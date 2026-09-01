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Solomillo de cerdo con salsa de melocotón, una receta elegante y muy fácil para sorprender

Aunque esta fruta veraniega se usa normalmente para preparar postres y no tanto para acompañar carnes, este plato consigue una combinación riquísima que bien merece una oportunidad

Receta de solomillo en salsa (Magnific)
Receta de solomillo en salsa (Magnific)
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El solomillo de cerdo es una de las partes más tiernas y versátiles de este animal, ideal para ocasiones especiales o simplemente para disfrutar de un plato sabroso y fácil de preparar en casa. Gracias a su textura suave y su sabor delicado, el solomillo puede adaptarse a una amplia variedad de recetas, desde preparaciones rápidas a la plancha hasta versiones más elaboradas con salsas y guarniciones.

En esta receta, el solomillo se cocina junto con una sabrosa salsa de melocotón que contrasta con la carne gracias a su toque dulce y afrutado. Aunque esta fruta veraniega se usa normalmente para preparar postres y no tanto para acompañar carnes, este plato consigue una combinación riquísima que bien merece una oportunidad. El resultado de esta curiosa mezcla, un plato muy elegante, ideal para sorprender en una ocasión especial.

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Receta de solomillo de cerdo con salsa de melocotón

El solomillo de cerdo con salsa de melocotón es un plato donde la carne se marca a la plancha para mantenerla jugosa y se sirve con una salsa hecha a base de melocotones frescos salteados y triturados, potenciados con un ligero toque de vino y mostaza.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 solomillo de cerdo (aprox. 500-600 g)
  • 3 melocotones maduros o en almíbar
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 diente de ajo
  • 100 ml de vino blanco suave
  • 1 cucharadita de mostaza de Dijon
  • 1 cucharadita de miel (opcional)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra
  • Perejil fresco (para decorar)

Cómo hacer solomillo de cerdo con salsa de melocotón, paso a paso

  1. Pela y trocea los melocotones en dados pequeños. Reserva.
  2. Corta la cebolla y el ajo en trozos finos.
  3. Limpia el solomillo de grasa y salpimienta generosamente por todos los lados.
  4. Dora el solomillo en una sartén grande con un poco de aceite, a fuego fuerte, para que quede sellado por fuera y jugoso por dentro. Resérvalo tapado.
  5. Sofríe la cebolla y el ajo en la misma sartén, a fuego medio, hasta que estén muy blandos y ligeramente dorados.
  6. Incorpora el vino blanco y sube el fuego para que evapore el alcohol durante 2 minutos.
  7. Agrega la mostaza y la miel y cocina a fuego bajo hasta obtener una salsa espesa. Si utilizas melocotón en almíbar, añade ahora un poco del almíbar. Corrige de sal y pimienta.
  8. Añade los melocotones y cocina durante 5 minutos. Remueve bien.
  9. Tritura la salsa con batidora si quieres una textura fina.
  10. Corta el solomillo en medallones. Devuélvelos a la sartén con la salsa y calienta 2 minutos.
  11. Sirve caliente, espolvoreando con perejil fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 3-4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 300-350 kcal
  • Proteínas: 26 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 18 g
  • Azúcares: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Se recomienda calentar suavemente antes de servir.

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