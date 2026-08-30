España

¿Dormir bien ayuda a perder peso? Esto es lo que dice la ciencia

Un estudio reciente analiza la relación entre los hábitos de sueño y el índice de masa corporal

Hombre durmiendo. (Magnific)
Hombre durmiendo. (Magnific)
Guardar

Tener un buen descanso es fundamental para nuestra salud, motivo por el que hay que darle importancia a dormir bien. Durante el sueño, el organismo lleva a cabo numerosos procesos biológicos esenciales para nuestro bienestar físico y mental.

Sin embargo, hay numerosos expertos que afirman que también tiene una gran influencia en el peso corporal. Esta relación ha sido analizada en diferentes investigaciones. Una de las últimas ha sido publicada en el International Journal of Obesity y ha contado con la participación de investigadores de varias instituciones y países, entre ellas el Harvard Medical School.

El estudio analizó los hábitos de sueño de 10.572 personas, con una edad media de 63 años. Los participantes llevaron un acelerómetro durante una semana para registrar la duración de su sueño y los investigadores analizaron cuánto variaba entre unas noches y otras. Posteriormente, compararon estos datos con dos mediciones del índice de masa corporal (IMC) realizadas con una separación media de 2,5 años.

PUBLICIDAD

La influencia del sueño en el peso

Los resultados mostraron que las personas que presentaban una mayor variación en la duración de su sueño entre unas noches y otras experimentaban un mayor incremento del IMC. En concreto, quienes tenían una variabilidad superior a 60 minutos registraron un aumento del IMC de 0,24 kg/m² superior al de aquellos cuya duración del sueño variaba 30 minutos o menos, tomando como referencia un periodo de tres años.

Además, este grupo presentó un 80 % más de riesgo de desarrollar obesidad durante el seguimiento. Los investigadores llegaron a estas conclusiones después de ajustar los resultados teniendo en cuenta diferentes factores sociodemográficos, el trabajo por turnos y el IMC inicial.

PUBLICIDAD

La relación también se mantuvo cuando incorporaron al análisis otros aspectos relacionados con el estilo de vida, las enfermedades previas y otros factores del sueño, incluida la duración total del descanso. El estudio tampoco encontró que esta asociación cambiara de manera relevante en función de la edad, el sexo, el IMC inicial o la predisposición genética.

De esta forma, los resultados apuntan a que no solo importa cuánto se duerme, sino también la regularidad con la que se mantienen los horarios de sueño.

Hábitos que pueden ayudar a dormir mejor

Mantener unos hábitos de sueño adecuados repercute directamente en la calidad del descanso. Una de las recomendaciones más habituales es establecer unos horarios regulares para acostarse y levantarse, intentando mantenerlos también durante los fines de semana. De esta forma, se favorece una rutina que puede facilitar la conciliación del sueño.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

También es importante prestar atención al entorno. El dormitorio debería ser un espacio tranquilo, oscuro y con una temperatura agradable, mientras que conviene evitar el uso de dispositivos electrónicos justo antes de acostarse, ya que pueden dificultar la relajación.

La alimentación y el ejercicio también pueden influir en el descanso. Realizar actividad física de forma habitual puede favorecer la calidad del sueño, aunque es preferible evitar el ejercicio intenso justo antes de irse a la cama. Del mismo modo, las cenas muy abundantes, el alcohol y las bebidas con cafeína pueden interferir en el descanso, especialmente cuando se consumen cerca de la hora de dormir.

Temas Relacionados

DormirDescansoPerder pesoEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

El sector acumula 588.900 horas semanales sin remunerar y lidera esta estadística por delante de la hostelería, la industria y el comercio

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 30 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 30 agosto

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

El Gobierno reactiva en septiembre la ayuda de 20 céntimos después de que el gasóleo se encareciera un 15,7% en un año

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

ECONOMÍA

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

DEPORTES

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis