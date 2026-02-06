España

Un donante anónimo regala 220.000 euros para las actividades extraescolares de un orfanato en Andorra

El dinero será en su totalidad para cubrir las inquietudes de los 26 menores que residen en el centro

Un donante regala 220.000 euros
Un donante regala 220.000 euros a un orfanato (Montaje Infobae).

Una donación anónima de 220.000 euros ha puesto el foco en el Centro Residencial de Acción Educativa La Gavernera (Andorra), dedicado a la atención de menores en situación de desamparo. El gesto ha sorprendido tanto por la cuantía económica como por el anonimato del benefactor, y ha abierto nuevas posibilidades para mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

El centro, gestionado por el Ministerio de Asuntos Sociales, funciona como refugio para niños y adolescentes que no pueden permanecer con sus familias por decisión judicial. En sus instalaciones, reciben protección, acompañamiento y apoyo, con el objetivo de garantizar su desarrollo en un entorno seguro y estable.

La llegada de este fondo extraordinario no responde a una campaña pública ni a una solicitud institucional, sino que surge de la voluntad individual de agradecer al país. El legado, a través de una herencia, está destinado a enriquecer la experiencia de los menores tutelados, aportando recursos para actividades que van más allá de la gestión diaria del centro.

Actividades extraescolares para los menores

La suma total se empleará exclusivamente en propuestas que no forman parte del día a día del centro. El Ministerio de Asuntos Sociales ha remarcado que el dinero está reservado para actividades extraescolares, dirigidas a todos los menores tutelados por el Gobierno y no solo a los residentes en la Gavernera. Esto permitirá organizar talleres, salidas, eventos culturales o programas específicos que amplíen la experiencia de los jóvenes y les ofrezcan oportunidades fuera de la rutina habitual.

La donación será para actividades
La donación será para actividades extraescolares (Freepik)

La decisión sigue fielmente la voluntad del donante, quien expresó en su testamento el deseo de que el importe no cubriera el funcionamiento ordinario del centro, sino que llegara a iniciativas que realmente marquen la diferencia en el bienestar de los niños y adolescentes. Actualmente, el centro acoge a 26 personas en situación de desamparo. El objetivo es ofrecerles seguridad, acceso a la educación, integración familiar y social, y cuidar tanto de su salud física como psicológica. Gracias a la donación, el abanico de actividades que podrán disfrutar se amplía notablemente, abriendo posibilidades para su desarrollo integral y mejorando su día a día más allá de las necesidades básicas.

La tendencia de las donaciones anónimas

En los últimos años, las donaciones solidarias a entidades sociales han ganado protagonismo. Asociaciones sin ánimo de lucro han realizado campañas informativas para dar a conocer la opción de incluir legados en los testamentos a favor de causas sociales. Cáritas, por ejemplo, ha promovido la fórmula de los legados solidarios, mostrando cómo parte de las donaciones que reciben llegan por esta vía.

Las donaciones anónimas dentro de
Las donaciones anónimas dentro de los testamentos (Pexels).

Estas acciones ponen de relieve la importancia de la sociedad en el apoyo a los más vulnerables. Cada vez más personas deciden dejar parte de su patrimonio a organizaciones que trabajan por la infancia, la inclusión o la atención a colectivos en riesgo. Este tipo de donaciones permite a las entidades cubrir necesidades que van más allá de lo básico y ofrecer oportunidades reales de cambio. El caso de La Gavernera muestra cómo un testamento solidario puede abrir nuevas posibilidades para un grupo de menores que, de otro modo, tendrían menos opciones para avanzar en su desarrollo personal y social.

