Si encuentras pulgas o garrapatas en casa, no hagas esto: la advertencia de un veterinario

Si encuentras pulgas o garrapatas en casa, no hagas esto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de pulgas o garrapatas en el hogar genera preocupación, pero el veterinario clínico Antonio Serrano advierte que recurrir a remedios caseros como vinagre, aceites o alcoholes no solo resulta ineficaz, sino que puede ser peligroso para las mascotas. Serrano explica que estas sustancias “no garantizan ningún tipo de control eficaz, y la mayoría pueden resultar irritantes e incluso tóxicas”. La única vía segura y efectiva para eliminar estos parásitos es el uso de productos antiparasitarios específicos, ajustados a la especie y el peso del animal y siempre bajo supervisión profesional.

Serrano señala que la actividad de pulgas y garrapatas varía según la zona y la época del año, con mayor incidencia en periodos de temperaturas suaves, aunque pueden encontrarse durante todo el año. El veterinario remarca que la prevención es fundamental y debe extenderse tanto al animal como al ambiente doméstico, ya que estos parásitos pueden proliferar en alfombras, mantas, sofás y otros espacios frecuentados por las mascotas.

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La rapidez en la respuesta es clave. Serrano subraya que, tras detectar pulgas o garrapatas, se debe actuar de forma inmediata y eficaz tanto en el animal como en su entorno, ya que buena parte del ciclo biológico de estos parásitos ocurre fuera del huésped. Mantener un protocolo riguroso permite romper la cadena de infestación y evitar recaídas.

Cómo identificar y eliminar pulgas y garrapatas

Serrano insiste en que detectar una pulga sobre el animal solo muestra una pequeña parte del problema. “La pulga adulta vive principalmente sobre el animal, pero los huevos que va produciendo caen al ambiente y de ellos se desarrollan las larvas”, advierte el veterinario. Por eso, recomienda inspeccionar cuidadosamente alfombras, mantas y sofás, donde pueden permanecer huevos y larvas sin ser detectados.

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Perro sufre intensa picazón por infestación de pulgas y garrapatas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las garrapatas, los ambientes con vegetación, matorrales, hierba alta y zonas húmedas son especialmente propicios para su presencia. “También influyen mucho los desplazamientos de nuestros perros por el campo, parques, jardines, caminos rurales o zonas donde existe una importante concentración de animales”, explica Serrano. Tras cada paseo por estos lugares, aconseja revisar minuciosamente el pelaje de las mascotas.

Para eliminar eficazmente la plaga, Serrano hace hincapié en tratar tanto al animal como al entorno. “No se trata simplemente de eliminar las pulgas o garrapatas que vemos en nuestros animales de compañía, sino de romper su ciclo biológico y evitar que vuelvan a infectarse”, advierte.

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Una vez identificados los focos, hay varias recomendaciones que resultan imprescindibles. El primer paso consiste en eliminar la garrapata de inmediato utilizando pinzas, retirándola con cuidado para no aplastarla ni dejar partes adheridas. Después, es importante deshacerse de ella correctamente, colocándola en un recipiente con alcohol para matarla y evitar que regrese. Además, la zona afectada debe limpiarse y desinfectarse con productos específicos. Y, por último, conviene inspeccionar a fondo el hogar en busca de posibles nidos de garrapatas en alfombras, muebles, grietas y áreas frecuentadas por las mascotas.

Por qué evitar remedios caseros

“Vinagre, aceites, alcoholes y otras sustancias del día a día no deben usarse para eliminar pulgas”, recalca Serrano, quien insiste en que estos compuestos no sustituyen a los productos antiparasitarios desarrollados específicamente para animales. El veterinario recomienda siempre seguir las instrucciones del fabricante y consultar con un profesional para elegir el tratamiento adecuado.

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Una veterinaria atiende a una clienta con un perro en el mostrador de recepción junto a un estante de productos antiparasitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actuar con rapidez y constancia permite controlar la infestación y proteger tanto a los animales como a la familia. La advertencia de Serrano es clara: evitar remedios caseros, confiar en productos veterinarios y mantener el protocolo de prevención en el hogar.