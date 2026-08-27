Rabat niega ciberataque a su sistema de seguridad y atribuye datos a compañías de seguros

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Rabat, 27 ago (EFE).- Marruecos rechazó este jueves "cualquier intrusión en sus bases de datos de seguridad" y afirmó que los datos personales difundidos esta semana por un supuesto grupo de piratas informáticos se obtuvieron en bases de datos gestionadas por compañías de seguros y organismos de cobertura sanitaria.

La Dirección General de Seguridad Nacional y la Dirección General de Vigilancia del Territorio, columna vertebral de Seguridad en Marruecos, "confirma que los datos personales difundidos recientemente no son, en modo alguno, resultado de una intrusión informática en los sistemas de información de seguridad", señaló un comunicado de la DGSN divulgado hoy.

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"Se trata, por el contrario, de datos antiguos que fueron obtenidos de bases de datos y sistemas informáticos gestionados por compañías de seguros y organismos de cobertura sanitaria y social", agregó.

El comunicado no mencionó directamente a "Jabaroot", un supuesto grupo de piratas informáticos que divulgó el lunes en su cuenta de Telegram una lista con los datos personales de más de 70.000 personas que identificó como agentes marroquíes.

La DGSN "niega categóricamente que se haya producido o registrado cualquier tipo de intrusión en sus sistemas informáticos o en sus bases de datos de seguridad, los cuales están sometidos a los más altos estándares de seguridad informática", insistió el organismo.

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Advirtió también sobre "la creciente difusión de fotografías manipuladas que, de manera engañosa y malintencionada, se presentan como imágenes de funcionarias y funcionarios pertenecientes a distintos servicios de seguridad".

"Del mismo modo, circulan documentos y escritos alterados o falsificados, presentados como si fueran documentos oficiales de seguridad", agregó.

Según la DGSN, el carácter "fraudulento" de estos documentos es evidente en el "uso de uniformes y rangos militares que no existen en Marruecos y que tampoco se utilizan en el seno de la Seguridad Nacional".

La entidad afirma que la Fiscalía competente supervisará las investigaciones "para identificar y detener a todas las personas implicadas en la creación, elaboración y difusión pública de estos contenidos falsos".

"Jabaroot" presentó la filtración de esta semana como un mensaje dirigido especialmente a España tras la crisis migratoria desatada a finales de julio con el cruce de decenas de miles de personas desde territorio marroquí a Ceuta y afirmó que dispone de información sobre responsables y órdenes impartidas durante el incidente.

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El grupo comenzó a adquirir notoriedad en 2025, después de varias operaciones contra organismos públicos marroquíes.

El pasado año, la Fiscalía marroquí abrió una investigación sobre un ataque cibernético atribuido a "Jabaroot" contra la cuenta del Consejo Superior del Poder Judicial y el grupo reivindicó otro ciberataque que afectó al Ministerio de Empleo y a la institución de seguridad social CNSS y que acabó con la publicación de datos de casi dos millones de personas.EFE

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