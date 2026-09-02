España

Unas 600 personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos en 2018 coincidiendo con la fiesta de Mohamed VI: el antecedente del que advirtió la policía en su informe

El aviso policial vinculó el riesgo con la sentencia del Supremo, los avisos en redes sociales y una situación similar hace seis años

Migrantes en Ceuta en julio de 2018 (REUTERS/Fabian Bimmer)
Migrantes en Ceuta en julio de 2018 (REUTERS/Fabian Bimmer)
Guardar

La Policía Nacional alertó del “riesgo extremo” de una entrada masiva en Ceuta días antes de que iniciara la crisis. A pesar de que Marlaska negó tener informaciones que avisaran de esta posibilidad, la CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) realizó un escrito donde se adelantaba que podían producirse muchas entradas a nado. Se trata de un informe emitido el 29 de julio, desvelado por El Confidencial, que, entre otros argumentos, refleja que hace seis años se dio una situación similar con un contexto parecido.

La policía avisó del antecedente de la entrada de 600 personas en Ceuta en 2018, en fechas próximas al Día del Trono de Marruecos. CENIF situaba ese episodio entre los factores que elevaban el riesgo de una nueva llegada masiva a la ciudad autónoma, junto al impulso que podía producir la sentencia del Tribunal Supremo con la que se impedía frenar a los migrantes que pasaban junto a la frontera a nado. De esta manera, el informe policial llega a señalar un “riesgo potencial de entradas irregulares”.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

Antecedente de 2018

Un total de 602 personas logró acceder a Ceuta tras un intento de salto protagonizado por unas 850 el 26 de julio de 2018. Ocurrió en la zona de la Finca Berrocal, uno de los tramos de más difícil vigilancia del perímetro fronterizo. La Guardia Civil calificó la acción de “violencia inusitada” por el uso de sierras radiales, cizallas, palos, piedras, cal viva y botes de laca empleados como lanzallamas artesanales. El operativo dejó 132 migrantes heridos, según las estimaciones de Cruz Roja. Otros 22 agentes recibieron asistencia por contusiones, quemaduras y problemas respiratorios; cinco fueron trasladados al Hospital Universitario de Ceuta.

La llegada elevó la presión sobre el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que ya albergaba a unas 700 personas pese a disponer de 512 plazas. Ante la falta de capacidad, los Regulares habilitaron un recinto hípico próximo con tiendas de campaña. La jornada coincidió precisamente con la preparación de la fiesta del reinado de Mohamed VI. Este 2026, la entrada masiva, mucho mayor que aquella llegando a 72.000 personas, fue exactamente el día de la fiesta. Esta coincidencia no pasó desapercibida para la Policía Nacional, que advirtió de ello en el informe previo.

PUBLICIDAD

España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular. (Fuente: Guardia Civil/Comisión Europea/Congreso/EP)

El CENIF planteó varios escenarios ante la alerta

“El antecedente existente previo a la celebración del Día del Trono de Marruecos, el día 26 de julio de 2018, sumada a la información obtenida en redes sociales, generan la necesidad de la realización de una previsión de escenarios”, recogía el aviso. El informe señalaba que la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, fechada el 29 de junio, sobre la aplicación de la Ley de Extranjería en accesos irregulares por vía marítima, se sumaba a este antecedentes y a la información recogida por la unidad policial.

El CENIF incluyó entre sus hipótesis una entrada coordinada por mar y mediante el salto de la valla. El documento calificaba ese supuesto con un nivel de “riesgo extremo”, aunque atribuía una “probabilidad media-baja” a que se produjera. La probabilidad responde a una valoración táctica sobre la posibilidad de que un hecho ocurra, mientras que el riesgo forma parte de un análisis estratégico basado en los indicadores disponibles, según explica El Confidencial. La alerta llegó un día antes de la fecha para la que el CENIF situaba la posible llegada irregular. En los dos días siguientes se produjo la entrada masiva en Ceuta, uno de los escenarios contemplados en la previsión policial.

Temas Relacionados

Migración EspañaCeutaPolicía NacionalMinisterio del InteriorFernando Grande-MarlaskaEspaña-NacionalEspaña Noticiasúltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria

Los expertos coinciden: salir de paseo con tu perro estimula el vínculo, mejora su salud y aporta beneficios físicos

Establecer este tipo de rutinas con las mascotas no es sólo necesario, sino que influye directamente en el bienestar general del animal

Los expertos coinciden: salir de paseo con tu perro estimula el vínculo, mejora su salud y aporta beneficios físicos

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

Entre los dos han gastado casi 50 millones de euros, situándose en la segunda cifra más alta desde la pandemia para unos recién ascendidos

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

El documento de 55 páginas sostiene que existió una “planificación previa” desde Marruecos ante la llegada masiva de 70.000 personas en las últimas 48 horas del mes de julio

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

Vuelta al cole 2026-2027 en la Región de Murcia: calendario del curso, festivos y consejos

Los alumnos murcianos de Infantil y Primaria volverán a las aulas el próximo 8 de septiembre

Vuelta al cole 2026-2027 en la Región de Murcia: calendario del curso, festivos y consejos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

ECONOMÍA

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

Los juzgados confirman la Ley de Propiedad Horizontal: un propietario puede reclamar la restitución de una zona común si la comunidad no actúa

563 euros de diferencia al mes: así cambia la pensión media en España según la comunidad autónoma donde viva el jubilado

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

España pierde fuelle como potencia del automóvil: el superávit comercial se desploma un 41% en el primer semestre

DEPORTES

El mercado de fichajes de Arabia, Turquía o Portugal amenaza a los clubes españoles

El mercado de fichajes de Arabia, Turquía o Portugal amenaza a los clubes españoles

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

Imputado el líder de una banda que planeaba secuestrar y agredir a Mbappé debido a su patrimonio económico

Jaime Faria, el apasionado del fútbol y del Sporting de Portugal, que cargó contra la grada del US Open y ahora se enfrenta a Carlos Alcaraz

De Asencio a Ronaldo, Rooney, Lloris o Phelps: las estrellas del deporte que acabaron condenadas por conducir borrachas