“Los audiolibros pueden ser mejor que un libro si tienes déficit de atención”: así es como procesa tu cerebro la información y los beneficios que tiene

Sin embargo, si hacemos otras actividades mientras escuchamos, es importante que no exijan al cerebro. (Composición fotográfica/Canva)

Mantener la atención es uno de los principales retos a los que se enfrentan los lectores hoy en día: el ritmo de vida ajetreado raramente nos permite sentarnos y disfrutar de la lectura sin pensar en todo lo que tenemos que hacer después.

Una alternativa que ha ganado mucha relevancia en los últimos años, son los audiolibros. Su formato versátil permite disfrutar de la lectura en el transporte, mientras haces otras tareas, o antes de acostarte, cuando tienes los ojos demasiado cansados.

Pero no es solo eso. Según el doctor Patricio Ochoa, médico con formación en medicina funcional, antiaging y longevidad, los audiolibros tienen otra ventaja muy valiosa: el experto afirma que esta alternativa podría ser mejor que un libro tradicional para las personas con déficit de atención.

¿Cómo funciona el proceso de lectura?

Según explica el médico, cuando escuchamos, el cerebro activa las mismas redes que cuando leemos: se trata de las áreas de Broca y de Wernicke, que se encargan de comprender el lenguaje.

La única diferencia, entonces, está en cómo entra la información, pues cuando leemos, la información entra por el canal visual, el cerebro lo decodifica y entendemos el lenguaje. Por otro lado, cuando escuchamos, pasa a través del canal auditivo, pero la actividad del cerebro sigue siendo la misma.

“En otras palabras, tu cerebro no pregunta si fue leído o escuchado. Lo que le interesa es si lo entendiste”. Según el médico, las personas que tienen TDH o una mente inquieta pueden escuchar libros en vez de leerlos.

“Leer un libro cuando tienes TDH se siente como si estuvieras subiendo una montaña de arena. Tienes distracciones visuales, incomodidad, tu mente brinca de un lado a otro, y a veces tienes que leer la misma página tres veces para entender un renglón”, explica Ochoa en un reciente vídeo subido en su canal de TikTok.

Un audiolibro, en cambio, reduce la carga visual, mantiene el entretenimiento gracias al tono y al ritmo y permite aprender mientras haces otras cosas. Este es un aspecto importante porque, según explica el experto, “cuando cocinas, manejas o caminas, aumenta la dopamina y la norepinefrina, que son los neurotransmisores clave para la atención y la motivación”.

Hay una forma correcta de hacerlo

Pero, según el experto, para que funcione, hay que hacerlo bien. No es cuestión de escuchar el libro durante otras actividades como contestar correos o ver TikTok, “porque acuérdate que la multitarea no permite que tu cerebro procese información en profundidad y genere memorias a largo plazo”.

El médico recomienda dedicarle por lo menos 30 minutos, pero que sea con intención. Se pueden hacer tareas que no exijan a la mente, como planchar o doblar tu ropa. Además, Ochoa recomienda utilizar audífonos de calidad y subir la velocidad a 1.2 o a 1.4.

El experto también aconseja escoger libros dinámicos y fáciles de seguir, que en su caso fueron los de Harry Potter: “Eso se convirtió en una película adentro de mi cabeza.”

¿Son buenos los audiolibros para el TDAH?

El formato de audiolibro suele ser beneficioso para personas con una variedad de discapacidades como dislexia, TDAH y discalculia, afirman desde Speechify. Escuchar una historia es una de las formas más fáciles de absorber nueva información, considerando que los principales síntomas del TDAH es la falta de atención.

Por otro lado, muchos proveedores de servicios como Amazon Audible ofrecen precios especiales o descuentos a sus usuarios, por lo que es probable que puedas encontrar tu libro favorito gratis, o a un precio muy reducido.