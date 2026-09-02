España

Un psicópata revela uno de los peores episodios de su vida junto a su hermana: “Me quedé ahí mirándola. Se estaba ahogando”

En una entrevista con Uri Sabat, Loïc De Marie recordó los conflictos que tuvo con la policía durante su adolescencia y explicó cómo la terapia cambió algunas de sus conductas

Loïc De Marie aseguró que la terapia le permitió modificar conductas que tuvo durante su adolescencia
Loïc De Marie habló sobre su diagnóstico y los episodios personales que, según afirmó, marcaron su forma de relacionarse (Uri Sabat)
Guardar

Loïc De Marie, un joven belga diagnosticado clínicamente como psicópata, relató en una entrevista con el presentador Uri Sabat episodios de su infancia y juventud que, según dijo, le permitieron advertir que reaccionaba de forma diferente frente al peligro, la muerte, los vínculos afectivos y las normas sociales. Entre ellos, contó que a los 17 años acudió con un bate de béisbol a la salida de un colegio con la intención de golpear a varios jóvenes.

En la conversación para el canal de Uri Sabat, grabada en Bélgica y doblada al español, De Marie habló sobre su diagnóstico, su paso por terapia y conductas que hoy identifica como problemáticas. Sus afirmaciones se basan en su propio relato durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros recuerdos que mencionó ocurrió cuando tenía seis años y su hermana cuatro. Ambos jugaban cerca de la piscina de su casa cuando la niña cayó al agua y comenzó a ahogarse. De Marie aseguró que sabía nadar, pero que no reaccionó de inmediato como esperaba su madre. “Me quedé ahí mirándola. Se estaba ahogando y demás. Y yo me preguntaba: ‘¿Y ahora qué va a pasar?’”, contó.

Según su relato, tomó un palo de golf de plástico, se lo acercó a la niña y la llevó hasta la escalera de la piscina. “Así que la salvé. Pero en mi cabeza no estaba dispuesto a tirarme ahí a la piscina”, explicó. La razón que dio a su madre quedó grabada en su memoria: “Mamá, llevo la ropa limpia”. Para él, ese episodio mostró una forma de priorizarse a sí mismo incluso ante una situación de peligro para otra persona.

PUBLICIDAD

Del funeral a la comisaría

De Marie situó otro episodio a los siete años, cuando un compañero de clase murió en un accidente de tránsito. El director del colegio comunicó la noticia frente a los alumnos y, según recordó, gran parte del grupo comenzó a llorar. Él, en cambio, dijo que percibió la muerte como un dato sin carga emocional. “Yo estaba como: ‘¿Qué? ¿Qué está pasando?’ Porque para mí aquello era simplemente una información más”, afirmó.

El joven sostuvo que la reacción de su maestra le hizo comprender que debía simular una emoción. “Me miró a los ojos y pensé: ‘Vale, creo que ahora tengo que hacer algo’. Y dije: ‘Oh, Dios mío, esto es terrible’”. Luego optó por no acudir al funeral. “Podías ir al funeral de este compañero de clase o quedarte en el recreo jugando al fútbol. Y yo me quedé en el recreo jugando al fútbol”, relató.

El joven francés Loïc De Marie, diagnosticado con psicopatía según su testimonio, definió ese hecho como uno de los episodios más graves de su adolescencia
Loïc De Marie relató que la policía lo detuvo después de acudir armado con un bate para enfrentar a otros adolescentes (Uri Sabat)

El episodio de mayor gravedad que describió se produjo durante su adolescencia. De Marie contó que mantenía una rivalidad con otros jóvenes y que, después de recibir insultos, regresó al lugar al día siguiente armado con un bate de béisbol.

“Había quizá trescientas personas. Así que aparecí allí con mi bate de béisbol dispuesto a darles una paliza”, dijo sobre la situación, que ubicó en una plaza junto a la salida de un colegio. Según su versión, uno de los jóvenes dejó su mochila en el suelo y huyó al verlo. La policía lo detuvo y su padre debió ir a buscarlo a la comisaría.

“En teoría debería haber ido a prisión por amenazar a alguien con un arma. Así que tuve muchísima suerte”, afirmó. También mencionó otras situaciones ligadas a peleas y drogas, aunque no ofreció detalles sobre esos hechos. “Entre los 15 y los 17 años, tuve muchos problemas”, resumió.

Vínculos y terapia

El entrevistado también recordó una conducta que sus amigos consideraron una traición. Contó que mantuvo una relación con la expareja de quien era su mejor amigo y que entonces no entendía por qué podía ser reprochable. “Me llevaba bien con esa chica y era guapa. Así que yo lo pensé como: ‘Esto es normal’”, sostuvo. Aseguró que otras personas le hicieron notar que ese comportamiento rompía un código básico de amistad.

“Por lo visto no fue algo que un buen amigo debiera hacer”, dijo entre risas. De Marie vinculó esa experiencia con lo que definió como una dificultad para comprender vínculos profundos y lealtades personales.

Durante la entrevista, De Marie afirmó que antes de avanzar en terapia fingía determinadas emociones para influir en discusiones con parejas. Entre otras conductas, mencionó el llanto y el intento de trasladar la responsabilidad de los conflictos a la otra persona. “Ahora, en una terapia de pareja, después de mis entrevistas y de mi terapia, ya no fingiría llorar ni intentaría trasladar la culpa a la otra persona”, señaló.

El psicólogo Harits Casás analiza cómo surgen los trastornos mentales, explicando la interacción entre la vulnerabilidad genética y los estresores psicológicos o ambientales. Descubre por qué algunos trastornos tienen un mayor componente hereditario, como la psicopatía.

El joven explicó que practicaba gestos, sonrisas, formas de mirar y lenguaje corporal para adaptarse a expectativas sociales. Comparó la comprensión de las emociones con aprender un segundo idioma. “A veces incluso debes practicar la mirada”, aseguró.

Otro pasaje de la entrevista estuvo centrado en la muerte de su abuelo, a quien describió como una persona similar a él en su manera de expresar afecto. De Marie aseguró que tomó la decisión de suspender la medicación después de que el hombre permaneciera 11 días en coma. “Para otras personas es difícil tomar una decisión como esa. Para mí era más una cuestión de racionalidad”, afirmó. “Simplemente dije: ‘Vale, suspendamos la medicación porque es el final y tenemos que aceptarlo’”.

Dijo que lloró durante el funeral, aunque no relacionó esa reacción con la tristeza. Afirmó que sintió orgullo por la ceremonia y por el “último recorrido” de su abuelo en la iglesia. “Me sentí orgulloso porque era como su último recorrido hecho con orgullo y dignidad”, expresó.

De Marie afirmó que la terapia le ayudó a modificar conductas, aunque sostuvo que no puede cambiar su manera de experimentar ciertas emociones. También dijo que conversa sobre esos procesos con sus padres y que participa en sesiones familiares con su terapeuta.

Temas Relacionados

CerebroSalud MentalRedes SocialesSalud Mental EspañaPsicópataEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un papel pintado prácticamente invendible permaneció años olvidado en un garaje, más tarde se convirtió en el embalaje más utilizado del mundo

Dos ingenieros diseñaron en 1957 un revestimiento de pared que nadie quiso para decorar las casas y finalmente tiene un uso completamente diferente al inicial

Un papel pintado prácticamente invendible permaneció años olvidado en un garaje, más tarde se convirtió en el embalaje más utilizado del mundo

Absuelto el hombre acusado de planear el asesinato de las princesas Amalia y Alexia de Holanda: “Quería casarse con ella”

El tribunal ha concluido que no existen evidencias suficientes para afirmar que estuviera preparando un ataque real contra ellas

Absuelto el hombre acusado de planear el asesinato de las princesas Amalia y Alexia de Holanda: “Quería casarse con ella”

Dos heridos por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de Augsburgo (Alemania)

El servicio de trenes se encuentra suspendido y la estación está cerrada por el hallazgo de otro objeto sospechoso

Dos heridos por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de Augsburgo (Alemania)

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

La ciudad celebra su autonomía en un clima de tensión, tras la entrada masiva del 30 de julio y las críticas a la respuesta del Gobierno

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

El desempleo bajó a 2.355.918 personas en términos anuales y la contratación indefinida ya representa el 38,5% de los nuevos contratos firmados durante el mes

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: un informe policial apunta a Marruecos en un día de manifestaciones por toda España

La Policía Nacional advierte sobre lo que nunca tienes que hacer con tu llavero: “¿Qué pasaría si lo pierdes y un amigo de lo ajeno la encuentra?"

Qué es y de qué se ocupa el CENIF, la unidad de inteligencia de la Policía Nacional detrás del informe que atribuye a Marruecos la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Marlaska, contra las cuerdas: pide información sobre el informe policial que apunta a que la entrada masiva en Ceuta “fue guiada” por Marruecos

ECONOMÍA

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

No es lo mismo Córdoba que Palma de Mallorca: las extraescolares de tus hijos pueden costarte hasta 540 euros más al año según la ciudad donde vivas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Septiembre pone a prueba el presupuesto familiar con el alza simultánea de carburantes, luz, alquiler y la vuelta al cole

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes