España

Policías y seguridad privada en los colegios de Ceuta ante la vuelta al cole: “Da seguridad, pero es un signo de que no hay una normalidad”

La ciudad se prepara para comenzar el curso escolar en medio de la crisis migratoria

Un agente de policía monta guardia mientras niños migrantes hacen cola frente a una comisaría para ser registrados tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España. 6 de agosto de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura
Un agente de policía monta guardia mientras niños migrantes hacen cola frente a una comisaría para ser registrados tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España. 6 de agosto de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura
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Ha pasado casi un mes desde la incursión en la frontera de Ceuta y la normalidad no ha vuelto a la ciudad. De los cerca de 80.000 migrantes que llegaron por la costa al territorio español, unos 5.000 aún se pasean por sus calles, la mayoría en condiciones de hacinamiento e insalubridad. La crisis migratoria continúa, pero los niños deben volver a las aulas: el Ministerio de Educación mantiene el 8 de septiembre como inicio del nuevo curso escolar, durante el que se implantarán medidas de seguridad adicionales para proteger las instalaciones, a los docentes y al alumnado.

El plan del ministerio, según anunció el secretario de Estado, Abelardo de la Rosa, pasa por una mayor presencia de agentes de seguridad. El Gobierno ha propuesto establecer un acompañamiento policial en las rutas escolares y que haya agentes presentes en las entradas y salidas de los centros educativos. Los recintos públicos, además, contarán con vigilancia privada las 24 horas del día. Participarán agentes de la Policía Local, de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y hasta de Protección Civil.

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“Da seguridad, pero es un signo de que no hay una normalidad”, explica a Infobae Trinidad Megías, secretaria general de UGT Servicios Públicos de Ceuta y presidenta de la Junta de Personal Docente No Universitaria. Ella y sus compañeros volverán a las aulas el próximo martes 1 de septiembre, una semana antes que los estudiantes.

Las autoridades desalojaron a más de mil migrantes de la playa de El Trampolín y los agruparon para limpiar la zona. Aún no se informa su destino.

“La ciudad está totalmente conmocionada y, aunque comience el curso, la situación es la misma”, lamenta la docente, que asegura que “tanto en parte del profesorado como de las familias y los alumnos hay miedo, preocupación e incertidumbre”.

Limpieza y refuerzo de la seguridad en los centros educativos

La principal amenaza, señalan los sindicatos, es que se repitan las incursiones de migrantes a estas instalaciones durante el calendario lectivo. En las últimas semanas de agosto, varios grupos han entrado en al menos siete colegios de la ciudad para resguardarse, dormir y asearse. A ellos se sumaron dos centros, el Reina Sofía y el Príncipe Felipe, que han servido de lugar temporal de acogida para niños y adolescentes llegados a Ceuta.

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Vista general de un asentamiento de niñas y mujeres del colegio Reina Sofía en el barrio del Príncipe, en Ceuta.
(Archivo) Vista general de un asentamiento de niñas y mujeres del colegio Reina Sofía en el barrio del Príncipe, en Ceuta. (EFE/ Laura Rincón)

Todos los centros han sido desalojados, desinfectados y acondicionados nuevamente para las clases, pero se ha decidido reforzar la seguridad para evitar nuevas incursiones a los recintos escolares. “Hay varios centros que han tenido que repetir esa limpieza en varios días, porque por la noche lo volvían a asaltar. Esperemos que cuando lleguemos, los encontremos en condiciones”, pide desde ANPE (Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza) Remedios Acosta.

Preocupación por el alumnado: “Necesitan encontrar ese espacio normalizado dentro de sus aulas”

Además de por su propia seguridad, los docentes muestran inquietud por cómo se adaptarán los estudiantes a estos nuevos cambios. “Los niños, los adolescentes, no han podido disfrutar de un mes de agosto normalizado: no salen solos a la calle, no pueden ir a los parques, no se han ido a la playa... Ahora no les podemos quitar el derecho a la educación”, reivindica Megías.

La docente defiende que los menores “necesitan encontrar ese espacio normalizado dentro de sus aulas, ya que fuera no existe”, pero la adaptación puede ser compleja. Para Acosta, “habrá muchos niños a los que les afectará”; pero “nosotros, como siempre, siempre estamos dispuestos a ayudarlos, no solo en el aspecto de la instrucción”.

Migrantes alojados en un colegio, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España)
(Foto de ARCHIVO) Migrantes alojados en un colegio, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno / Europa Press)

Para ayudar a llevar este paso, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha un plan de acompañamiento psicosocial tanto para el alumnado como para el profesorado y las familias. Todas las medidas de seguridad y acompañamiento estarán operativas desde el próximo martes.

Además de las medidas anunciadas, UGT ha solicitado que se establezcan aulas matinales y vespertinas tanto en colegios como en institutos, para que los padres puedan dejar antes a sus hijos y estos no tengan que acudir solos andando. Solicitan, igualmente, que se habiliten líneas de autobús especiales que lleven a los niños a sus centros.

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