Palma prohíbe el alquiler turístico en todas sus modalidades y lo limita a las 639 viviendas existentes

Palma de Mallorca, en Mallorca (Turismo España)

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca recrudece su guerra contra el alquiler turístico y, según ha anunciado este martes su alcalde, Jaime Martínez, extenderá la prohibición de las viviendas de alquiler turístico en cualquiera de sus modalidades en todo el término municipal. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la temporada turística y ha anunciado la prohibición, a partir del año que viene, de las conocidas como ‘party boats’ en el paseo Marítimo, según recoge Europa Press. También prohibirá la apertura de nuevos albergues e impulsará la reconversión de los existentes en otras modalidades de alojamiento.

En cuanto a las viviendas de alquiler vacacional, Martínez ha explicado que a día de hoy hay en la capital balear 639 viviendas legales con esta consideración y que ese será el número que se mantendrá. Su intención es que la medida vea la luz cuanto antes, en el próximo pleno o en el siguiente, por lo que, por el carácter retroactivo de tres meses, no hay posibilidad de que se den nuevas licencias hasta entonces.

Sobre la prohibición de las fiestas en los barcos, el Ayuntamiento ya se lo ha trasladado a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y ha garantizado que está medida estará vigente el año que viene.

Jaime Martínez ha enmarcado estas tres medidas en la apuesta del Consistorio por la calidad del destino y el freno a la oferta ilegal. En este sentido, ha explicado que, según datos de Exceltur, en dos años Palma ha reducido la oferta turística ilegal hasta en un 18 por ciento, muy por encima de la media de un 3,7 por ciento que han registrado otras 25 ciudades españolas. “Lo que pasa con timidez en 25 ciudades sucede con fuerza en Palma”, ha resaltado.

Fuente: Exceltur

Menos visitantes, pero con más dinero

El alcalde ha hecho balance de la temporada turística y ha informado de un descenso en el número de visitantes en algunas zonas, aunque con un mayor gasto, que respecto a 2023 ha anotado incrementos del 15 por ciento.

“Viene un turista de mayor poder adquisitivo y esto tiene efectos en otros sectores. No es fruto de la casualidad, sino del trabajo que se está haciendo”, ha reivindicado. También ha apuntado un descenso de la estacionalidad del -2 por ciento respecto al año pasado y del -5 por ciento respecto a antes de la pandemia de coronavirus.

El alcalde ha hecho una defensa de la ley turística de 2012 y ha lanzado una crítica a las políticas que la izquierda desplegó entre 2015 y 2023 y que supusieron el freno a inversiones encaminadas ya a la reconversión.

Asimismo, Martínez ha anunciado que la Fundación Turismo Palma 365, centrada hasta ahora en la promoción, asumirá también tareas de gestión y transformación del destino turístico. Ha enmarcado este anuncio en la necesidad de que “haya alguien al volante” de las políticas ligadas, por ejemplo, a la reconversión de Playa de Palma o el reposicionamiento de zonas maduras. “La promoción va ligada a la gestión”, ha recalcado.

El alcalde ha lamentado que el Ministerio de Industria y Turismo haya vuelto a “cerrar la puerta” a la creación de un comisionado para la rehabilitación de zonas turísticas maduras. “Es una apuesta irrenunciable, así que seguiremos trabajando de la mano del Govern”, ha insistido.