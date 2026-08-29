Una nueva emboscada en Ceuta deja dos militares heridos y al menos cuatro detenidos: se desconoce la autoría del ataque

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Una nueva emboscada a militares en Ceuta durante la madrugada del viernes al sábado se salda con dos heridos leves y al menos cuatro detenidos, según ha adelantado la Cadena SER. Durante el ataque, una militar resultó herida al caer mientras huía, mientras que un sargento sufrió lesiones leves al intentar retener a uno de los agresores.

Este ataque se suma al ocurrido el pasado jueves en Benzú, cuando un grupo de entre 30 y 40 migrantes rodeó un vehículo militar y comenzó a lanzar piedras de grandes dimensiones contra los cuatro militares que se encontraban en su interior. Los efectivos resultaron heridos y tuvieron que abandonar el vehículo para ponerse a salvo.

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Tras el ataque, doce personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial. Once de ellos reconocieron su participación y aceptaron una condena de dos años de prisión, sustituida por su expulsión a Marruecos y la prohibición de regresar a España durante cinco años. El duodécimo detenido, que niega haber participado en los hechos, permanece en prisión provisional.

Una pelea entre migrantes deja un herido y un detenido

Una reyerta entre migrantes se produjo durante la madrugada de este sábado en la barriada de Miramar, cerca de la frontera con Marruecos. Según fuentes policiales y vecinales citadas por EFE, el enfrentamiento comenzó con una discusión entre dos migrantes que habían accedido a Ceuta el pasado 30 de julio. Durante la pelea, uno de ellos agredió al otro, que cayó por un terraplén próximo y quedó inconsciente en el suelo.

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Los vecinos de la zona avisaron a los servicios de emergencia al comprobar que el herido sangraba abundantemente por la cabeza. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Universitario de Ceuta, donde permanece ingresado. El presunto agresor, también de nacionalidad marroquí, fue detenido por la Policía Nacional y está previsto que pase a disposición judicial por un presunto delito de agresión.

Los residentes de la barriada han denunciado que en este punto de la ciudad se producen con frecuencia enfrentamientos entre los migrantes que permanecen en la zona. Según su relato, algunas de estas disputas estarían relacionadas con el reparto de comida y con el consumo de alcohol u otras sustancias.

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