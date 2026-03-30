Un movimiento social recoge 100.000 firmas contra el Estatuto Marco y pide eliminar progresivamente guardias de 24 horas

El documento ministerial presentado incluye una propuesta donde la jornada laboral de 17 horas podría ampliarse hasta 24 horas durante los fines de semana si existen necesidades del servicio, según informó la plataforma Sanidad Pública Segura. Este aspecto ha generado rechazo entre los médicos, quienes sostienen que la argumentación basada en las "necesidades del Servicio" perpetúa condiciones que consideran inadmisibles, ya que permitiría que las guardias de 24 horas sigan operando bajo la nueva normativa. Este punto forma parte del debate central por la reforma del Estatuto Marco, que según detalló Sanidad Pública Segura, aún no incorpora la participación del colectivo médico en su negociación.

Tal como publicó el medio, la doctora Tamara Contreras, representante de Sanidad Pública Segura e intensivista en el Hospital Mateu Orfila de Mahón, entregó en el Congreso de los Diputados más de 100.000 firmas en contra del borrador del Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos no médicos. El acto buscó visibilizar la necesidad de modificar de manera escalonada la actual estructura de las guardias de 24 horas y demandar mayor implicación de los profesionales médicos en la elaboración del texto legal. Contreras señaló que la eliminación de las guardias prolongadas no puede darse de manera inmediata en la mayoría de los hospitales debido a que no existe el número suficiente de profesionales en plantilla, un déficit que, según explicó, obedece a las malas condiciones laborales que alejan a los médicos del sistema público.

El movimiento Sanidad Pública Segura ha canalizado los apoyos recogidos mediante la plataforma Movements, recabando más de cien mil firmas en poco más de cinco semanas. Según reportó el medio, Contreras subrayó que, aunque el mensaje se alinea con el de los sindicatos médicos, su plataforma no se plantea como una tercera vía para resolver el conflicto, sino que se posiciona como iniciativa social orientada a la ciudadanía. En su intervención, afirmó que las condiciones actuales afectan al colectivo y, por extensión, a toda la población al comprometer la calidad y seguridad del sistema de salud.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, Contreras insistió en que los médicos "no estamos en el sistema sanitario público" a pesar de que España cuenta con una de las mayores ratios de médicos por habitante en la Unión Europea. La salida de profesionales del sistema se atribuye a la precariedad y dureza de las circunstancias laborales. Según Contreras, las condiciones existentes "ponen en peligro a todos" y generan inseguridad tanto para los trabajadores como para el funcionamiento del modelo sanitario.

El medio detalló que la plataforma Sanidad Pública Segura ya ha mantenido reuniones con representantes de los grupos parlamentarios de SUMAR, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Partido Popular (PP), y tiene previstas conversaciones con los portavoces del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Vox. Durante estas gestiones, Contreras remarcó la existencia de "líneas rojas" que consideran inaceptables para 2026, relacionadas fundamentalmente con la jornada complementaria sin límites establecidos. Explicó que esta situación hace posible que los médicos realicen entre 70 y 90 horas de trabajo semanal y que, según el nuevo borrador del Estatuto, tal dinámica podría perpetuarse.

Según consignó el medio, Contreras advirtió que la referencia a "las necesidades del Servicio" en la nueva normativa habilita la prolongación indefinida de las jornadas, recayendo sobre los profesionales la responsabilidad de encontrar soluciones ante una gestión que consideran deficiente. Pese al respaldo a la huelga semanal convocada hasta junio, la portavoz señaló que recurrir a este tipo de medidas resulta complejo desde el punto de vista ético y económico para los médicos.

El colectivo impulsor expresó ante el medio la necesidad de que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Función Pública asuman un papel activo en la gestión de las reformas. Contreras sostuvo que el respaldo social y las firmas recabadas muestran la existencia de un movimiento fuerte surgido desde la base médica, y anotó que la plataforma seguirá movilizándose hasta obtener cambios en las condiciones laborales.

El medio recogió que, para el colectivo, la aprobación del Estatuto Marco en sus actuales términos no responde a las necesidades reales y carece de una negociación efectiva con los principales afectados. Aunque respalda que los médicos negocien sus condiciones mediante un estatuto específico, la doctora Contreras aclaró que esto no implica distanciarse del resto de los equipos profesionales del sistema de salud.

Según lo registrado por la plataforma, la postura rechaza cualquier intento de resolver el conflicto a través de la figura del mediador aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y reitera que la única vía efectiva para abordar la problemática es la negociación directa con los profesionales médicos integrados en el proceso legislativo.