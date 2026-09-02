Un experto veterinario explica la comunicación referencial de tu perro: “Te usa literalmente como una base de seguridad”

Según el veterinario Juan Manuel Liquindoli, los animales ajustan sus señales según la atención que reciben de sus cuidadores (Composición Infobae)

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Los pedidos cotidianos de los perros suelen interpretarse como gestos de dependencia, costumbre o simple insistencia. A la vez, la interacción entre humanos y animales de compañía también incluye señales aprendidas, miradas y cambios de conducta orientados a obtener una respuesta concreta. El comportamiento adquiere especial interés porque no se limita a pedir un recurso: supone elegir a una persona y recurrir a ella ante una necesidad concreta.

Cuando un perro insiste para que le alcances la pelota, le abras la puerta o le convides comida, no está “mandando” en la casa: está poniendo en marcha un mecanismo mental que, según el veterinario Juan Manuel Liquindoli (@filosofia.animal), se llama comunicación referencial intencional y sirve para conseguir tu ayuda.

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Liquindoli describe esa conducta como “un proceso cognitivo sumamente complejo” y explica que se sostiene en estrategias concretas: “Para lograr que hagas algo por él, mira lo que quiere, te mira y vuelve a mirar eso que quiere”. En esa secuencia, agrega, hay “una triangulación visual” que apunta a dirigir la atención humana hacia un objeto o una acción específica.

Señales para pedir ayuda

El intercambio no depende de una única señal. La mirada puede combinarse con la proximidad al objeto, la postura corporal, vocalizaciones o desplazamientos breves entre la persona y aquello que el animal busca. La repetición de estas conductas no implica, por sí sola, que el perro intente dominar una situación. En cambio, permite observar cómo utiliza los recursos que han dado resultado en experiencias anteriores con sus cuidadores.

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El especialista señala que esa insistencia también incluye una lectura del contexto: “Evalúan nuestro estado de atención”. De acuerdo con su explicación, la forma de pedir cambia según lo disponible que esté la persona para responder.

Un perro mirando por la ventana del coche. (Magnific)

Esa variación ayuda a explicar por qué una misma demanda puede parecer discreta en un momento y persistente en otro. Si no recibe respuesta, el animal puede repetir la señal, acercarse o cambiar de posición. Así, la conducta se construye dentro de una interacción: la reacción de la persona ofrece información y puede reforzar las formas de pedir que resultan eficaces.

En ese punto, cita resultados de investigaciones sobre el papel del contacto visual: “Los estudios evidencian que prefieren pedir ayuda a personas que tienen la cara descubierta y pueden hacer contacto visual”. Para Liquindoli, esa preferencia indica que los perros “pueden leer tu disponibilidad y ajustar su estrategia según si lo estás mirando o no”.

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La persona como base de seguridad

Esta capacidad no equivale a que comprendan cada intención humana del mismo modo que una persona. Describe, en cambio, una sensibilidad a claves visibles de la interacción, como la orientación del rostro y la posibilidad de establecer una respuesta recíproca. Por eso, el entorno y la rutina compartida influyen en la manera en que cada perro expresa lo que necesita.

La búsqueda de señales humanas se vuelve más marcada cuando aparece el temor. En situaciones de miedo o incertidumbre, sostiene, entra en juego el “referenciamiento social”: “Te mira para leer tu expresión emocional y autorregular su propio sistema nervioso”.

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En ese marco, la ayuda humana puede asociarse para el perro con alivio, previsibilidad y acompañamiento frente a estímulos que percibe como amenazantes. Liquindoli resume esa función con una idea directa sobre el vínculo: “Te usa literalmente como una base de seguridad”.

Y cierra su interpretación de esas demandas cotidianas con una conclusión sobre la confianza del animal: “Eso que a veces parece un capricho, en realidad demuestra algo increíble: que confía en vos para que lo ayudes a resolver su mundo”.