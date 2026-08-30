Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

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Se actualizaron los precios de la energía eléctrica en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este lunes 31 de agosto.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 31 de agosto

Precio medio: 106.6 euros por megavatio hora

Precio máximo: 216.0 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 179.11 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 171.35 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 147.7 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 132.83 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 132.83 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 141.56 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 172.04 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 202.5 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 169.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 19.9 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 120.27 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 184.27 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 216.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.85 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 180.5 euros por megavatio hora.