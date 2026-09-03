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Vuelta al cole 2026-2027 en Canarias: estas son las fechas del inicio de curso y vacaciones

Los más pequeños comenzarán el curso escolar la próxima semana

La vuelta al cole comienza en España a partir de este 3 de septiembre. (Magnific)
La vuelta al cole comienza en España a partir de este 3 de septiembre. (Magnific)
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Queda menos de una semana para que los alumnos canarios vuelvan a las aulas. Lo harán de forma escalonada, según su edad y el ciclo formativo al que pertenezcan, empezando de nuevo la rutina de estudio.

Los más pequeños serán los primeros en empezar las clases: el 9 de septiembre comenzará el curso para los niños de Educación Infantil (0-5 años) y de Primaria. Poco después, el día 10 de septiembre, regresarán los jóvenes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), además de los matriculados en Educación Básica de Personas Adultas, Aulas Mentor e Informática Básica.

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Al día siguiente, el 11 de septiembre, será el turno de los estudiantes de Bachillerato, tanto adolescentes como personas adultas. Los últimos en regresar serán los de Formación Profesional, tanto de nivel Básico, Medio y Superior, que comenzarán el curso el próximo 15 de septiembre.

Festivos y vacaciones en el curso escolar de Canarias

Los estudiantes insulares verán su primer mes de clases interrumpido por hasta tres festivos, según la región en la que se encuentren. En Gran Canaria, el día 8 de septiembre podrán descansar por la festividad de Nuestra Señora del Pino, mientras que en Lanzarote celebrarán a Nuestra Señora de los Volcanes el 15 de septiembre. Para los alumnos de Fuerteventura, habrá un descanso el 19 de septiembre por Nuestra Señora de la Peña.

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En La Gomera, el parón no vendrá hasta el 6 de octubre, con Nuestra Señora de Guadalupe. Los festivos seguirán a nivel nacional el 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional de España; y el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Al caer este año en domingo, el descanso se pasará al lunes 2 de noviembre.

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

Pasado el Puente de la Constitución, que este año se extiende desde el sábado 6 de diciembre hasta el martes 8 de diciembre, los estudiantes culminarán su primer trimestre con las vacaciones de Navidad, que comienzan el miércoles 23 de diciembre y terminan el viernes 8 de enero, ya en 2027.

Los tinerfeños celebrarán el 2 de febrero el día de la Virgen de la Candelaria. Poco después, los estudiantes de todas las islas podrán tener cuatro días de libre disposición para disfrutar de los Carnavales. Las clases continuarán hasta la Semana Santa, que este año se celebrará entre el lunes 22 de marzo y el viernes 26 de marzo.

El curso llegará a su fin el 14 de mayo para los estudiantes de segundo de Bachillerato, mientras que sus compañeros de primer curso continuarán hasta el 18 de junio. Los alumnos de Infantil, Primaria, ESO y FP continuarán hasta el martes 22 de junio, cuando darán la bienvenida al verano de nuevo.

Una vuelta al cole cada vez más cara

Cuadernos y demás material escolar en una papelería. (Jesús Hellín - Europa Press)
Cuadernos y demás material escolar en una papelería. (Jesús Hellín - Europa Press)

Para los padres, la vuelta al cole se ha vuelto un 4% más cara que el curso anterior, según la OCU. Con los gastos de matriculación, el uniforme, libros de texto, material escolar o informático, la organización de consumidores calcula que los padres se gastarán 2.500 euros este año por cada hijo.

Para Banqmi, comparador financiero de iAhorro, el coste tan solo para libros de texto y uniformes ascenderá a los 429,28 euros a nivel nacional en este año escolar. El gasto por niño cambia según la comunidad autónoma. En Canarias, sus expertos apuntan que los padres se gastarán, de media, 406,83 euros por niño.

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