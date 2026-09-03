España promoverá que Ceuta y Melilla mejoren su fiscalidad como regiones ultraperiféricas

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Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este jueves que solicitarán a Bruselas que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla obtengan un régimen fiscal favorable mediante su integración en la unión aduanera como región ultraperiférica, similar al estatus con el que ya cuenta Canarias.

Sánchez lo ha anunciado durante su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta, en la que también ha anunciado 100 millones de euros adicionales a los 309 que fueron anunciados el martes para el plan de apoyo a la economía ceutí.

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Ha explicado que uno de los frentes "esencial" en el que trabaja el Gobierno es el de "reforzar la presencia de Europa en Ceuta y Melilla".

Tras recordar que las dos ciudades se quedaron fuera de la unión aduanera al ingresar en la UE, para "evitar roces diplomáticos" entonces, ha añadido, "pero no como un reproche" décadas después, ha señalado que "ha llegado la hora de subsanar esta falta de ambición y de lograr una integración plena".

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"Para impulsarla, vamos a ofrecer a sus gobiernos (los de Ceuta y Melilla) una silla permanente en el Comité de las Regiones", ha apuntado, y ha indicado que los gobiernos del PP "nunca lo hicieron".

Además, ha agregado, España propondrá "su integración en la unión aduanera, buscando un régimen fiscal favorable" y "que le reconozca el estatus de región ultraperiférica, algo que conlleva numerosas ventajas".

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Sánchez ha remarcado la condición de Melilla y Ceuta como "únicas fronteras terrestres" de la UE en África y ha dicho que el Gobierno diseñará una ampliación extraordinaria del plan de ayudas a Ceuta que aprobarán "en las próximas semanas".

Se destinarán otros 100 millones adicionales a los 309 ya previstos en el último Consejo de ministros para financiar las medidas estructurales necesarias en Ceuta, ha avanzado Sánchez.

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Esa ampliación del plan será diseñada junto "con la autoridad local de Ceuta", ha dicho el presidente del Gobierno.

Asimismo, ha alabado la "paciencia" y "empatía" de la mayoría de los ceutíes y ha informado de que desde el 10 de agosto se han reubicado a 3.300 migrantes que permanecían en la ciudad y han retornado 3.658 a Marruecos.

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Sánchez ha señalado que en la última semana han "sacado de las calles" a 1.530 migrantes entre acogidas, retornos y expulsiones, y en las próximas dos semanas pretende que sean al menos a otros 1.500 más, lo que en su opinión "debería aliviar sustantivamente la situación".

Sobre las ayudas económicas, el objetivo del Gobierno es que puedan solicitarse en menos de 10 días y que empiecen a pagarse el 6 de octubre "como muy tarde". EFE

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