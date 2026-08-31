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El sector cervecero se agarra al turismo para paliar la caída en el consumo fuera de casa

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Madrid, 31 ago (EFE).- La caída del consumo de cerveza entre los españoles fuera de casa, del 16,1 % desde 2022, sigue la tendencia a la baja de otras bebidas frías, aunque el sector confía en el turismo extranjero y la oferta sin alcohol para darle la vuelta a los números.

El informe de consumo alimentario 2025 publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) refleja que el retroceso de la cerveza se enmarca en una tendencia decreciente generalizada en el mercado de bebidas frías fuera del entorno doméstico, que acumula una caída del 9,4 % del consumo entre 2022 y 2025.

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Según la información del MAPA, la cerveza destaca como el principal motor de esta caída global debido a su peso en el mercado, ya que, pese a liderar el consumo extra doméstico en 2025 con un 36,1 % del volumen total, esa cuota es menor que la del 37,3 % registrada en 2024.

El consumo per cápita de cerveza fuera de casa se situó en 18,4 litros por persona en 2025, frente a los 19,9 litros del año anterior.

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El informe del MAPA revela que el descenso de ese tipo de consumo afecta a todo el catálogo analizado: el de las bebidas espirituosas ha retrocedido el 16,9 % en los últimos tres, mientras que el agua envasada y las bebidas refrescantes pierden desde 2022 un 2,7 y un 4,2 %, respectivamente.

Ante este escenario, el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, ha matizado en declaraciones a EFE Agro que el indicador del MAPA refleja "una parte concreta del consumo" ligada exclusivamente a los residentes en España.

Olalla ha destacado que, según el informe socioeconómico del sector, el mercado total de cerveza en España se situó en 2025 un 2,7 % por encima de los niveles de 2022, cifra que ha calificado como "especialmente positiva" en el actual contexto de "contención económica".

Ese informe incluye la producción total, las exportaciones y el consumo de turistas a partir de datos de las cerveceras y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El portavoz sectorial ha argumentado que desde 2022 España ha ganado alrededor de 1,6 millones de habitantes, por lo que -aunque caiga el volumen per cápita en la restauración- el volumen total comercializado por la industria se mantiene "muy estable".

No obstante, la patronal ha admitido que la hostelería "sigue sufriendo" debido a la menor renta disponible de los ciudadanos y a la implantación de "nuevos modelos de ocio, alejados de lo presencial y más vinculados a las pantallas".

En este contexto, existen marcas que han apostado por evolucionar por completo a un modelo cero alcohol: es el caso de Cervezas MICA, cuyo director general, Juan Cereijo, ha asegurado que la decisión de transformar su firma en la primera de España en producir exclusivamente sin alcohol responde a una "estrategia de impacto social positivo".

La marca ha buscado ofrecer un producto libre de alcohol, sin gluten y bajo en calorías, con una transición que se apoya en un mercado en auge, con tasas de crecimiento por encima del 4 % en España, aunando el consumo dentro y fuera del hogar.

Cereijo ha señalado que el 50 % de las personas que eligen una cerveza sin alcohol en España lo hace por "motivos vinculados a la conducción", un comportamiento que se concentra de forma mayoritaria fuera del hogar.

Según ha insistido el representante de MICA, los datos del sector revelan que el 90 % de los clientes de esta categoría son consumidores "mixtos".

Así, el público objetivo de la compañía no se limita a personas abstemias, sino que se dirige a aquellos consumidores habituales de cerveza con alcohol que deciden alternar su consumo, según el momento. EFE

(Infografía)

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