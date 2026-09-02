España

Telecinco pone fecha al regreso de sus grandes realities: así queda el prime time con ‘Supervivientes All Stars’ y ‘La isla de las tentaciones’

La cadena de Mediaset recupera la telerrealidad con una programación que ocupará cinco noches de la semana, mientras ‘De Viernes’ también prepara su regreso

Venció a Alba Paul en la final
Maica Benedicto se ha proclamado vencedora de esta edición de 'Supervivientes' (Telecinco)
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Telecinco ya tiene diseñada buena parte de su nueva temporada y hay un género que vuelve a reclamar el protagonismo perdido durante los meses de verano: la telerrealidad. La cadena de Mediaset ha puesto fecha a los estrenos de La isla de las tentaciones 11 y Supervivientes All Stars 3, dos de sus grandes apuestas para el arranque del curso televisivo, y prepara una parrilla en la que los realities tendrán presencia prácticamente a diario.

El primer desembarco llegará mucho antes de que los famosos supervivientes pongan rumbo a Honduras. La isla de las tentaciones regresará el lunes 7 de septiembre a las 23:00 horas, con una nueva edición dispuesta a volver a poner a prueba las relaciones de sus protagonistas. El formato presentado por Sandra Barneda tendrá, además, una segunda cita semanal el miércoles 9 de septiembre.

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La estrategia no es nueva para Telecinco. La cadena ya recurrió a esta fórmula durante la pasada edición, ampliando las emisiones de La isla de las tentaciones a dos noches por semana cuando avanzó la temporada. Ahora vuelve a apostar por ella para reforzar sus noches de septiembre. Pero el gran estreno llegará apenas unos días después.

‘Supervivientes All Stars 3’ ya tiene fecha de estreno

Los seguidores del universo de Supervivientes tendrán que esperar hasta el jueves 10 de septiembre para reencontrarse con algunos de los concursantes más recordados del formato. La tercera edición de Supervivientes All Stars arrancará a las 21:45 horas y ocupará una de las noches más competitivas de la televisión.

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(I-D) Iván González, Adara Molinero, Miri Pérez-Cabrero y Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)
(I-D) Iván González, Adara Molinero, Miri Pérez-Cabrero y Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

El estreno se producirá en pleno prime time y tendrá que medirse con dos de los grandes rivales de la noche: El Hormiguero, en Antena 3, y La Revuelta, en La 1.

Jorge Javier Vázquez volverá a ser el rostro principal de las galas desde Madrid, mientras que María Lamela asumirá la conexión con Honduras para acompañar a los espectadores desde el escenario donde se desarrollará la aventura.

Con este regreso, Telecinco recupera además una de sus grandes fórmulas de programación: concentrar diferentes emisiones de un mismo reality a lo largo de la semana para convertirlo en uno de los ejes de su parrilla.

Cinco noches con presencia de realities

El resultado será una semana especialmente cargada de telerrealidad. Aunque todavía quedan algunos flecos por confirmar, el esquema que maneja Telecinco contempla cinco noches con contenidos vinculados a sus realities.

Los lunes y miércoles estarán reservados para La isla de las tentaciones. El martes queda pendiente de confirmar la ubicación de Supervivientes All Stars: Tierra de nadie, mientras que el jueves será el turno de la gala principal de Supervivientes. El domingo, por su parte, quedará reservado para Supervivientes All Stars: Conexión Honduras.

El viernes será una excepción dentro de esta estrategia, aunque también contará con uno de los formatos más reconocibles de la cadena.

‘De Viernes’ vuelve este 4 de septiembre

Antes incluso de que comiencen los grandes realities, Telecinco recuperará este viernes De Viernes después de su parón estival. Beatriz Archidona y Santi Acosta volverán a ponerse al frente del programa dedicado a la actualidad de los famosos y las entrevistas a personajes de interés para la prensa del corazón.

Beatriz Archidona y Santi Acosta. (Luis Miguel Gonzalez/MEDIASET).
Beatriz Archidona y Santi Acosta. (Luis Miguel Gonzalez/MEDIASET).

El espacio retomará su dinámica habitual, con sus presentadores acompañados por el equipo de colaboradores y nuevos invitados dispuestos a protagonizar algunas de las conversaciones de la temporada.

Además, ambos continuarán compaginando esta labor con su presencia en De lunes a viernes, el programa que ocupa actualmente la franja diaria.

En cuanto al access prime time, Telecinco mantiene de momento First Dates como una de sus principales apuestas de lunes a miércoles, con Carlos Sobera al frente de las citas y encuentros entre sus participantes. Las emisiones comenzarán a las 21:45 horas, antes de dar paso a las principales ofertas de la noche.

¿Prejuicios o incompatibilidad? Una soltera en ‘First Dates’ decide no darle una segunda oportunidad a su cita por su nacionalidad (Montaje Infobae, Telecinco)
¿Prejuicios o incompatibilidad? Una soltera en ‘First Dates’ decide no darle una segunda oportunidad a su cita por su nacionalidad (Montaje Infobae, Telecinco)

Así, la nueva temporada arranca en Telecinco con una apuesta clara: volver a convertir los realities en el motor de su programación nocturna. Con La isla de las tentaciones, Supervivientes All Stars y De Viernes ya situados en el calendario, la cadena afronta septiembre con prácticamente toda su artillería de entretenimiento preparada.

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