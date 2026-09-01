La psicología lo confirma: cometer alguno de estos errores te estanca emocionalmente

El psiquiatra Javier Quintero señala que refugiarse en el trabajo, las redes sociales o la comida puede convertirse en una forma de evitar lo que se siente (Composición Infobae)

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Las emociones difíciles forman parte de la vida cotidiana y pueden aparecer ante situaciones laborales, familiares, personales o imprevistas. El problema no reside en sentirlas, sino en las respuestas que se adoptan para evitarlas, rechazarlas o trasladar su peso a otras personas.

Identificar esos mecanismos puede ser el primer paso para revisar la relación con el malestar. En esos momentos, la urgencia por recuperar la calma puede llevar a respuestas automáticas. Algunas buscan apartar la atención del problema; otras intentan explicar el malestar a partir de causas externas.

El médico psiquiatra Javier Quintero advierte en sus redes sociales (@drjquintero) sobre cuatro conductas habituales que, según su explicación, frenan el avance personal cuando aparecen emociones difíciles: ignorarlas, “anestesiarlas”, culpar a otros y enfadarse con lo que uno siente.

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Negar o anestesiar el malestar

Sobre la primera, Quintero compara la negación emocional con una reacción mecánica ante una alerta: “Negar las emociones sería como tapar la alarma con la almohada. No desaparece, simplemente se silencia por un momento”.

La imagen remite a una respuesta de corto alcance: se intenta reducir la incomodidad inmediata, aunque aquello que genera el malestar sigue presente. En esa línea, describe un efecto práctico de esa estrategia: “Decir que estás bien cuando no lo estás solo te distancia de las soluciones”.

El malestar no desaparece por recurrir de forma constante a distracciones o vías de escape (Magnific)

El especialista no plantea que todas las emociones deban traducirse en una acción inmediata. Su advertencia se dirige a la tendencia a silenciarlas o desestimarlas de forma sistemática. Cuando la persona evita reconocer lo que siente, también puede perder referencias sobre aquello que necesita revisar, expresar o resolver. La atención sobre la emoción, en ese sentido, aparece como una alternativa a la negación.

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El segundo error, señala, no se limita a sustancias. “Y no estoy hablando solo de alcohol o drogas, también lo haces cuando te refugias en las redes sociales, la comida, el trabajo”, afirma, al referirse a intentos de adormecer lo que se siente con conductas de escape.

El psiquiatra incluye así actividades habituales que pueden ocupar todo el espacio disponible cuando se usan para no conectar con una emoción incómoda. Su planteo es que la salida no pasa por el entretenimiento constante: “No se trata de distraerte, sino de conocerte y escuchar”.

Asumir las emociones sin castigarse

Quintero también cuestiona el hábito de externalizar la responsabilidad emocional: “Tus emociones son tuyas, no las provoca tu jefe, ni el tráfico, ni tu pareja”. Según explica, esos factores pueden actuar como disparadores, pero no como propietarios de lo que ocurre por dentro: “Pueden desencadenarlas, pero son tuyas”. La distinción busca separar el hecho externo de la reacción propia, sin negar que ciertas situaciones puedan resultar tensas, frustrantes o desagradables.

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El cuarto punto es el enojo dirigido hacia la propia experiencia emocional. “Enfadarte con lo que sientes solo aumenta la intensidad de las emociones”, afirma, y lo ilustra con una imagen de escalada: “Sería como echarle gasolina al fuego”. En lugar de sumar reproches a una sensación que ya resulta difícil, Quintero propone modificar la respuesta ante ese momento. Para el especialista, el enfoque debería cambiar de la sanción al cuidado: “Lo que necesitas es comprensión y no castigo”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

En los cuatro casos, el punto común es la forma de relacionarse con una experiencia interna que resulta incómoda. Quintero contrapone la evitación, la evasión, la atribución a terceros y el castigo personal con una actitud de escucha y comprensión. No presenta una fórmula inmediata, sino una invitación a observar qué respuesta se activa frente a cada emoción.

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Al cierre, Quintero remarca que el manejo emocional no es un rasgo fijo, sino una capacidad que se puede desarrollar: “Aprender a gestionar las emociones también se entrena y a todos nos viene bien recordarlo de vez en cuando”. Su mensaje pone el foco en la posibilidad de reconocer lo que ocurre, escuchar esas señales y evitar respuestas automáticas que prolonguen el malestar.