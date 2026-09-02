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El Gobierno pide no hacer "conjeturas" antes de conocer los detalles del informe que señala a Marruecos por Ceuta

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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha apostado por no hacer "conjeturas" sobre el informe policial que apuntaría a una responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes de finales de julio en Ceuta a la espera de conocer todos los detalles del mismo.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, Torres ha resaltado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha actuado de forma "inmediata" tras conocer su existencia por la prensa, reclamando al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le aclare los términos del documento que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, encargada de investigar los hechos.

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Torres ha subrayado que por ahora no se sabe "si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién, y por tanto en estos momentos estamos en que se aclare todo, porque es lo que merece también la ciudadanía". Así pues, ha incidido, "si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa".

En este sentido, preguntado sobre si de confirmarse lo adelantado por 'El Español' de que agentes marroquíes orquestaron la entrada de más de 70.000 migrantes a Ceuta el Gobierno actuaría, el ministro ha defendido que "hablar ahora de ello es hacer conjeturas". "Vamos a esperar que ese informe se tenga y entonces con absoluta transparencia todos sabremos qué es lo que dice ese informe", ha añadido.

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Así las cosas, en cuanto a si se pedirían explicaciones a Marruecos, ha afirmado que si el informe confirma lo que se ha publicado "lógicamente habría una responsabilidad, y el Gobierno español nunca la ha desdeñado, al contrario, ha sido absolutamente claro", apuntando a que se ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla ante las reivindicaciones de ministros marroquíes.

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