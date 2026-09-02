Unas 600 personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos en 2018 coincidiendo con la fiesta de Mohamed VI: el antecedente del que advirtió la policía en su informe

Migrantes en Ceuta en julio de 2018 (REUTERS/Fabian Bimmer)

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La Policía Nacional alertó del “riesgo extremo” de una entrada masiva en Ceuta días antes de que iniciara la crisis. A pesar de que Marlaska negó tener informaciones que avisaran de esta posibilidad, la CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) realizó un escrito donde se adelantaba que podían producirse muchas entradas a nado. Se trata de un informe emitido el 29 de julio, desvelado por El Confidencial, que, entre otros argumentos, refleja que hace seis años se dio una situación similar con un contexto parecido.

La policía avisó del antecedente de la entrada de 600 personas en Ceuta en 2018, en fechas próximas al Día del Trono de Marruecos. CENIF situaba ese episodio entre los factores que elevaban el riesgo de una nueva llegada masiva a la ciudad autónoma, junto al impulso que podía producir la sentencia del Tribunal Supremo con la que se impedía frenar a los migrantes que pasaban junto a la frontera a nado. De esta manera, el informe policial llega a señalar un “riesgo potencial de entradas irregulares”.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

Antecedente de 2018

Un total de 602 personas logró acceder a Ceuta tras un intento de salto protagonizado por unas 850 el 26 de julio de 2018. Ocurrió en la zona de la Finca Berrocal, uno de los tramos de más difícil vigilancia del perímetro fronterizo. La Guardia Civil calificó la acción de “violencia inusitada” por el uso de sierras radiales, cizallas, palos, piedras, cal viva y botes de laca empleados como lanzallamas artesanales. El operativo dejó 132 migrantes heridos, según las estimaciones de Cruz Roja. Otros 22 agentes recibieron asistencia por contusiones, quemaduras y problemas respiratorios; cinco fueron trasladados al Hospital Universitario de Ceuta.

La llegada elevó la presión sobre el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que ya albergaba a unas 700 personas pese a disponer de 512 plazas. Ante la falta de capacidad, los Regulares habilitaron un recinto hípico próximo con tiendas de campaña. La jornada coincidió precisamente con la preparación de la fiesta del reinado de Mohamed VI. Este 2026, la entrada masiva, mucho mayor que aquella llegando a 72.000 personas, fue exactamente el día de la fiesta. Esta coincidencia no pasó desapercibida para la Policía Nacional, que advirtió de ello en el informe previo.

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España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular. (Fuente: Guardia Civil/Comisión Europea/Congreso/EP)

El CENIF planteó varios escenarios ante la alerta

“El antecedente existente previo a la celebración del Día del Trono de Marruecos, el día 26 de julio de 2018, sumada a la información obtenida en redes sociales, generan la necesidad de la realización de una previsión de escenarios”, recogía el aviso. El informe señalaba que la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, fechada el 29 de junio, sobre la aplicación de la Ley de Extranjería en accesos irregulares por vía marítima, se sumaba a este antecedentes y a la información recogida por la unidad policial.

El CENIF incluyó entre sus hipótesis una entrada coordinada por mar y mediante el salto de la valla. El documento calificaba ese supuesto con un nivel de “riesgo extremo”, aunque atribuía una “probabilidad media-baja” a que se produjera. La probabilidad responde a una valoración táctica sobre la posibilidad de que un hecho ocurra, mientras que el riesgo forma parte de un análisis estratégico basado en los indicadores disponibles, según explica El Confidencial. La alerta llegó un día antes de la fecha para la que el CENIF situaba la posible llegada irregular. En los dos días siguientes se produjo la entrada masiva en Ceuta, uno de los escenarios contemplados en la previsión policial.

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