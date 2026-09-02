Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy jueves 3 de septiembre.

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios dela luz.

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Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 155.71 euros por megavatio hora para este jueves, según los datos del OMIE.

El operador europeo dio a conocer que el precio más alto del servicio eléctrico será de 300.0 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa más bajo de la energía eléctrica en territorio español llegará a los 31.32 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este jueves 3 de septiembre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 207.6 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 198.65 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 188.46 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 186.24 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 186.88 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 192.71 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 208.03 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 208.03 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.21 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 130.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.49 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.71 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 38.88 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 31.32 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 33.63 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 45.58 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 92.39 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 124.4 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 160.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 207.6 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 250.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 220.0 euros por megavatio hora.