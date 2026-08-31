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La estrategia de Felipe de Edimburgo para salvar a la Corona británica tras la muerte de Diana de Gales: “Mucha gente pensó: ‘Es otra de sus ideas’”

El 31 de agosto de 1997 fallecía Lady Di en un accidente de coche en París, dejando a todo un país desolado y perplejo

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La princesa Diana y el príncipe Felipe, partido de polo de Cartier, Gran Bretaña - julio de 1987 (Foto de Brendan Beirne/Shutterstock)
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Durante años, Felipe de Edimburgo permaneció en un segundo plano. Como consorte de Isabel II, su papel institucional estuvo inevitablemente condicionado por la posición de la soberana y por una norma no escrita de la monarquía británica: él debía caminar siempre un paso por detrás. Sin embargo, casi tres décadas después de la muerte de Diana de Gales, nuevas revelaciones permiten reivindicar una faceta menos conocida del príncipe Felipe: su extraordinaria capacidad para anticiparse a los cambios y comprender cómo debía comunicarse la Corona con una sociedad cada vez más moderna.

Este lunes, 31 de agosto, se cumplen 29 años del fallecimiento de Diana. La tragedia de París provocó una de las mayores crisis de popularidad de la historia reciente de los Windsor y obligó a Buckingham a replantearse su relación con una ciudadanía que reclamaba respuestas, cercanía y transparencia. Fue precisamente en aquellos meses de enorme presión cuando Felipe de Edimburgo volvió a demostrar una intuición que había acompañado su trayectoria durante décadas.

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Así lo recuerdó Simon Lewis, quien ocupó el cargo de secretario de comunicaciones del Palacio de Buckingham entre 1998 y 2000. En el podcast The Royals, de The Times, relató una conversación mantenida con el duque poco después de la muerte de Diana. Felipe quiso conocer de primera mano hacia dónde se dirigía la comunicación de la institución y puso sobre la mesa una idea que, en aquel momento, parecía incluso demasiado adelantada a su tiempo.

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Príncipe Felipe, Reina Isabel II, Príncipe Carlos y Princesa Diana. Boda del príncipe Carlos y Lady Diana Spencer, Londres, Gran Bretaña, 29 de julio de 1981. (Shutterstock)

“Me explicó cómo internet podía hacer a la familia real mucho más accesible a nivel mundial. Esto fue en 1998, cuando apenas cien millones de personas usaban la red”, recordó Lewis sobre aquella conversación de 1998. La red apenas comenzaba entonces a popularizarse y todavía estaba muy lejos de convertirse en el principal escaparate informativo que es hoy. Sin embargo, Felipe entendió que ignorarla podía dejar a la institución desconectada de una transformación que acabaría modificando por completo la manera de relacionarse con el público.

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La reacción inicial no fue precisamente entusiasta. “Mucha gente pensó: ‘Es otra de sus ideas. La guardaremos en el cajón’. Pero tenía razón”, explicó Lewis. La primera página web oficial de la familia real británica se había puesto en marcha en 1997 y, bajo la supervisión de su equipo de comunicación, comenzó una nueva etapa en la relación entre los Windsor y la sociedad.

El apoyo esencial de los medios

Aquella visión no apareció de repente. Felipe llevaba décadas defendiendo que la monarquía debía aprovechar los avances tecnológicos para acercarse a la población. Ya en 1947 había planteado la posibilidad de televisar su boda con Isabel, aunque la propuesta fue rechazada. Una década después, la coronación de Isabel II sí fue retransmitida por televisión en directo, convirtiéndose en un acontecimiento internacional y en un punto de inflexión en la forma en que la Corona se mostraba ante el mundo.

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Príncipe Felipe, Príncipe Guillermo, Reina Isabel II, Príncipe Harry, Príncipe Carlos y Peter Phillips. FAMILIA REAL CONTEMPLA LAS OFRENDAS FLORALES A LA PRINCESA DIANA, A LAS FUERA DE BALMORAL, ESCOCIA, GRAN BRETAÑA - 1997 (James Gray/Shutterstock)

Su interés por los medios continuó durante las décadas siguientes. La investidura de Carlos como príncipe de Gales fue concebida también teniendo muy presente su dimensión televisiva. Más tarde llegaron el correo electrónico, la página web institucional y, ya entrado el siglo XXI, las redes sociales. YouTube, Twitter y Facebook terminaron convirtiéndose en canales habituales de comunicación de la Casa Real.

Felipe no fue un especialista en relaciones públicas ni un estratega digital en el sentido actual. Su formación había estado marcada por la Marina británica y por una vida atravesada por los cambios políticos y sociales del siglo XX. Pero precisamente esa experiencia parece haberle proporcionado una capacidad especial para detectar hacia dónde evolucionaba la sociedad.

Su gran aportación fue comprender que la autoridad de la Corona no podía depender únicamente de la tradición. La institución necesitaba estar presente allí donde estuvieran los ciudadanos y aprender a hablarles en los nuevos lenguajes de cada época.

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