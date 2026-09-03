Un estudio científico asegura que la dieta vegana reduce el dolor de la fibromialgia en mujeres

Una mujer comiendo una tostada de aguacate (AdobeStock)

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Se calcula que más de 900.000 adultos españoles padecen fibromialgia, una condición crónica que causa dolores en todo el cuerpo, agotamiento profundo y problemas de sueño. Sin embargo, los diagnósticos apenas llegan: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay unas 275.800 personas que saben que tienen fibromialgia.

Que cueste tanto detectar esta patología no es extraño, pues es imposible detectarla en análisis o estudios por imágenes. Por ahora, se desconocen los mecanismos que provocan estos dolores y tampoco se ha encontrado un tratamiento estándar que los alivie. Los médicos se centran en tratar de controlar los síntomas a través de inyecciones de anestésicos locales, calmantes o analgésicos, que pueden proporcionar una calma temporal. Pero, ante todo, se centran en los cambios del estilo de vida, recomendando ejercicio para prevenir los síntomas.

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Un reciente estudio apunta que los cambios en la alimentación también podrían ayudar a mejorar la enfermedad. El secreto, según la investigación, podría estar en abandonar la carne y los productos animales. Es decir: adoptar una dieta vegana.

Beneficios de una dieta mediterránea vegana ante la fibromialgia

Una mujer tomando una sopa (Magnific)

El estudio FIBROVEG, liderado por Miguel López-Moreno de la mano de la Universidad Francisco de Vitoria y publicado por la revista Nutrition, estudió los efectos de una dieta mediterránea vegana y no vegana en 22 mujeres diagnosticadas con fibromialgia. Las participantes tenían entre 18 y 50 años, no fumadoras y sin medicamentos que pudieran alterar los resultados cardiovasculares del experimento.

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Durante seis semanas, once de ellas no consumieron ningún alimento de origen animal y once de ellas siguieron una dieta mediterránea normal, manteniendo en ambos grupos el mismo número de calorías y la misma distribución de macronutrientes. Las participantes veganas tuvieron que tomar suplementación de la vitamina B12.

Los resultados evidenciaron que la dieta mediterránea vegana redujo el colesterol LDL (colesterol “malo”) en 21,2 mg/dL más que la dieta mediterránea tradicional. También se detectó una caída superior de 27,4 mg/dL en los triglicéridos, en comparación con el grupo control. La reducción experimentada en LDL-C superó el umbral de cambio clínico relevante previamente definido por metaanálisis, lo que refuerza la importancia del hallazgo.

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El doctor López Rosetta nos explica qué es la fibromialgia

La dieta vegana consiguió, además, mejorar los síntomas. Los investigadores detectaron una disminución significativa en la puntuación de dolor (ítem dolor del FIQ), con una diferencia media estimada de -1,88 puntos (IC 95%: -2,99 a -0,77; p=0,002). Para los autores, estos beneficios pudieron deberse al mayor consumo de fibra en esta alimentación. “La dieta mediterránea vegana podría convertirse en una estrategia alimentaria válida para reducir el riesgo cardiovascular y mejorar algunos síntomas dolorosos en mujeres con fibromialgia”, concluyen los autores.

El estudio, advierten, tiene sus limitaciones, principalmente por lo pequeño de la muestra seleccionada, tan solo de 22 pacientes; la brevedad de su duración y la poca diversidad poblacional, al excluir hombres y mayores de 50 años. El grupo vegano, además, reportó una menor satisfacción con la dieta que el que sí consumió productos animales, señalando la falta de fuerza de voluntad y el precio de los alimentos como los principales obstáculos para ellas, al haber seguido toda su vida una dieta omnívora.

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