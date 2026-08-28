El niño nacido en Marbella (España) que empezó a dibujar con cinco meses y consiguió un récord Guinness antes de cumplir un año

John, el niño nacido en Marbella que consiguió un récord Guinness antes de cumplir un año. (Instagram/@johncweibull)

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Todavía no caminaba cuando comenzó a dibujar. Con apenas cinco meses de vida, este niño nacido en Marbella ya hacía sus primeros trazos sobre una pequeña tablet LCD mientras su madre, Rubia Caldeira, observaba sorprendida lo que era capaz de hacer. Lo que comenzó como un juego para entretener al bebé terminó convirtiéndose en una precoz trayectoria artística que le llevaría a conseguir un récord Guinness antes de cumplir un año.

John Christian Caldeira Weibull nació en Marbella el 12 de diciembre de 2023. Su historia con el arte comenzó con cinco meses, cuando su madre le dio una pequeña tablet de dibujo. No se trataba de una tablet convencional, sino de una especie de pizarra electrónica con una pantalla oscura sobre la que podía hacer trazos con un lápiz y borrarlos después con solo pulsar un botón.

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El pequeño empezó a utilizarla como cualquier bebé podría hacerlo, moviendo el lápiz sobre la superficie y haciendo sus primeros garabatos. Sin embargo, aquellos trazos llamaron especialmente la atención de su madre, que comenzó a fotografiar y grabar sus creaciones para documentar su evolución. Poco a poco, aquellas imágenes y vídeos también comenzaron a compartirse en redes sociales.

John, el niño nacido en Marbella que consiguió un récord Guinness antes de cumplir un año. (Instagram/@johncweibull)

De los primeros garabatos a la pintura

La tablet fue solo el comienzo. Cuando John tenía alrededor de seis o siete meses, su madre decidió introducirlo en la pintura tradicional y le compró pinturas y lienzos para que pudiera seguir desarrollando su creatividad. Una vez más, quedó sorprendida por el resultado y decidió continuar estimulando su faceta artística.

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John pasó así de hacer sus primeros trazos sobre una pantalla a experimentar con pinceles, colores y lienzos. Poco a poco, sus creaciones dejaron de ser regalos para su familia y empezaron a despertar el interés más allá de su entorno. Con apenas diez meses, algunas de sus obras fueron presentadas en una exposición de arte celebrada en Marbella el 19 de octubre de 2024, donde varias de sus pinturas llegaron incluso a venderse.

El reconocimiento oficial llegó pocos meses después. El 8 de mayo de 2025, Guinness World Records verificó que John Christian Caldeira Weibull, nacido en España, se había convertido en el artista masculino más joven del mundo. En el momento de conseguir el récord tenía exactamente 10 meses y 7 días. La organización lo describe como un bebé “inteligente, activo y observador”, unas cualidades que han acompañado su precoz desarrollo artístico.

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Arushi, la niña que también hizo historia con sus pinturas

Guinness World Records volvió a recordar la historia de John en abril de 2026, al incluirlo entre sus jóvenes poseedores de récords. Su caso destaca especialmente por la rapidez de su evolución: en apenas cinco meses pasó de realizar sus primeros garabatos sobre una pantalla a convertirse oficialmente en el artista masculino más joven del mundo.

John comparte esta categoría de precocidad artística con Arushi Bhatnagar, de India, quien ostenta el título de artista profesional femenina más joven. Nacida el 1 de junio de 2002 en Ujjain, Arushi celebró su primera exposición individual el 11 de mayo de 2003, cuando tenía apenas 344 días, es decir, poco más de 11 meses.

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La muestra se celebró en la Kalidasa Akademi de Ujjain y supuso también la primera venta de una de sus obras: un cuadro por el que recibió 5.000 rupias, unos 95 euros de la época. Su trayectoria artística continuó durante los años siguientes. Para febrero de 2007, Arushi ya había celebrado 12 exposiciones individuales, había realizado más de 2.500 pinturas y había sido nominada al premio nacional POGO Amazing Kid Artist en 2005.