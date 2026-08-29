Cómo hacer que el huevo frito no salpique aceite: un truco pasado de generación en generación

Para que el aceite de un huevo frito no salte sólo hace falta una pizca de harina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Freír un huevo frito sin que el aceite salpique es uno de esos retos cotidianos que acaba con manchas en el fogón y, en el peor de los casos, con quemaduras en la mano. La cuenta de TikTok Recetas Casa Martínez ha viralizado un método que aprendió de su madre y que, según muestra en el vídeo, elimina las salpicaduras por completo: “Supercerca y no nos va a saltar. Nada, ni una gotita”, describe mientras el huevo chisporrotea sin manchar nada. Parece que hacer el huevo frito perfecto está al alcance de nuestras manos.

El motivo por el que el aceite salpica al freír tiene una explicación física concreta. El huevo contiene agua en su interior que, al entrar en contacto con el aceite a alta temperatura, se convierte en vapor de forma brusca. Ese cambio de estado genera burbujas que estallan en la superficie y proyectan gotas de grasa. Cuanto más frío o más viejo es el huevo, mayor es el efecto. Los huevos fríos intensifican el contraste de temperatura, y los huevos que llevan días en la nevera acumulan más agua en la clara, lo que dispara el riesgo de salpicaduras.

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El truco que muestra Recetas Casa Martínez ataja el problema en su raíz. Con el aceite ya caliente, basta con echar una pizca de harina con los dedos (menos de lo que cabría en una cucharilla) antes de añadir el huevo. La harina absorbe la humedad del aceite antes de que el huevo entre en contacto con él, lo que neutraliza las burbujas y evita que salten gotas. El resultado, además de una cocina limpia, es un huevo con puntilla conseguido sin aspavientos.

El momento perfecto para echar la harina

El momento ideal es echarlo justo antes de introducir el huevo para que la humedad no se dispare. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hacer un huevo frito sólo se necesitan apenas 5 minutos. 3 para que se caliente el aceite y 2 para cocinarlo y sacarlo. Por eso es una de las comidas que más veces ha salvado a muchos que no sabían qué hacerse de comer o que no tenían tiempo para más. La pizca de harina no se debe echar cuando el huevo esté friéndose, ya que no hará efecto y la comida quedará llena de residuos indeseados. El momento ideal es echarlo justo antes de introducir el huevo para que la humedad no se dispare. De esta manera la harina se dispersa por todo el aceite y no salpicará a su alrededor.

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Por qué el truco de la harina es el mejor para evitar que el aceite salte al freír un huevo

Existen otros trucos para que el huevo frito no salpique. La sal es una opción frecuente: una pizca en el aceite caliente absorbe parte de la humedad y reduce las salpicaduras. Su ventaja es que también funciona cuando el aceite ya ha empezado a saltar. Con todo, su capacidad de absorción es menor que la de la harina, por lo que no elimina las gotas por completo, sino que las atenúa.

El huevo frito tiene muchísimas aplicaciones: en tostada, revuelto, cocido... (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco de la media cáscara del huevo dentro de la sartén durante toda la fritura es el más conocido en cocinas domésticas y no requiere ningún ingrediente adicional. Su efecto, no obstante, es más limitado que el de la harina ya que actúa como barrera parcial, pero no interviene sobre la causa del problema sino sobre sus consecuencias. Además, la cáscara podría contener bacterias indeseadas que traspasarían a la comida, por lo que es mejor dejarla al margen.

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Más allá de estos tres métodos, hay condiciones previas que reducen el riesgo desde el principio. Sacar el huevo de la nevera unos 30 minutos antes de freírlo atenúa el contraste de temperatura con el aceite caliente. La sartén, por su parte, debe estar completamente seca antes de añadir el aceite: cualquier resto de humedad en el recipiente provoca el mismo efecto que el agua del huevo. Echar el huevo lo más cerca posible del aceite —en lugar de desde altura— también reduce el impacto inicial y, con él, las primeras salpicaduras. Para los que buscan un huevo con puntilla sin riesgos, combinar alguno de estos trucos con huevos frescos y a temperatura ambiente es la fórmula más fiable.