Javier Quintero, psiquiatra: “Si nunca fallas, es que probablemente nunca estés intentando algo que realmente te haga crecer”

El miedo no debe condicionar nuestra vida (@drjquintero / Montaje Infobae)

Guardar

El miedo forma parte de la experiencia cotidiana y puede aparecer ante situaciones tan distintas como cometer un error, enfrentarse a la opinión ajena, asumir un nuevo reto o experimentar un posible rechazo. Aunque muchas veces se percibe como un obstáculo, esta emoción también cumple una función y puede influir en la manera en la que una persona toma decisiones y afronta determinadas circunstancias.

Precisamente por eso, aprender a interpretar estos temores puede ser clave para evitar que terminen condicionando la vida diaria. El miedo a fracasar, a no estar preparado, a lo que piensen los demás o a ser rechazado puede llevar a posponer decisiones o a evitar situaciones que generan incertidumbre. Sin embargo, no siempre lo que se percibe como una amenaza implica que exista realmente un peligro.

PUBLICIDAD

El psiquiatra Javier Quintero (conocido en TikTok como @drjquintero) aborda precisamente estas preocupaciones en uno de sus vídeos, en el que propone desmontar cuatro de los miedos que considera más habituales. El primero es el miedo a fracasar. Para Quintero, cometer errores no debe entenderse necesariamente como algo negativo. “Si nunca fallas, es que probablemente nunca estés intentando nada que realmente te haga crecer”, afirma. El psiquiatra explica que el cerebro puede interpretar el error como una amenaza, aunque considera que equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje y crecimiento.

El segundo temor que aborda es el miedo a lo que los demás puedan pensar. En este caso, Quintero señala que existe una tendencia a conceder demasiada importancia a la mirada ajena. “La mayoría de las personas están mucho más pendientes de sí mismo que de los demás”, asegura. A continuación, hace referencia a un fenómeno que describe como “un sesgo psicológico muy conocido” y que consiste en sobreestimar hasta qué punto otras personas están observándonos.

PUBLICIDAD

El tercer miedo es el de no estar preparado antes de dar un paso importante, aunque el experto considera que esperar a sentirse completamente preparado puede convertirse en un freno. “Casi nadie se siente completamente preparado antes de dar un paso importante”, sostiene. Para él, la diferencia no consiste en esperar hasta encontrar el momento perfecto, sino en comenzar pese a las dudas que puedan existir.

Por último, el psiquiatra se detiene en el miedo al rechazo. En este punto, establece una separación entre el hecho de ser rechazado y el valor personal. “Que alguien te rechace no significa que tú no valgas”, afirma. Según explica, el rechazo puede indicar simplemente que determinada persona, situación o momento no era el adecuado.

PUBLICIDAD

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El miedo no debe conducir nuestra vida

Quintero concluye su reflexión con una idea que resume los cuatro miedos abordados: sentir miedo es algo normal, pero no debería convertirse en quien toma las decisiones. “El miedo está para protegerte, no para dirigir tu vida”, afirma. En este sentido, sus palabras plantean una diferencia entre reconocer una emoción que forma parte de la vida cotidiana y dejar que esa emoción determine qué decisiones tomar o qué situaciones afrontar.

Para el psiquiatra, el miedo puede estar presente ante el fracaso, la opinión de los demás, la incertidumbre o el rechazo, pero su aparición no significa necesariamente que haya que detenerse. La clave, según explica, está en no permitir que esos temores sean los que marquen el rumbo.

PUBLICIDAD