España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
Guardar

Se actualizaron los precios de la energía eléctrica en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este lunes 31 de agosto.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 31 de agosto

Precio medio: 106.6 euros por megavatio hora

Precio máximo: 216.0 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 179.11 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 171.35 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 147.7 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 132.83 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 132.83 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 141.56 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 172.04 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 202.5 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 169.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 19.9 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 120.27 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 184.27 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 216.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.85 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 180.5 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 30 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 30 agosto

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

El Gobierno reactiva en septiembre la ayuda de 20 céntimos después de que el gasóleo se encareciera un 15,7% en un año

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

Un ferry con 270 personas a bordo naufraga en el norte de Chipre: el Gobierno confirma que “hay muertos”

Según informan los medios locales, la embarcación comenzó a hundirse a unos seis kilómetros de la costa. Las autoridades han localizado a 159 pasajeros

Un ferry con 270 personas a bordo naufraga en el norte de Chipre: el Gobierno confirma que “hay muertos”

El cajón debajo del horno: el error que todos cometemos al usarlo para guardar sartenes (y para qué sirve realmente)

Ese compartimento puede ser tres cosas distintas según el modelo, y cada una tiene una función específica que no debe intercambiarse con las otras.

El cajón debajo del horno: el error que todos cometemos al usarlo para guardar sartenes (y para qué sirve realmente)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

ECONOMÍA

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

DEPORTES

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’