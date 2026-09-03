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El funeral de Harald de Noruega, una despedida marcada por la expectación: Noruega mantiene en privado la lista de invitados

La Casa Real noruega se prepara para despedir al monarca el próximo miércoles 9 de septiembre en una ceremonia a la que está prevista la asistencia de representantes de numerosas casas reales y autoridades internacionales

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La despedida del rey Harald de Noruega reunirá el próximo miércoles 9 de septiembre en Oslo a numerosos representantes de casas reales, jefes de Estado y autoridades internacionales. Sin embargo, habrá que esperar hasta la propia celebración para conocer con exactitud quiénes acompañarán a la familia real noruega en este último adiós al monarca.

Las autoridades noruegas han decidido no hacer pública la lista de invitados que han confirmado su asistencia a la ceremonia, que tendrá lugar en la catedral de Oslo. Una decisión que responde, según ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, a motivos de seguridad y que deja en manos de cada país la posibilidad de anunciar su propia representación.

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“Por motivos de seguridad, las autoridades noruegas no harán pública una lista de quiénes han confirmado su participación. Sin embargo, cada país que participe es libre de informar sobre su propia asistencia”, ha explicado Cecilie Skjennald, portavoz de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego.

Féretro del difunto Rey Harald V de Noruega durante la capilla ardiente oficial dentro de la Capilla del Palacio en el Palacio Real de Oslo. EFE/EPA/FREDRIK VARFJELL / POOL NORWAY OUT
Féretro del difunto Rey Harald V de Noruega durante la capilla ardiente oficial dentro de la Capilla del Palacio en el Palacio Real de Oslo. EFE/EPA/FREDRIK VARFJELL / POOL NORWAY OUT

Una despedida con presencia internacional

La expectación en torno a la ceremonia es comprensible. Harald será despedido en una jornada que contará con una importante representación internacional. Todos los países que cuentan con representación diplomática en Oslo han recibido una invitación, al igual que los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo que no tienen representación diplomática en Noruega. También han sido invitados representantes de la OTAN.

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Cada Estado será el encargado de decidir quién acude en su nombre, por lo que serán los propios gobiernos y casas reales quienes vayan desvelando sus planes en los próximos días.

Entre las incógnitas está también la representación de Estados Unidos. Las autoridades noruegas no han confirmado si será el presidente Donald Trump o el vicepresidente J.D. Vance quien viaje a Oslo para asistir al funeral. En este caso, será la propia administración estadounidense la que comunique quién encabezará su delegación.

El rey Harald junto a miembros de la familia real Dinamarca. TT News Agency/Jonas Ekstromer/via REUTERS
El rey Harald junto a miembros de la familia real Dinamarca. TT News Agency/Jonas Ekstromer/via REUTERS

La presencia de determinados países tendrá, además, un carácter diferente. Rusia, Sudán, Myanmar y Afganistán han sido invitados únicamente a nivel diplomático, por lo que no se contempla la asistencia de sus jefes de Estado.

Más allá de las autoridades internacionales, será la propia Casa Real noruega la encargada de determinar el resto de invitados. El número de asistentes estará condicionado por el aforo de la catedral de Oslo, donde se celebrará la ceremonia que pondrá el broche final a la despedida del rey Harald.

La jornada del próximo 9 de septiembre estará así marcada por la solemnidad y por una importante presencia internacional, aunque algunos de sus protagonistas no se conocerán oficialmente hasta los próximos días. Será entonces cuando las distintas casas reales y gobiernos vayan confirmando quiénes viajarán a Noruega para acompañar a la familia real en este momento tan significativo.

La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

Tal y como recoge el portal noruego VG, sí que estarían presentes varios miembros de familias reales europeas. Entre ellos se espera a Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, acompañados por sus hijos Victoria y Daniel, Carlos Felipe y Sofía y Magdalena y Christopher O’Neill. La estrecha relación entre las dos monarquías explica esta amplia representación de la familia real sueca en Oslo, donde acudirían para acompañar a los noruegos en la despedida de su rey. También estaría confirmada la asistencia de Federico y Mary de Dinamarca, Felipe y Matilde de Bélgica, Guillermo y Máxima de Holanda, Alberto de Mónaco y el príncipe heredero Akishino junto a la princesa heredera Kiko de Japón.

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