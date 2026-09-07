España

Broncano ironiza sobre su futuro en el estreno de la nueva temporada de ‘La Revuelta’: “Bienvenidos a la última temporada en Televisión Española”

El programa referencia del ‘access prime time’ en RTVE ha iniciado un nuevo curso televisivo marcado por los cambios en el formato, y el presentador andaluz ha bromeado con que puede ser que su teatro no sea lo único sustituido próximamente

. (@LaRevuelta_TVE)
Broncano ironiza sobre su futuro en el estreno de la nueva temporada de ‘La Revuelta’: “Bienvenidos a la última temporada en Televisión Española”. (@LaRevuelta_TVE)
Guardar

Tras una merecida pausa veraniega, ‘La Revuelta’ ha retomado las emisiones este lunes dando el pistoletazo de salida a su tercera temporada en La 1. Y este inicio de curso televisivo ha estado marcado por los cambios en el formato, pues David Broncano y su equipo han abandonado la Gran Vía madrileña para trasladarse al Teatro Príncipe Albéniz, desde el que han arrancado el programa compartiendo su renovada imagen con su público habitual.

Y es que, el espacio de TVE ha arrancado su nueva etapa con una renovada cabecera que además de nuevas imágenes del presentador corriendo por el centro de Madrid incluye una nueva sintonía de apertura. Sin embargo, su triunfal entrada entre el público con solo de bombo incluido se ha mantenido incluso en el renovado teatro, donde también han estrenado nueva puesta en escena.

PUBLICIDAD

Si Pablo Motos ha arrancado su 21ª temporada con Rafa Latorre y Carlos Alsina como invitados, el programa de David Broncano ha inaugurado por todo lo alto su nueva ubicación con la visita de dos grandes amigos del programa: Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes.

Broncano ha bromeado con una posible cancelación de ‘La Revuelta’ tras las elecciones

David Broncano ha abierto la tercera temporada de La revuelta con una ironía sobre la continuidad del programa en Televisión Española. El presentador, antes de enviar un mensaje a las personas de Ceuta afectadas por la crisis migratoria, ha dicho: “Bienvenidos a la última temporada de La revuelta en TVE”.

. (@LaRevuelta_TVE)
David Broncano ha abierto la tercera temporada de La revuelta con una ironía sobre la continuidad del programa en Televisión Española. (@LaRevuelta_TVE)

Ricardo Castella ha intentado rebajar el alcance de la frase al recordar que ese escenario todavía no está definido. Broncano, de todos modos, ha asegurado que prefiere anticiparse a una eventual cancelación si las próximas elecciones derivan en un cambio de gobierno. “Que Feijóo diga en el primer consejo de ministros: ‘Lo primero será cerrar Televisión Española’”, ha planteado entre risas.

PUBLICIDAD

El conductor ha afirmado después que confía en mantener el espacio mientras cuente con el respaldo del público. Grison se ha mostrado más confiado sobre el futuro y ha dicho que se adaptaría a cualquier contexto político. Incluso ha bromeado con ponerse un parche para parecerse al torero Juan José Padilla si llega un gobierno de derechas.

Broncano ha acompañado la ocurrencia con otro mensaje dirigido a la clase política: “Nosotros podemos hacerle la pelota a cualquier gobierno”. El presentador ya ha planteado esa posibilidad en la presentación de la nueva temporada de TVE y, ante las especulaciones por la fecha de las elecciones, ha pedido a Pedro Sánchez que no las convoque en marzo para que no parezca que dispone de información anticipada.

Los primeros invitados de la temporada

Una vez ha despedido al colaborador de la noche, que ha sido Jorge Ponce, el jiennense ha dado paso a sus dos primeros invitados de la temporada: Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Tras un intento de ambos por “farmear aura”, Sevilla le ha entregado a Broncano su particular regalo: un billete de avión a Canarias. “¿Por qué? Porque, como es una hora menos, te estoy regalando una hora extra”, le ha explicado el humorista. “¿Y por qué no me lo has comprado para República Dominicana, que son siete horas menos? Como gesto de amigo, si quieres regalarme tiempo...”, le ha replicado el andaluz. “Hombre, no me afees el regalo...”, ha respondido Ernesto.

. (@LaRevuelta_TVE)
Los dos primeros invitados de la temporada: Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. (@LaRevuelta_TVE)

Ya sentados en el nuevo sillón, tanto uno como otro humorista han promocionado sus nuevos proyectos a corto plazo. Ernesto Sevilla ha presentado ‘Un plan perfecto’, su nueva película que se estrena el 11 de septiembre en cines. “No me busques en el cartel que no salgo. No querían perder público”, ha bromeado. Por su parte, Joaquín Reyes ha anunciado la continuidad de su programa ‘Aprobado en historia’, que se emite en la 2.

Ya para cerrar la primera emisión, Jorge Ponce ha vuelto al escenario para anunciar “200 drones”, el primer espectáculo de este tipo en la historia de La revuelta. Aunque muchos se esperaban que fuese una obra tecnológica futurista y mucho más elaborada, al final la esencia del programa se ha impuesto y sólo ha despegado uno que, al elevarse, ha podido ofrecer una perspectiva desde el cielo de la palabra “amigos” formada por los otros drones que se han mantenido en el suelo. “Sin duda es la obra más espectacular que he visto en mi vida”, han dicho al unísono Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y David Broncano.

Temas Relacionados

RTVEDavid BroncanoLa RevueltaGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Alsina en ‘El Hormiguero’ sobre la crisis migratoria en Ceuta: “Ver al Gobierno intentando convencernos de que el CNI no estuvo a la altura ya era bastante chocante”

A pesar de dar un paso al lado y pasar el testigo a Rafa Latorre como conductor del tramo informativo de su programa en Onda Cero ‘Más de Uno’, el periodista ha admitido que se mantiene pendiente de la actualidad

Carlos Alsina en ‘El Hormiguero’ sobre la crisis migratoria en Ceuta: “Ver al Gobierno intentando convencernos de que el CNI no estuvo a la altura ya era bastante chocante”

Cupón Diario de la Once: números ganadores del 7 de septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Cupón Diario de la Once: números ganadores del 7 de septiembre

Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del lunes 7 de septiembre

Como cada lunes, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del lunes 7 de septiembre

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

ECONOMÍA

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

Andalucía planta cara al Gobierno por el Plan de Vivienda, pero no renuncia a los 1.200 millones que le corresponden

DEPORTES

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”