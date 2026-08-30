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La psicología confirma que las personas que pierden la vergüenza de equivocarse no ven el error como una catástrofe, sino como un aprendizaje

En la sociedad actual se demoniza el fracaso y hay muchas personas que tiene miedo a cometer errores, sin embargo esto no puede impedir probar nuevas experiencias

Una mujer camina por un sendero de tierra en un bosque junto a un cartel de madera sin texto.
La psicología confirma que las personas que pierden la vergüenza de equivocarse no ven el error como una catástrofe, sino como un aprendizaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aceptar el error como parte natural del desarrollo personal transforma la manera en que las personas se relacionan con los desafíos y fracasos cotidianos. Según la psicología, quienes superan la vergüenza de equivocarse logran distanciarse de la percepción del error como un fracaso irreversible y lo interpretan como una oportunidad de aprendizaje. Esta actitud favorece la resiliencia emocional y permite adoptar estrategias más efectivas para enfrentar situaciones inciertas.

El pensamiento de Rabindranath Tagore, poeta y filósofo indio, refuerza esta visión al afirmar que “si cerráis la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará fuera”. Esta frase invita a comprender que el temor a equivocarse limita la capacidad de descubrir nuevas verdades y frena el crecimiento personal. La psicología contemporánea recoge este planteamiento y lo integra en sus recomendaciones para fomentar una relación más saludable con el error, tanto en la educación como en el ámbito profesional.

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Diversos especialistas señalan que la manera en que una persona maneja sus errores impacta directamente en su autoestima y en su motivación. Aquellos que ven sus equivocaciones como parte del proceso de aprendizaje suelen mostrar mayor flexibilidad, creatividad y capacidad de adaptación. Esta perspectiva facilita el trabajo en equipo, la innovación y la resolución de problemas en contextos dinámicos.

El valor formativo del error

Rabindranath Tagore defendió la importancia de permitir el error en la búsqueda de la verdad. Su célebre afirmación subraya que el aprendizaje y el autoconocimiento requieren de la posibilidad de fallar. Esta idea se ha convertido en un punto de referencia para la psicología del siglo XXI, que promueve la aceptación consciente del error como herramienta de desarrollo.

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Rabindranath Tagore
Rabindranath Tagore, poeta y filósofo indio, refuerza la importancia del error. (Photo by Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

Los estudios psicológicos demuestran que quienes aceptan sus equivocaciones sin temor al juicio desarrollan una actitud más abierta y flexible. Esta disposición reduce la ansiedad, incrementa el bienestar emocional y permite afrontar los desafíos con mayor confianza. El miedo al error suele estar vinculado a la inseguridad y la autoexigencia excesiva, factores que pueden bloquear el desarrollo personal y profesional.

En sociedades donde el error se percibe como un paso necesario hacia el progreso, las personas muestran mayor disposición a asumir riesgos y a buscar soluciones originales. Esta diferencia cultural influye en la manera en que se forman equipos, se lideran proyectos y se generan innovaciones. El error deja de ser una amenaza para convertirse en un impulso hacia el descubrimiento.

El aprendizaje según la psicología

El método prueba y error continúa siendo una de las formas más eficaces para aprender, tal como lo sostiene la ‘ley del efecto’ propuesta por Edward L. Thorndike, psicólogo conductista. Esta ley afirma que las respuestas seguidas de consecuencias satisfactorias suelen repetirse, mientras que las que resultan insatisfactorias tienden a desaparecer. De este modo, equivocarse es indispensable para identificar y reforzar conductas correctas, al tiempo que permite debilitar aquellas que no resultan útiles. Sin el proceso de error, no existiría la posibilidad de modificar comportamientos ni de afianzar aprendizajes.

La visión de Karl Popper, referente en filosofía de la ciencia, lleva este planteamiento un paso más allá. Popper sostiene que el aprendizaje genuino exige tres condiciones esenciales: que las conductas sean falsables, replicables y acompañadas de retroalimentación rápida. Es decir, para descubrir la verdad en cualquier ámbito, es imprescindible poder contrastar resultados, repetir los experimentos y recibir feedback inmediato que permita validar o corregir teorías. Este enfoque, inspirado en el método científico, subraya el valor del error como motor de progreso.

Las personas con mentalidad fija ven el error como prueba de incapacidad. (Europa Press)
Las personas con mentalidad fija ven el error como prueba de incapacidad. (Europa Press)

Por su parte, la psicóloga Carol Dweck ha estudiado cómo la mentalidad influye en la interpretación del fracaso. Según sus investigaciones, las personas con mentalidad fija ven el error como prueba de incapacidad, lo que limita su aprendizaje y crecimiento. En cambio, quienes adoptan una mentalidad de crecimiento perciben el error como una oportunidad para mejorar, lo que promueve la perseverancia y el desarrollo personal. Esta diferencia de perspectiva resulta determinante en la forma en que cada individuo enfrenta los desafíos y persiste ante las dificultades.

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