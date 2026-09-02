Cuando un empate electoral deja la alcaldía de un pueblo a merced del cara o cruz: “Planteamos que gobernase dos años uno y dos el otro para evitarlo”

Una mano lanza una moneda de un euro al aire para decidir un cara o cruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En España hay municipios donde un voto puede cambiar una mayoría, una alcaldía puede quedar pendiente de un recuento y, en casos extremos, el azar puede acabar entrando en escena. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contempla el sorteo como mecanismo para resolver determinados empates en las elecciones municipales. Lo que no establece es que tenga que hacerse lanzando una moneda. Sin embargo, en algunos pueblos la cara o cruz ha terminado convirtiéndose en la forma más literal de dejar una decisión política en manos de la suerte.

La escena parece sacada de otro tiempo: dos candidatos han obtenido exactamente el mismo respaldo de sus vecinos y ya no queda una papeleta que pueda inclinar la balanza. En lugar de volver a las urnas, el azar entra en el procedimiento. Una moneda, dos caras y una pregunta sencilla: ¿cara o cruz? Lo que salga decidirá quién se queda con el puesto.

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No todos los empates electorales desembocan en un sorteo ni este tiene siempre como resultado la elección de un alcalde. La legislación establece distintos mecanismos en función del tipo de municipio y del supuesto electoral. En los pueblos pequeños, por ejemplo, un empate entre candidatos puede afectar directamente a la atribución de un acta de concejal y resolverse mediante sorteo. En otros casos, si se cumplen las condiciones previstas por la ley, el empate puede acabar comprometiendo la elección del alcalde. La norma establece el recurso al sorteo, pero no fija que deba hacerse mediante una moneda ni determina una única fórmula para llevarlo a cabo.

La pregunta, entonces, es qué ocurre cuando el azar deja de ser una posibilidad sobre el papel y se convierte en el último paso antes de saber quién ocupará un cargo público.

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La alcaldía que estuvo a dos votos de una moneda

La respuesta estuvo a punto de llegar en Casillas, un municipio de la provincia de Ávila de alrededor de 650 habitantes. En las elecciones municipales de 2023, el PP y el PSOE terminaron el escrutinio con exactamente los mismos votos: 239. El resultado puso durante unos días al pueblo en el foco de la prensa. María Beatriz Díaz Morueco, alcaldesa popular desde 1999, se enfrentaba a Gustavo Moreno Martín, cabeza de lista del PSOE. Si el empate se mantenía, la elección podía terminar dependiendo del azar.

Pero antes de llegar a la moneda quedaba un asunto por resolver. Durante el escrutinio, la mesa había declarado nulos tres votos: uno favorable al PSOE y dos correspondientes al PP. Ambas candidaturas reclamaron sus respectivos sufragios ante la Junta Electoral de Zona de Arenas de San Pedro. Los dos votos populares eran por correo y habían sido cuestionados porque el remitente de los sobres contenía un error en uno de los apellidos. La Junta Electoral de Zona terminó considerándolos válidos y el resultado cambió: 241 votos para el PP y 239 para el PSOE.

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“La moneda no se llegó a plantear”, afirma Moreno. Aunque la prensa había empezado a hablar de un posible cara o cruz, los candidatos todavía estaban pendientes de que se resolvieran las reclamaciones. Ni siquiera llegaron a discutir cómo se habría realizado el hipotético sorteo. “No se llegó a plantear en ningún momento quién elegiría antes o cómo se lanzaría la moneda”, precisa. Tampoco se decidió qué candidato escogería cara o cruz, quién tendría que lanzar la moneda o qué procedimiento se seguiría.

La circunstancia resulta especialmente llamativa porque, mientras los medios ya situaban a Casillas ante una posible moneda al aire, los candidatos seguían pendientes de una cuestión bastante menos cinematográfica y mucho más decisiva: qué votos eran válidos. La Junta Electoral Central confirmó posteriormente la decisión de la Junta Electoral de Zona después de que el PSOE recurriera el resultado. Así, la Alcaldía de Casillas siguió en manos del PP y Moreno continuó en la oposición como portavoz del grupo municipal socialista.

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Una mano sostiene una moneda de un euro antes de lanzarla al aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gustavo Moreno llegó incluso a plantear una alternativa para el caso de que el empate se hubiera mantenido. En lugar de dejar la Alcaldía en manos del azar, propuso repartir la legislatura: dos años para una candidatura y otros dos para la otra. “Eso permitiría realmente a los vecinos y vecinas comparar la forma que tiene una candidatura de gobernar frente a la que tiene la otra”, sostiene.

