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El día que Beatriz Luengo se hizo pasar por C. Tangana para entrar en la fiesta de los Grammy: “Dije que me llamaba Carmen Tangana y me dejaron pasar”

La cantante ha ganado ‘Maestros de la Costura Celebrity 2′ y no ha dudado en compartir todas sus anécdotas

Beatriz Luengo
La graciosa anécdota de Beatriz Luengo. (Montaje Infobae)
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Beatriz Luengo ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad, esta vez no solo por su carrera musical, sino por haberse coronado como ganadora de Maestros de la costura Celebrity 2. La cantante y actriz, que acaba de alzarse con el trofeo tras una final llena de emoción y creatividad, sorprendió tanto al jurado como a los espectadores por su desparpajo y sinceridad durante toda la edición. Precisamente fue en la semifinal del concurso, en plena charla distendida con sus compañeros de taller, cuando Beatriz desveló una anécdota que no dejó a nadie indiferente: la noche en la que se hizo pasar por C. Tangana para poder entrar en una fiesta de los Grammy.

En medio del ambiente festivo y de nervios previos a la final, Luengo admitió entre risas que su picaresca le permitió disfrutar de una de las veladas más codiciadas del panorama musical internacional. “La mejor fiesta de post-Grammy es la de Sony”, comenzó relatando la artista, que no dudó en compartir los detalles más divertidos de la historia. “Cuando llegué, el portero me preguntó el nombre y no lo encontraba en la lista. Me preguntó si me había inscrito y, la verdad, no lo había hecho”, confesó entre carcajadas ante las cámaras y sus compañeros de costura. Fue entonces cuando, en un arranque de ingenio, improvisó: “En ese momento no se me venía otro artista a la cabeza y le dije que me llamaba Carmen Tangana. Buscaron C. Tangana y me dejaron entrar”.

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La anécdota, contada en plena semifinal y transmitida a millones de espectadores, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. “Es que no sabía qué hacer. No quería perderme la fiesta y solo se me ocurrió ese nombre”, relató Luengo, que acababa de ganar dos premios Grammy aquella noche. Su espontaneidad y sentido del humor conquistaron tanto al jurado de Maestros de la costura como a la audiencia, que celebró el desparpajo de la artista en redes sociales.

El perfil de Beatriz Luengo

El triunfo de Beatriz Luengo en Maestros de la costura Celebrity 2 corona un año especialmente intenso en su carrera artística y personal. A lo largo del concurso, la cantante ha demostrado talento, dedicación y una capacidad especial para conectar con el público. Su paso por el taller ha estado marcado por la superación de retos, el compañerismo y el carisma que le ha permitido destacar tanto en la pasarela como en las entrevistas y momentos distendidos entre pruebas.

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Entrevista a los concursantes de 'Maestros de la costura Celebrity'.

Durante la semifinal, entre patrones y tejidos, Luengo no solo desveló su anécdota más surrealista, sino que también compartió reflexiones sobre la importancia de perseguir los sueños y aprovechar las oportunidades. “A veces, en la vida, hay que improvisar y lanzarse. Si lo hubiera pensado dos veces, igual me hubiera ido a casa, pero decidí jugármela”. La noche de la final, Beatriz volvió a mostrar esa mezcla de humildad y determinación que la ha convertido en una de las celebridades más queridas del formato.

El momento actual de Beatriz Luengo

El momento actual de Beatriz Luengo es el resultado de años de trabajo artístico y de una personalidad genuina que no deja de sorprender. Su victoria en Maestros de la costura Celebrity 2 llega tras el éxito de su primer documental como directora, proyectos que han afianzado su posición en la música y la cultura iberoamericana. La cantante, que lleva dos décadas unida a Yotuel Romero, ha demostrado que es capaz de reinventarse y de brillar en cualquier escenario, ya sea en una pasarela, en una gala de premios o en la pista de baile.

La vida de Beatriz Luengo junto a Yotuel Romero. (Europa Press)
La vida de Beatriz Luengo junto a Yotuel Romero. (Europa Press)

Con la espontaneidad que la caracteriza, Luengo ha dejado claro que el humor y la creatividad son claves en su vida. “No quería perderme la fiesta, y si tengo que entrar como Carmen Tangana, pues entro”, bromeó ante los focos de televisión. Ahora, se ha proclamado como ganadora de la edición sin haber tocado una máquina de coser hasta meses antes, consolidando un año redondo para una artista que no deja de reinventarse.

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