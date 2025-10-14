España

Palma prohíbe el alquiler turístico en todas sus modalidades y lo limita a las 639 viviendas existentes

Impedirá la apertura de nuevos albergues e impulsará la reconversión de los existentes en otras formas de alojamiento

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
Palma de Mallorca, en Mallorca
Palma de Mallorca, en Mallorca (Turismo España)

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca recrudece su guerra contra el alquiler turístico y, según ha anunciado este martes su alcalde, Jaime Martínez, extenderá la prohibición de las viviendas de alquiler turístico en cualquiera de sus modalidades en todo el término municipal. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la temporada turística y ha anunciado la prohibición, a partir del año que viene, de las conocidas como ‘party boats’ en el paseo Marítimo, según recoge Europa Press. También prohibirá la apertura de nuevos albergues e impulsará la reconversión de los existentes en otras modalidades de alojamiento.

En cuanto a las viviendas de alquiler vacacional, Martínez ha explicado que a día de hoy hay en la capital balear 639 viviendas legales con esta consideración y que ese será el número que se mantendrá. Su intención es que la medida vea la luz cuanto antes, en el próximo pleno o en el siguiente, por lo que, por el carácter retroactivo de tres meses, no hay posibilidad de que se den nuevas licencias hasta entonces.

Sobre la prohibición de las fiestas en los barcos, el Ayuntamiento ya se lo ha trasladado a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y ha garantizado que está medida estará vigente el año que viene.

Jaime Martínez ha enmarcado estas tres medidas en la apuesta del Consistorio por la calidad del destino y el freno a la oferta ilegal. En este sentido, ha explicado que, según datos de Exceltur, en dos años Palma ha reducido la oferta turística ilegal hasta en un 18 por ciento, muy por encima de la media de un 3,7 por ciento que han registrado otras 25 ciudades españolas. “Lo que pasa con timidez en 25 ciudades sucede con fuerza en Palma”, ha resaltado.

Fuente: Exceltur
Fuente: Exceltur

Menos visitantes, pero con más dinero

El alcalde ha hecho balance de la temporada turística y ha informado de un descenso en el número de visitantes en algunas zonas, aunque con un mayor gasto, que respecto a 2023 ha anotado incrementos del 15 por ciento.

Viene un turista de mayor poder adquisitivo y esto tiene efectos en otros sectores. No es fruto de la casualidad, sino del trabajo que se está haciendo”, ha reivindicado. También ha apuntado un descenso de la estacionalidad del -2 por ciento respecto al año pasado y del -5 por ciento respecto a antes de la pandemia de coronavirus.

El alcalde ha hecho una defensa de la ley turística de 2012 y ha lanzado una crítica a las políticas que la izquierda desplegó entre 2015 y 2023 y que supusieron el freno a inversiones encaminadas ya a la reconversión.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

Asimismo, Martínez ha anunciado que la Fundación Turismo Palma 365, centrada hasta ahora en la promoción, asumirá también tareas de gestión y transformación del destino turístico. Ha enmarcado este anuncio en la necesidad de que “haya alguien al volante” de las políticas ligadas, por ejemplo, a la reconversión de Playa de Palma o el reposicionamiento de zonas maduras. “La promoción va ligada a la gestión”, ha recalcado.

El alcalde ha lamentado que el Ministerio de Industria y Turismo haya vuelto a “cerrar la puerta” a la creación de un comisionado para la rehabilitación de zonas turísticas maduras. “Es una apuesta irrenunciable, así que seguiremos trabajando de la mano del Govern”, ha insistido.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaAlquilerAlquiler EspañaMercado InmobiliarioAlquiler TurísticoPalmaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El juez abre juicio oral contra el hermano del ‘expresident’ de la Generalitat Valenciana Ximo Puig y su socio por subvenciones para el fomento del valenciano

El Juzgado de Instrucción 4 de València fija la fianza en 58.66,69 euros para Puig y en 74.710,75 para el empresario Juan Enrique Adell Bover

El juez abre juicio oral

Grecia se paraliza por una huelga general: miles de personas protestan contra la jornada laboral de 13 horas diarias

Este martes, las ciudades del país se han llenado de manifestantes durante la segunda gran movilización en apenas dos semanas contra el proyecto de ley que quiere ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias

Grecia se paraliza por una

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tu médico te da el alta y no estás para trabajar, es importante que le pidas esto a la empresa”

El letrado explica que si la compañía no cuenta con ningún puesto para el empleado, puede salir con una indemnización de 20 días por año trabajado y con derecho a cobrar el paro

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si

Claudia Nicolasa, psicóloga, analiza el saludo entre Trump y Sánchez: “Es una escena un poco cómica”

La experta ha dado las claves para entender la actitud de ambos líderes

Claudia Nicolasa, psicóloga, analiza el

Ya no interesa comprar el piso a tocateja: la bajada de las hipotecas reduce los compradores que pagan al contado, solo 1 de cada 3

El 72% de las personas que acuden al banco a pedir financiación comparten el préstamo con otra persona, mientras que solo el 28% lo paga en solitario

Ya no interesa comprar el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo solicita al Parlamento

El Supremo solicita al Parlamento Europeo que levante a Alvise Pérez su inmunidad como eurodiputado para investigarlo por financiación ilegal

Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

El Supremo rechaza la renuncia del abogado de Ábalos y mantiene la declaración del exministro: considera que actuó “en fraude de ley”

El Poder Judicial abre expediente al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero: “Nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”

Un albañil con cirrosis hepática pierde la incapacidad absoluta porque el tribunal considera que aún puede desempeñar oficios de esfuerzo leve o moderado

ECONOMÍA

Grecia se paraliza por una

Grecia se paraliza por una huelga general: miles de personas protestan contra la jornada laboral de 13 horas diarias

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tu médico te da el alta y no estás para trabajar, es importante que le pidas esto a la empresa”

Ya no interesa comprar el piso a tocateja: la bajada de las hipotecas reduce los compradores que pagan al contado, solo 1 de cada 3

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

Los sindicatos amenazan con convocar la primera huelga de funcionarios de “la era Sánchez” en diciembre si no se aprueba la subida salarial

DEPORTES

‘El Langui’ logra oro y

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”