La propuesta no prosperó. Tampoco hizo falta decidir quién elegía cara y quién cruz. Dos votos por correo terminaron inclinando el resultado antes de que nadie tuviera que lanzar una moneda.

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Una moneda en un juzgado

En Villaverde-Mogina, en Burgos, la historia fue distinta. Allí no hubo una reclamación posterior que evitara el sorteo. La moneda sí llegó a lanzarse y decidió el futuro político de uno de los candidatos.

Fue en las elecciones municipales de 2015. Galín Dimitrov Ivanov, candidato del PSOE, obtuvo 23 votos. El candidato del PP con el que se disputaba el último puesto de concejal consiguió exactamente la misma cifra: 23. En un municipio que apenas supera las seis decenas de habitantes, la diferencia entre entrar o quedarse fuera del Ayuntamiento era exactamente cero votos.

Dimitrov ya llevaba años vinculado a la política local. En 2011 había formado parte de la candidatura socialista y llegó a ejercer como teniente de alcalde. Por eso aquel empate no era para él una anécdota cualquiera. Llevaba tiempo implicado en la vida del municipio y, de pronto, su continuidad en el Ayuntamiento iba a depender de un procedimiento que no tenía nada que ver con una campaña, una negociación o una papeleta adicional. Según relata, además, el candidato con el que empató era de Sevilla. “El PP necesitaba a gente en sus listas y, como no tenían, pusieron a un señor de Sevilla al frente”, señala en una entrevista con Infobae.

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Una semana después de las elecciones tuvo que acudir a un juzgado para resolver el empate. “Te sientas en un círculo, rodeado de un montón de personas en el juzgado, y estás esperando a que caiga la moneda y a que gire a tu favor para poder salir concejal de tu propio pueblo”, rememora. El candidato rival no acudió al sorteo. El socialista cuenta que, al ser él quien estaba presente, fue quien escogió entre cara y cruz. No hubo otro procedimiento previo para determinar quién podía elegir primero. “Estaba yo. Entonces yo elegí”, relata.

La moneda cayó de su lado. El resultado le permitió conservar el acta de concejal, pero no la Alcaldía. Lo ocurrido aquel día, sin embargo, dejó una huella que fue mucho más allá del resultado electoral. Dimitrov recuerda haber sentido una profunda decepción con sus propios vecinos. Había obtenido los mismos votos que un candidato al que consideraba ajeno al municipio y al que, según su percepción, buena parte del pueblo no conocía. “Me sentí bastante mal, las cosas como son. Después de conocer el resultado pensé: ‘No me puedo creer que me hayáis igualado con este hombre, al que ni siquiera conocéis, cuando yo llevo aquí toda la vida y no he hecho ningún mal’”, lamenta.

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La política municipal de un pueblo tan pequeño tenía para él una lógica diferente a la de las grandes ciudades. “Es un pueblo pequeño y daba igual de qué partido eres”, apunta. Con el paso del tiempo, sin embargo, reconoce que aquella experiencia contribuyó a que perdiera la motivación. “Al principio sí que me implicaba, discutía y buscaba lo que fuera mejor para el pueblo”, recuerda. Después, asegura, llegó la resignación. “Esa fue una de las razones por las que decidí retirarme y no volver a presentarme”.

Galín Dimitrov tampoco considera justo que una moneda pueda resolver una cuestión de este calibre. Su alternativa sería “hacer una segunda votación entre los que se han quedado en empate”, aunque admite que organizar unas nuevas elecciones en un municipio tan pequeño también tendría dificultades.

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Hay otro detalle de aquel día que ayuda a entender cómo se desarrolló el procedimiento. Dimitrov asegura que no fue el único candidato que acudió al juzgado. “Cuando fui a los juzgados no era el único, había más pueblos empatados. Ese día se hizo el cara o cruz para varios”, relata.

En Villaverde-Mogina, la moneda resolvió un empate que las urnas no habían sido capaces de romper. Galín Dimitrov escogió una de las dos caras, el resultado cayó de su lado y conservó su asiento en el Ayuntamiento. En Casillas, dos votos que inicialmente habían sido considerados nulos hicieron que nadie tuviera que lanzar la moneda. Pero los dos muestran el mismo límite al que puede llegar un sistema electoral cuando dos opciones obtienen exactamente el mismo respaldo: cuando ya no queda un voto que contar, la decisión puede terminar dependiendo de algo tan pequeño como una moneda.