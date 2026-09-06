España

Un conductor sufre un desprendimiento de retina al volante, pero la mutua se niega a reconocerlo como accidente laboral: la justicia da un giro al caso

La decisión del tribunal tiene consecuencias directas sobre las prestaciones económicas del trabajador

Frontera Francia camiones
Un camión en España. (Verónica Lacasa/Europa Press)
Guardar

Era cerca de la medianoche cuando el camionero que protagoniza este caso perdió de repente la visión en el ojo izquierdo. Los servicios de Emergencias de Cataluña lo atendieron de urgencia y lo derivaron al hospital, donde al día siguiente recibió el diagnóstico: desprendimiento de retina con afectación de la mácula. Así arrancó una batalla judicial de cuatro años para que ese momento —ocurrido en plena conducción profesional, en tiempo y lugar de trabajo— fuera reconocido como lo que el trabajador siempre sostuvo que era: un accidente laboral.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le ha dado la razón. La Sala de lo Social, con sede en A Coruña, ha revocado el fallo previo de un juzgado de primera instancia y confirma la calificación de accidente de trabajo que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya había reconocido en febrero de 2024. La resolución cierra un litigio que enfrentó al empleado con la mutua colaboradora de la Seguridad Social que financió su incapacidad temporal y que, al ver aumentar sus obligaciones económicas tras la calificación de accidente de trabajo, acudió a los tribunales para revertirla.

PUBLICIDAD

La decisión del tribunal tiene consecuencias directas sobre las prestaciones económicas del conductor. La calificación como accidente de trabajo, y no como enfermedad común, implica condiciones más favorables en el cálculo de la incapacidad temporal: la base reguladora se calcula sobre la cotización del mes inmediatamente anterior al accidente, que en este caso ascendía a 1.628,14 euros, incluyendo la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias, según consta en el informe de la Inspección de Trabajo. La diferencia entre una y otra contingencia no es menor: mientras la enfermedad común puede implicar los primeros días sin prestación y porcentajes más bajos, el accidente de trabajo garantiza la cobertura desde el primer día al 75% de la base reguladora. Para un conductor de camiones con una lesión ocular grave, ese margen económico resulta determinante.

Sin embargo, el historial médico aportaba elementos que la mutua consideró suficientes para romper el vínculo con el trabajo. Años antes, el conductor ya había sufrido un desprendimiento de retina en el ojo derecho, por el que fue intervenido quirúrgicamente. También se le había practicado además una cirugía de catarata con vitrectomía asociada en el ojo izquierdo, la misma vista que falló aquella noche. Por todo ello, la mutua afirmaba que el desprendimiento era una complicación previsible de esa cirugía previa y no una consecuencia del trabajo.

PUBLICIDAD

Cataluña destaca la importancia del convenio con Mutuas para la mejora de gestión de la incapacidad temporal.

Por qué se considera accidente de trabajo

Fue el propio trabajador quien impulsó el expediente de determinación de contingencia para que se revisara el caso. El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del INSS analizó la documentación y emitió una propuesta clara: el proceso derivaba de un accidente de trabajo, al acreditarse que el traumatismo se produjo en lugar y horario laboral. Esa resolución fue la que la mutua decidió impugnar ante los tribunales.

Y ahora, los jueces han establecido que debe calificarse como accidente de trabajo aquel en el que concurra alguna conexión con la ejecución del trabajo, “sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o remota, concausal o coadyuvante”, y que solo cabe romper esa presunción cuando quede acreditada de forma evidente la absoluta ausencia de relación causal con la actividad profesional. La Sala consideró que ese estándar tan exigente no se había superado: ni los antecedentes médicos, ni la cirugía previa, ni la ausencia de traumatismo ni la falta de parte de accidente resultan suficientes para excluir el nexo laboral cuando el episodio ocurrió durante la conducción nocturna de un camión, una actividad que exige un esfuerzo visual intenso y que se desarrollaba, precisamente, cerca de la medianoche.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesJusticiaEmpresas EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ansiedad, el ego o la vergüenza, los “monstruos” mentales que paralizan a las personas: “Nos ponen en alerta permanente”

La psicóloga Juani Ureña, autora del libro ‘No luches con tus monstruos’, explica a ‘Infobae’ cómo aprender a identificar y entender estos mecanismos

La ansiedad, el ego o la vergüenza, los “monstruos” mentales que paralizan a las personas: “Nos ponen en alerta permanente”

El Gobierno defiende las carpas en el puerto de Ceuta: “No se puede criticar que los migrantes estén en playas y rechazar que se abran espacios desde el consenso”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática aclara que estas instalaciones buscan facilitar la identificación de los migrantes y tramitar su devolución si no tienen derecho al asilo

El Gobierno defiende las carpas en el puerto de Ceuta: “No se puede criticar que los migrantes estén en playas y rechazar que se abran espacios desde el consenso”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 6 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 6 septiembre

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

La medida afecta a Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, con algunas excepciones territoriales

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

ECONOMÍA

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués