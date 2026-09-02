Un psicópata revela uno de los peores episodios de su vida junto a su hermana: “Me quedé ahí mirándola. Se estaba ahogando”

Loïc De Marie habló sobre su diagnóstico y los episodios personales que, según afirmó, marcaron su forma de relacionarse (Uri Sabat)

Guardar

Loïc De Marie, un joven belga diagnosticado clínicamente como psicópata, relató en una entrevista con el presentador Uri Sabat episodios de su infancia y juventud que, según dijo, le permitieron advertir que reaccionaba de forma diferente frente al peligro, la muerte, los vínculos afectivos y las normas sociales. Entre ellos, contó que a los 17 años acudió con un bate de béisbol a la salida de un colegio con la intención de golpear a varios jóvenes.

En la conversación para el canal de Uri Sabat, grabada en Bélgica y doblada al español, De Marie habló sobre su diagnóstico, su paso por terapia y conductas que hoy identifica como problemáticas. Sus afirmaciones se basan en su propio relato durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros recuerdos que mencionó ocurrió cuando tenía seis años y su hermana cuatro. Ambos jugaban cerca de la piscina de su casa cuando la niña cayó al agua y comenzó a ahogarse. De Marie aseguró que sabía nadar, pero que no reaccionó de inmediato como esperaba su madre. “Me quedé ahí mirándola. Se estaba ahogando y demás. Y yo me preguntaba: ‘¿Y ahora qué va a pasar?’”, contó.

Según su relato, tomó un palo de golf de plástico, se lo acercó a la niña y la llevó hasta la escalera de la piscina. “Así que la salvé. Pero en mi cabeza no estaba dispuesto a tirarme ahí a la piscina”, explicó. La razón que dio a su madre quedó grabada en su memoria: “Mamá, llevo la ropa limpia”. Para él, ese episodio mostró una forma de priorizarse a sí mismo incluso ante una situación de peligro para otra persona.

PUBLICIDAD

Del funeral a la comisaría

De Marie situó otro episodio a los siete años, cuando un compañero de clase murió en un accidente de tránsito. El director del colegio comunicó la noticia frente a los alumnos y, según recordó, gran parte del grupo comenzó a llorar. Él, en cambio, dijo que percibió la muerte como un dato sin carga emocional. “Yo estaba como: ‘¿Qué? ¿Qué está pasando?’ Porque para mí aquello era simplemente una información más”, afirmó.

El joven sostuvo que la reacción de su maestra le hizo comprender que debía simular una emoción. “Me miró a los ojos y pensé: ‘Vale, creo que ahora tengo que hacer algo’. Y dije: ‘Oh, Dios mío, esto es terrible’”. Luego optó por no acudir al funeral. “Podías ir al funeral de este compañero de clase o quedarte en el recreo jugando al fútbol. Y yo me quedé en el recreo jugando al fútbol”, relató.

PUBLICIDAD

Loïc De Marie relató que la policía lo detuvo después de acudir armado con un bate para enfrentar a otros adolescentes (Uri Sabat)

El episodio de mayor gravedad que describió se produjo durante su adolescencia. De Marie contó que mantenía una rivalidad con otros jóvenes y que, después de recibir insultos, regresó al lugar al día siguiente armado con un bate de béisbol.

“Había quizá trescientas personas. Así que aparecí allí con mi bate de béisbol dispuesto a darles una paliza”, dijo sobre la situación, que ubicó en una plaza junto a la salida de un colegio. Según su versión, uno de los jóvenes dejó su mochila en el suelo y huyó al verlo. La policía lo detuvo y su padre debió ir a buscarlo a la comisaría.

PUBLICIDAD

“En teoría debería haber ido a prisión por amenazar a alguien con un arma. Así que tuve muchísima suerte”, afirmó. También mencionó otras situaciones ligadas a peleas y drogas, aunque no ofreció detalles sobre esos hechos. “Entre los 15 y los 17 años, tuve muchos problemas”, resumió.

Vínculos y terapia

El entrevistado también recordó una conducta que sus amigos consideraron una traición. Contó que mantuvo una relación con la expareja de quien era su mejor amigo y que entonces no entendía por qué podía ser reprochable. “Me llevaba bien con esa chica y era guapa. Así que yo lo pensé como: ‘Esto es normal’”, sostuvo. Aseguró que otras personas le hicieron notar que ese comportamiento rompía un código básico de amistad.

PUBLICIDAD

“Por lo visto no fue algo que un buen amigo debiera hacer”, dijo entre risas. De Marie vinculó esa experiencia con lo que definió como una dificultad para comprender vínculos profundos y lealtades personales.

Durante la entrevista, De Marie afirmó que antes de avanzar en terapia fingía determinadas emociones para influir en discusiones con parejas. Entre otras conductas, mencionó el llanto y el intento de trasladar la responsabilidad de los conflictos a la otra persona. “Ahora, en una terapia de pareja, después de mis entrevistas y de mi terapia, ya no fingiría llorar ni intentaría trasladar la culpa a la otra persona”, señaló.

PUBLICIDAD

El psicólogo Harits Casás analiza cómo surgen los trastornos mentales, explicando la interacción entre la vulnerabilidad genética y los estresores psicológicos o ambientales. Descubre por qué algunos trastornos tienen un mayor componente hereditario, como la psicopatía.

El joven explicó que practicaba gestos, sonrisas, formas de mirar y lenguaje corporal para adaptarse a expectativas sociales. Comparó la comprensión de las emociones con aprender un segundo idioma. “A veces incluso debes practicar la mirada”, aseguró.

Otro pasaje de la entrevista estuvo centrado en la muerte de su abuelo, a quien describió como una persona similar a él en su manera de expresar afecto. De Marie aseguró que tomó la decisión de suspender la medicación después de que el hombre permaneciera 11 días en coma. “Para otras personas es difícil tomar una decisión como esa. Para mí era más una cuestión de racionalidad”, afirmó. “Simplemente dije: ‘Vale, suspendamos la medicación porque es el final y tenemos que aceptarlo’”.

PUBLICIDAD

Dijo que lloró durante el funeral, aunque no relacionó esa reacción con la tristeza. Afirmó que sintió orgullo por la ceremonia y por el “último recorrido” de su abuelo en la iglesia. “Me sentí orgulloso porque era como su último recorrido hecho con orgullo y dignidad”, expresó.

De Marie afirmó que la terapia le ayudó a modificar conductas, aunque sostuvo que no puede cambiar su manera de experimentar ciertas emociones. También dijo que conversa sobre esos procesos con sus padres y que participa en sesiones familiares con su terapeuta.