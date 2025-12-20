Los extremeños también se juegan su salud: esperar tres días por una gripe o más de 600 para una operación

Imagen generada con IA que representa las largas filas de espera en la sanidad extremeña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ir a votar es mucho más que depositar un papel en una urna. Ejercer el derecho al voto implica tomar decisiones que, de forma indirecta, afectan a tu futuro. Que tus hijos tengan una educación pública de calidad, que pagues más o menos impuestos, que haya -o no haya- ayudas sociales, entre otras muchas cuestiones, depende del partido al que votes y lo que lleve escrito en su programa electoral. Y de todo esto, hay una aspecto con en el que no se juega o no se debería: la salud.

En España, la valoración de la sanidad pública cada vez es peor aunque en las listas de espera ha habido una mejora. Si nos fijamos en Extremadura, la situación es complicada y los datos muestran un sistema sumido en la tensión por la congestión asistencial. Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), publicado en septiembre de este año, en 2023 un paciente extremeño necesitaba esperar una media de 3,6 días para ser atendido en su centro de salud, una cifra muy por encima del estándar de calidad recomendado, situado en 48 horas. Y, si era si era derivado a un hospital, afrontaba plazos de hasta 181 días para una intervención quirúrgica. Esta última cifra supera en más de 50 días el promedio existente en el resto del país, donde el tiempo medio de espera quirúrgica se sitúa en 128 días.

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

No se trata de una excepción puntual. El 98% de las zonas básicas de salud de Extremadura rebasan el umbral de dos días de espera, y en algunas áreas las demoras llegan a sobrepasar los diez. El estudio observa que esta problemática no presenta una correlación clara con la densidad de la población. Es decir, qel hecho de que la zona tenga más o menos población no determina automáticamente que sus tiempos de espera sean más largos o más cortos. Habitualmente podría pensarse que en áreas urbanas, donde vive más gente, las listas de espera serían mayores por la alta demanda, mientras que en zonas rurales, con menos habitantes, se tendría un acceso más rápido. Sin embargo, el informe muestra que no existe esa relación directa. Hay zonas poco pobladas con demoras prolongadas y otras con mucha población donde las listas de espera no son necesariamente peores.

Análisis de la atención primaria en Extremadura. (Airef)

En este sentido la pandemia de coronavirus tiene mucho que ver. Es el principal factor que explica el aumento en las listas de espera. Entre 2019 y 2023, los retrasos para conseguir cita en atención primaria aumentaron casi un día completo y, aunque la presión asistencial ha podido redistribuirse ligeramente, no se ha recuperado el nivel de servicio anterior a la crisis sanitaria. Las zonas rurales, pese a contar con mayor dotación de profesionales por habitante que las urbanas, también presentan demoras significativas.

Dos meses extra para una cirugía

El acceso a la atención especializada y a la cirugía refleja otro de los grandes cuellos de botella del sistema extremeño. Se observa un deterioro en la espera media para intervenciones quirúrgicas en el 7 % de los servicios. Según detalla la Airef, la media de espera para una intervención quirúrgica en Extremadura alcanzó los 181 días en 2023. Comparada con la media nacional, esta demora supone casi dos meses extra para los pacientes que necesitan pasar por quirófano.

Un tercio de los usuarios permanece en lista de espera más de 180 días

La atención hospitalaria no solo padece retrasos en cirugía: la primera consulta en una especialidad presenta también cifras preocupantes. La demora media es de 106 días, por encima de los 101 que se registran en el conjunto de España. Son cifras que van en aumento. El porcentaje de pacientes esperando más de 60 días por una consulta externa ha subido 13 puntos desde 2016 y, para las operaciones programadas, casi un tercio de los usuarios permanece en lista de espera más de 180 días.

Listas y tiempos de espera en Extremadura, en 2023, según la Airef.

Por ejemplo, el documento destaca que especialidades como neurocirugía, cirugía maxilofacial, traumatología, medicina interna, neumología y rehabilitación presentan algunos de los tiempos medios de espera más altos, tanto para consultas externas como para intervenciones quirúrgicas. En algunos casos concretos, la espera puede superar los 400 o incluso 600 días, sobre todo en ciertas especialidades quirúrgicas ubicadas en hospitales específicos. Por el contrario, otras especialidades como oncología médica u oncología radioterápica registran tiempos de espera mucho más reducidos.

“Medicina interna en el Hospital Perpetuo Socorro en Badajoz presenta una espera media de 625 días, seguido por obstetricia y ginecología, con 405 días de espera, en el Hospital Virgen del Puerto en Plasencia. En tercer lugar, se ubica el servicio de digestivo del Hospital General de Llerena con 303 días de espera. En los centros-servicios con menor espera media destacan oncología médica en el Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena y en el Hospital Campo Arañuelo, y oncología radioterápica en el Hospital Ciudad de Mérida”, apunta el informe.

Tiempo de espera en intervenciones quirúrgicas. (Airef)

También se resalta que, dentro de las consultas externas, los servicios de medicina interna, neumología, obstetricia y ginecología son los que han experimentado mayores aumentos en la demora media en los últimos años. Mientras tanto, servicios como nefrología, pediatría o alergología han logrado reducir los tiempos de espera respecto a años anteriores.

Mala distribución de profesionales

El informe señala que la raíz de estas listas de espera no reside únicamente en el volumen de demanda. La estructura organizativa, las rigideces normativas en la gestión de personal y la distribución desigual de profesionales por territorio son elementos clave. Pese a que Extremadura ha incrementado su plantilla sanitaria en un 12% desde 2016, y el número de residentes jóvenes también ha crecido, el personal disponible sigue siendo insuficiente para absorber las necesidades asistenciales en ciertas áreas.

El sistema de ofertas públicas de empleo no ha logrado reducir de forma sostenida la temporalidad ni resolver la movilidad de profesionales entre centros. La alta rotación y la persistente dificultad para cubrir plazas en zonas periféricas contribuyen a vacantes prolongadas y a la sobrecarga de los equipos existentes. Mientras tanto, los incentivos económicos y de carrera profesional aún no logran retener a los profesionales en los destinos más críticos.

Propuestas y retos para una sanidad más accesible

Frente a este escenario, la Airef propone un paquete de medidas orientadas a optimizar los recursos disponibles y a mejorar la coordinación intercentros. Entre ellas, destacan la planificación estratégica basada en proyecciones demográficas y asistenciales, el refuerzo de programas de alta resolución quirúrgica, el uso de telemedicina y la implantación de alianzas entre hospitales que permitan compartir recursos y nivelar la carga de trabajo.

Para la atención primaria, se recomienda revisar el modelo de agendas y protocolos de derivación, y fomentar la educación sanitaria para racionalizar la demanda. En cuanto a la gestión de listas de espera, la propuesta pasa por un sistema de monitorización continua que identifique desviaciones y ajuste las respuestas en tiempo real.

Pese al esfuerzo de las administraciones y de los profesionales, el informe advierte que solo una actuación sostenida, combinada y con visión de largo plazo podrá revertir la tendencia. Mientras tanto, el acceso rápido y equitativo a la atención médica sigue siendo uno de los grandes retos de la sanidad pública en Extremadura, donde los ciudadanos afrontan esperas muy superiores a las de buena parte del país.