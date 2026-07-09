España

Las personas que pasan muchas horas con el móvil lo hacen para evadir sus emociones, según los psicólogos

El autor de ‘Adictos a las pantallas’ asegura que emociones como la tristeza, el aburrimiento o el miedo empujan a muchas personas a refugiarse en el móvil

Guardar
Google icon
Mujer sentada en un sillón verde con adornos, usando un teléfono móvil. Viste un suéter claro y jeans. Hay una ventana y una estantería en el fondo.
Una mujer utilizando su móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar horas deslizando el dedo por la pantalla del móvil se ha convertido en una rutina para millones de personas. Las redes sociales, los vídeos cortos o las aplicaciones de mensajería ocupan buena parte del tiempo libre, pero detrás de ese hábito no siempre hay entretenimiento o necesidad de estar conectado. Cada vez más especialistas en salud mental advierten de que, en muchos casos, el uso excesivo del teléfono responde a una necesidad mucho más profunda: evitar enfrentarse a determinadas emociones.

De ello ha hablado el psicólogo Rafa Guerrero, especialista en psicología educativa y autor de Adictos a las pantallas, durante una entrevista en el pódcast Entiende Tu Mente. En uno de los fragmentos compartidos en Instagram, el experto explica que el abuso de las pantallas suele estar relacionado con la dificultad para gestionar el malestar emocional y que muchas personas recurren al teléfono como una vía de escape cuando no saben cómo afrontar lo que sienten.

PUBLICIDAD

“Creo que cualquier emoción desagradable nos empuja a meternos en la pantalla“, afirma Guerrero al analizar la relación entre las emociones y el uso de los dispositivos electrónicos. Según explica, no existe una única emoción que lleve a esa conducta, sino que son múltiples los estados emocionales que pueden desencadenar la necesidad de refugiarse en el móvil.

Una mujer mira su teléfono móvil, en una fotografía de archivo. (EFE/ Manuel Bruque)
Una mujer mira su teléfono móvil, en una fotografía de archivo. (EFE/ Manuel Bruque)

“Cuando uno está enfadado, cuando uno está aburrido, cuando uno vive una situación donde se ha sentido avergonzado, tristeza, miedo. Cuando uno quiere huir de esa emoción y no quiere conectar con ella, pues uno se va al dispositivo tecnológico“, señala el psicólogo. Sus palabras ponen el foco en un fenómeno cada vez más estudiado por los especialistas: el uso de las pantallas como mecanismo de regulación emocional.

PUBLICIDAD

Guerrero considera que, entre todas las emociones difíciles, hay una que suele tener un peso especial. “La tristeza. Cuando uno se siente vacío, cuando uno se siente triste y está apenado, se sumerge en el mundo de las redes y ahí trata de ir encontrando algo de apoyo, algo que pueda un poco compensar ese vacío que tiene“, subraya. Esa búsqueda de apoyo, sin embargo, no siempre consigue el efecto esperado.

Aunque durante unos instantes el contenido que aparece en la pantalla pueda distraer o aliviar el malestar, el problema que originó esa emoción permanece intacto. De hecho, diversos expertos llevan años alertando de que recurrir constantemente al móvil para evitar emociones incómodas puede reforzar ese comportamiento y hacer que resulte cada vez más difícil gestionar el malestar sin recurrir a una pantalla.

El móvil como refugio emocional

El psicólogo insiste en que utilizar el teléfono para desconectar no es necesariamente algo negativo si ocurre de manera puntual. El problema aparece cuando esa estrategia se convierte en el único recurso para afrontar las emociones desagradables. En ese momento, la persona deja de desarrollar otras herramientas para gestionar lo que siente y depende cada vez más de la estimulación que ofrecen las redes sociales o las aplicaciones.

Adolescentes miran las pantallas de sus teléfonos móviles. (REUTERS)
Adolescentes miran las pantallas de sus teléfonos móviles. (REUTERS)

“Es una solución para aquellas personas que no tengan otros recursos o para aquellos momentos donde no podamos encontrar otros recursos, pero no es la solución“, señala. Con esta idea, el especialista no demoniza el uso de la tecnología, sino que invita a reflexionar sobre el papel que ocupa en la vida cotidiana. Las pantallas pueden proporcionar un descanso mental o una vía de entretenimiento, pero no sustituyen el trabajo emocional que requiere comprender, aceptar y gestionar los sentimientos.

Antes de abrir una aplicación o empezar a deslizar contenidos sin un objetivo concreto, puede ser útil preguntarse qué emoción hay detrás de ese impulso. En ocasiones, la respuesta no será la necesidad de información o de entretenimiento, sino el deseo de dejar de sentir, aunque solo sea durante unos minutos, aquello que resulta incómodo. Por ello, identificarlo es el primer paso para desarrollar estrategias más saludables de regulación emocional y evitar que el móvil se convierta en la única vía de escape.

Temas Relacionados

PantallasConsumo DigitalRiesgos en Entornos DigitalesAdicción a la TecnologíaPsicologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pitingo rompe con Laura Escudero, su amor adolescente de los 14 años con quien se iba a casar tras divorciarse de su expareja con la que llevaba 30 años

‘Y ahora Sonsoles’ ha anunciado la ruptura con la que se cancela la boda y ha descartado la existencia de terceras personas

Pitingo rompe con Laura Escudero, su amor adolescente de los 14 años con quien se iba a casar tras divorciarse de su expareja con la que llevaba 30 años

Un incendio corta la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía: los pasajeros de un tren se quedan sin aire en la estación de Córdoba a 36 grados

Una pasajera que se encuentra en el tren ha confirmado a Infobae que “la gente estaba muy nerviosa” y, en cuanto han abierto las puertas del tren, “algunas personas se han bajado a fumar”

Un incendio corta la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía: los pasajeros de un tren se quedan sin aire en la estación de Córdoba a 36 grados

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Según la Comisión Europea, su objetivo es “acabar con el negocio y salvar las vidas de miles de personas que sueñan con una mejor vida”

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Paz Vega estrena casa nueva tras su ruptura con Orson Salazar y su aparición en la lista de deudores de Hacienda: sus hijos le ayudan con la mudanza

La actriz llevaba unos meses viviendo con su hermana tras abandonar la vivienda familiar que compartía con su exmarido

Paz Vega estrena casa nueva tras su ruptura con Orson Salazar y su aparición en la lista de deudores de Hacienda: sus hijos le ayudan con la mudanza

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

El alcalde de Chinon admite que el grupo rechazó el área de acogida habilitada y que la evacuación definitiva depende ahora del prefecto del departamento

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección

El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección

Qué dice el tratado entre España y Francia que permite invitar a un ministro francés a Moncloa y que el PP llevará al Tribunal Constitucional

El caso Zapatero reactiva la urgencia por aprobar una ley de lobbies, pero el Congreso se va de vacaciones sin ni siquiera abrir el debate: “Hay que acabar con el intrusismo”

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

ECONOMÍA

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

El BCE ‘aplaude’ el desempeño de la economía española ante la crisis de Oriente Medio

España incumple las reglas de Bruselas contra el amianto y los afectados reclaman que solo se ha indemnizado a 97 personas

“Nuestros egoístas boomers están viviendo su mejor vida mientras nosotros luchamos”: la crítica de ‘The Telegraph’ a la brecha generacional entre jubilados y millennials

DEPORTES

Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez

La surrealista pelea en medio de la rueda de prensa de Brahim antes del partido entre Francia y Marruecos

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada