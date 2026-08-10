La Justicia noruega no concede más libertad a Marius Borg, que volverá a recurrir su sentencia: recluido en Skaugum con piscina y junto a Mette-Marit

El príncipe Haakon y Marius Borg, en una fotografía de Instagram.

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Marius Borg Høiby ha recurrido su continuidad en prisión después de que el Tribunal de Distrito de Oslo haya prorrogado al menos cuatro semanas más su arresto preventivo por riesgo de reincidencia en Skaugum, una decisión que frena su salida en libertad condicional mientras sigue abierta la batalla judicial sobre su condena de junio. La resolución dictada este lunes mantiene a al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega bajo custodia hasta el 7 de septiembre.

De esta manera, confirma que no está encarcelado por las violaciones que se le imputan, cuya condena no es firme y está recurrida, sino por el temor a que quebrante órdenes de alejamiento o cometa nuevos delitos contra sus exparejas u otras mujeres. Según NTB, su abogado Petar Sekulic ha confirmado que la defensa ya ha impugnado la decisión. El letrado ha trasladado al medio nórdico que no entiende el cambio de criterio producido en apenas unos días, después de que la Fiscalía hubiera dado señales previas de que contemplaba poner fin a la prisión preventiva.

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Marius Borg permanece privado de libertad desde principios de febrero. El tribunal ha aceptado la petición de la acusación al considerar que el riesgo de reincidencia sigue vigente, pese a que durante el último mes ha cumplido las condiciones impuestas. La nueva vista se ha celebrado el 10 de agosto, cuando la Fiscalía ha pedido prolongar otras cuatro semanas las medidas cautelares, aunque en un primer momento había aprobado que el hijo de la princesa Mette-Marit abandonara ese régimen.

Marius Borg junto a la familia real noruega (Reuters)

La decisión sobre Marius Borg

Durante la audiencia, en la que ha intervenido el propio Marius Borg desde su casa, la defensa ha solicitado un sistema menos restrictivo. La pretensión pasaba por sustituir el actual control por una alarma inversa de violencia, un dispositivo electrónico pensado para proteger a la persona beneficiaria de una orden de alejamiento y que, en la práctica, le habría permitido moverse salvo por zonas restringidas del centro de Oslo.

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Sekulic ha sostenido que en los días previos recibieron mensajes que apuntaban a esa salida e incluso indicaban que la retirada del dispositivo de vigilancia estaba prevista a las 11:00 de la mañana. La Fiscalía, por su parte, ha reconocido que estudió esa posibilidad y que contactó con Marius Borg, con las víctimas y con sus respectivos abogados, pero ha negado que existiera una decisión definitiva.

El ministerio público admite que en estas cuatro semanas se han observado “tendencias positivas”. Entre ellas, que Marius Borg ha respetado la prohibición de consumir drogas y el resto de condiciones de su arresto, aunque considera que ese comportamiento es el esperable en cualquier persona sometida a prisión preventiva y que un mes no basta para concluir que el riesgo ha desaparecido.

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Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La vida actual de Marius Borg

Hasta esa fecha, Skaugum seguirá siendo su lugar de reclusión. Marius Borg no puede salir libremente de la finca y debe llevar una pulsera electrónica, someterse a controles de drogas y permanecer en casa salvo autorización previa por motivos de trabajo, estudios, tratamiento médico o visita a familiares enfermos. La sentencia del lunes también permite desplazamientos a la residencia principal de la propiedad para ver a su familia, incluso a la casa principal con piscina. Según ha relatado Sekulic a la prensa, estas semanas han sido “mucho mejores que en la prisión de Ila” y el contacto diario con su madre ha tenido una importancia especial tanto para él como para la princesa Mette-Marit.

El origen de la cautela que mantiene al tribunal en esa posición está en episodios anteriores, ya que el hijo mayor de la heredera noruega ya fue detenido por cuarta vez e ingresó en prisión después de quebrantar una orden de alejamiento respecto de una expareja, la misma que le denunció por presunta violencia doméstica. El caso de fondo sigue su propio recorrido judicial.

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El 15 de junio, Marius Borg Høiby fue condenado a cuatro años de prisión por dos delitos de violación, maltrato y violencia contra su pareja, agresiones y abusos contra varias mujeres y violación de órdenes de alejamiento, en una sentencia de 128 páginas leída por el juez Jon Sverdrup Efjestad en la sala 250 del Palacio de Justicia de Oslo. Aquel fallo llegó tras uno de los procesos más mediáticos del país. La Fiscalía había pedido una pena de siete años y siete meses y aspiraba a una declaración de culpabilidad por todos los cargos incluidos en la acusación.