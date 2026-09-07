Broncano ironiza sobre su futuro en el estreno de la nueva temporada de ‘La Revuelta’: “Bienvenidos a la última temporada en Televisión Española”. (@LaRevuelta_TVE)

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Tras una merecida pausa veraniega, ‘La Revuelta’ ha retomado las emisiones este lunes dando el pistoletazo de salida a su tercera temporada en La 1. Y este inicio de curso televisivo ha estado marcado por los cambios en el formato, pues David Broncano y su equipo han abandonado la Gran Vía madrileña para trasladarse al Teatro Príncipe Albéniz, desde el que han arrancado el programa compartiendo su renovada imagen con su público habitual.

Y es que, el espacio de TVE ha arrancado su nueva etapa con una renovada cabecera que además de nuevas imágenes del presentador corriendo por el centro de Madrid incluye una nueva sintonía de apertura. Sin embargo, su triunfal entrada entre el público con solo de bombo incluido se ha mantenido incluso en el renovado teatro, donde también han estrenado nueva puesta en escena.

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Si Pablo Motos ha arrancado su 21ª temporada con Rafa Latorre y Carlos Alsina como invitados, el programa de David Broncano ha inaugurado por todo lo alto su nueva ubicación con la visita de dos grandes amigos del programa: Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes.

Broncano ha bromeado con una posible cancelación de ‘La Revuelta’ tras las elecciones

David Broncano ha abierto la tercera temporada de La revuelta con una ironía sobre la continuidad del programa en Televisión Española. El presentador, antes de enviar un mensaje a las personas de Ceuta afectadas por la crisis migratoria, ha dicho: “Bienvenidos a la última temporada de La revuelta en TVE”.

David Broncano ha abierto la tercera temporada de La revuelta con una ironía sobre la continuidad del programa en Televisión Española. (@LaRevuelta_TVE)

Ricardo Castella ha intentado rebajar el alcance de la frase al recordar que ese escenario todavía no está definido. Broncano, de todos modos, ha asegurado que prefiere anticiparse a una eventual cancelación si las próximas elecciones derivan en un cambio de gobierno. “Que Feijóo diga en el primer consejo de ministros: ‘Lo primero será cerrar Televisión Española’”, ha planteado entre risas.

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El conductor ha afirmado después que confía en mantener el espacio mientras cuente con el respaldo del público. Grison se ha mostrado más confiado sobre el futuro y ha dicho que se adaptaría a cualquier contexto político. Incluso ha bromeado con ponerse un parche para parecerse al torero Juan José Padilla si llega un gobierno de derechas.

Broncano ha acompañado la ocurrencia con otro mensaje dirigido a la clase política: “Nosotros podemos hacerle la pelota a cualquier gobierno”. El presentador ya ha planteado esa posibilidad en la presentación de la nueva temporada de TVE y, ante las especulaciones por la fecha de las elecciones, ha pedido a Pedro Sánchez que no las convoque en marzo para que no parezca que dispone de información anticipada.

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Los primeros invitados de la temporada

Una vez ha despedido al colaborador de la noche, que ha sido Jorge Ponce, el jiennense ha dado paso a sus dos primeros invitados de la temporada: Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Tras un intento de ambos por “farmear aura”, Sevilla le ha entregado a Broncano su particular regalo: un billete de avión a Canarias. “¿Por qué? Porque, como es una hora menos, te estoy regalando una hora extra”, le ha explicado el humorista. “¿Y por qué no me lo has comprado para República Dominicana, que son siete horas menos? Como gesto de amigo, si quieres regalarme tiempo...”, le ha replicado el andaluz. “Hombre, no me afees el regalo...”, ha respondido Ernesto.

Los dos primeros invitados de la temporada: Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. (@LaRevuelta_TVE)

Ya sentados en el nuevo sillón, tanto uno como otro humorista han promocionado sus nuevos proyectos a corto plazo. Ernesto Sevilla ha presentado ‘Un plan perfecto’, su nueva película que se estrena el 11 de septiembre en cines. “No me busques en el cartel que no salgo. No querían perder público”, ha bromeado. Por su parte, Joaquín Reyes ha anunciado la continuidad de su programa ‘Aprobado en historia’, que se emite en la 2.

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Ya para cerrar la primera emisión, Jorge Ponce ha vuelto al escenario para anunciar “200 drones”, el primer espectáculo de este tipo en la historia de La revuelta. Aunque muchos se esperaban que fuese una obra tecnológica futurista y mucho más elaborada, al final la esencia del programa se ha impuesto y sólo ha despegado uno que, al elevarse, ha podido ofrecer una perspectiva desde el cielo de la palabra “amigos” formada por los otros drones que se han mantenido en el suelo. “Sin duda es la obra más espectacular que he visto en mi vida”, han dicho al unísono Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y David Broncano.