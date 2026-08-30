España

Rego y Redondo comparecerán en el Congreso para informar sobre menores migrantes y casos de agresiones sexuales en Ceuta

Las ministras de Juventud e Igualdad hablarán sobre las medidas adoptadas durante la crisis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el 3 de septiembre

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Tras una semana en la que han comparecido en el Congreso la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Justicia, Félix Bolaños, la de Sanidad, Mónica García, y el recién nombrado mando único para abordar la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, este lunes 31 de agosto será el turno de las titulares de Juventud e Infancia y de Igualdad, Sira Rego y Ana Redondo, que intervendrán a petición propia para dar explicaciones sobre menores migrantes y agresiones sexuales, tras la entrada masiva a finales de julio a la ciudad autónoma. También han comparecido ya el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La situación de los menores y su reubicación siguen siendo dos de las principales preocupaciones para las organizaciones humanitarias, que han recordado en varias ocasiones la importancia de “ampliar la respuesta para garantizar los derechos de la infancia”, si bien el Gobierno y las comunidades autónomas aprobaron el pasado jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el crédito extraordinario de 25 millones de euros para atender a los niños, niñas y adolescentes que llegaron a la ciudad autónoma. Las únicas regiones que mostraron su rechazo y que no acudieron a esta reunión fueron Extremadura, Castilla y León y Aragón, todas gobernadas por PP y Vox, ya que se oponen a cualquier reparto desde la ciudad autónoma a la península.

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Desde Unicef insisten en que estos menores “necesitan que se les registre de manera adecuada, se evalúen sus circunstancias particulares y se les traslade a lugares seguros”. “En Ceuta hay actualmente niños y niñas que deberían estar en una escuela, jugando o con sus familias, y que, sin embargo, llevan semanas sobreviviendo en la calle”, ha señalado la organización, que en una de sus visitas a la ciudad ha encontrado “niños y niñas agotados, con problemas de salud física y emocional y una profunda sensación de incertidumbre sobre su futuro”, algunos durmiendo a la intemperie y recibiendo una alimentación insuficiente.

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La ministra Rego acudirá por la mañana a la Comisión de Juventud e Infancia de la Cámara Baja para para detallar las acciones de su departamento orientadas a garantizar la atención y protección de los menores migrantes. Entre las propuestas del departamento de Rego figuran traslados directos entre comunidades autónomas mediante acuerdos de cooperación, la oferta inmediata de unas 500 plazas en la Península gestionadas por entidades —sin necesidad de que las autonomías asuman la tutela—, y el acogimiento familiar. Cabe recordar que las niñas son quienes están más expuestas a agresiones sexuales, trata y explotación, según han denunciado varias organizaciones humanitarias.

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Tras su intervención, ya por la tarde, la ministra Ana Redondo comparecerá en la Comisión de Igualdad del Congreso para abordar su gestión ante la crisis.

Igualdad tiene activo un plan de contingencia

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género activó el 4 de agosto el Plan de Contingencia, una iniciativa cuyo objetivo es reforzar la atención de las mujeres en protección e implementar la atención y protección de las mujeres y niñas que permanecen en la ciudad autónoma.

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De la misma manera, en colaboración con las ONG, Igualdad ha trasladado información sobre el servicio 016 en los lugares donde se encuentran actualmente mujeres y niñas para que conozcan este recurso que atiende en 53 idiomas.

Respecto al Centro de Crisis 24 horas de Ceuta, que atiende víctimas de violencias sexuales o trata, la estancia de las usuarias se ha ampliado más allá de las 72 horas habituales. De este modo, la permanencia en el recurso se adaptará a las necesidades específicas que requiera cada una de las víctimas.

Además de estas intervenciones por parte de varios ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá también en la Cámara Baja el próximo 3 de septiembre.

(Con información de Europa Press)

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