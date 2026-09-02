España

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
Guardar

¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy jueves 3 de septiembre.

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios dela luz.

PUBLICIDAD

Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 155.71 euros por megavatio hora para este jueves, según los datos del OMIE.

El operador europeo dio a conocer que el precio más alto del servicio eléctrico será de 300.0 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa más bajo de la energía eléctrica en territorio español llegará a los 31.32 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este jueves 3 de septiembre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 207.6 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 198.65 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 188.46 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 186.24 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 186.88 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 192.71 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 208.03 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 208.03 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.21 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 130.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.49 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.71 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 38.88 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 31.32 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 33.63 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 45.58 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 92.39 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 124.4 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 160.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 207.6 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 250.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 220.0 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: El PP asegura que la operación en Ceuta la coordinó Marruecos y exige a Sánchez una reunión con la embajada: “El Gobierno lo sabía y lo tapó”

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: El PP asegura que la operación en Ceuta la coordinó Marruecos y exige a Sánchez una reunión con la embajada: “El Gobierno lo sabía y lo tapó”

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Quién es Leah Behn, la Victoria Federica noruega: la sobrina influencer del rey Haakon VIII que da el salto a la televisión

La hija mediana de la princesa Marta Luisa y el fallecido escritor Ari Behn se ha consolidado como uno de los rostros emergentes de las redes sociales noruegas

Quién es Leah Behn, la Victoria Federica noruega: la sobrina influencer del rey Haakon VIII que da el salto a la televisión

El Hospital 12 de Octubre desarrolla mascarillas de oxígeno a medida para bebés prematuros

El diseño 3D permite una ventilación menos invasiva para los pacientes más pequeños

El Hospital 12 de Octubre desarrolla mascarillas de oxígeno a medida para bebés prematuros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

La jueza espera un último informe de la Guardia Civil para decidir sobre la entrada masiva en Ceuta tras recibir el escrito policial que señala a Marruecos

Las declaraciones sobre Ceuta y Melilla de una profesora española que enfadan a Rabat: “Hasta 1957, el Reino de Marruecos no existía”

ECONOMÍA

El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo

El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

El agricultor cobra 9 céntimos por una cebolla que llega al supermercado a casi 2 euros: “A partir de 25 céntimos empieza a ser rentable”

El Tesoro se ‘estira’ con los ahorradores: las letras ya dan más rentabilidad que los mejores depósitos españoles

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes