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Feijóo acudirá a la concentración en Madrid el 2 de septiembre en defensa de Ceuta y las fronteras de España

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la concentración que tendrá lugar en Madrid el próximo 2 de septiembre en defensa de Ceuta y las fronteras de España, según han asegurado fuentes del PP, después de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos que tuvo lugar a finales de julio y de las reivindicaciones del país vecino sobre las ciudades autónomas que se han producido desde entonces.

Esta concentración se enmarca en las que están convocadas en todos los ayuntamientos de España y que, según estas fuentes, el PP "va a apoyar con toda intensidad". Atendiendo a la grave situación que afronta Ceuta, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, convocó el 25 de agostó durante su visita a la ciudad autónoma, concentraciones el 2 de septiembre a las 20.00 horas, en la puerta de los consistorios de toda España.

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En estas concentraciones en "defensa de las fronteras de España en general y de la ciudad de Ceuta y de los ceutíes en particular" está previsto que participen activamente todos los miembros de la Dirección Nacional del PP.

Al frente de todos ellos, han segurado fuentes 'populares' estará Alberto Núñez Feijóo, quien asistirá a la concentración que tenga lugar en la ciudad de Madrid.

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Vox, por su parte, animó ayer a sus simpatizantes a concentrarse el 2 de septiembre en los ayuntamientos en rechazo a la "invasión" de Ceuta y para mostrar su apoyo a a ciudad autónoma, tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.

Bajo el lema 'No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España', el partido liderado por Santiago Abascal concreta que las concentraciones tendrán lugar a las 20.00 horas.

"¡No a la invasión! Animamos a todos nuestros simpatizantes y votantes a acudir a esta convocatoria frente a sus ayuntamientos. Defiende Ceuta. Defiende España", ha escrito Vox en su cuenta de la red social X. El propio Abascal republicó ayer el mensaje.

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