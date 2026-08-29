Un hombre herido tras un accidente en la montaña rusa de Batman del Parque Warner de Madrid

Un hombre de 49 años ha resultado herido este sábado tras sufrir un accidente en la montaña rusa Batman Gotham City Escape del Parque Warner de Madrid, según ha adelantado El País . El afectado, que presenta una fractura abierta en la pierna izquierda y se encuentra “potencialmente grave”, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre.

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