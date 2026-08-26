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Diputado de Sumar acusa al PSOE de "síndrome de Estocolmo" con Mohamed VI y cree que Sánchez "llega tarde" a la crisis

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El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha acusado este miércoles al PSOE de sufrir el "síndrome de Estocolmo" con el rey de Marruecos, Mohamed VI, y considera que el presidente, Pedro Sánchez, "llega tarde" a dar explicaciones sobre la crisis derivada de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.

En rueda de prensa en el Congreso, Ibáñez ha detallado que ve la entrada masiva como "un caso de ataque híbrido" contra la soberanía española y ha lamentado que el Gobierno no aluda al papel de Rabat en el suceso. "Desgraciadamente, hoy todavía el PSOE tiene el síndrome de Estocolmo con el rey de Marruecos", ha señalado.

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El diputado de Sumar ha alabado la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la crisis originada el 30 de julio y la ha contrapuesto a la tragedia de la valla de Melilla de 2022, cuando 23 inmigrantes fallecieron. "Son responsabilidad política de España, pero ahora aunque haya habido más de 141 fallecidos que merecen nuestro respeto es evidente que la Policía actuó bien ese día", ha explicado.

En este contexto, Ibáñez ha pedido que España "siga siendo un faro de defensa de los Derechos Humanos", pero ha reclamado también una respuesta "clara" ante "dicho ataque".

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LAS VACACIONES SON HUMANAS, PERO NO EN ESTE CASO

Requerido sobre el desempeño de Sánchez tras la crisis, el diputado de Sumar ha asegurado que "es humano" que el jefe del Ejecutivo tenga vacaciones, sobre todo después de un curso político "particularmente difícil y doloroso" al haber sido "víctima de acoso familiar por razones políticas, de diferentes 'lawfares' y del desgaste por diversos casos de corrupción".

Ahora bien, "en la vida uno no tiene siempre lo que quiere", ha matizado Ibáñez, que considera que, en este caso y ante la "gravedad" de lo ocurrido, Sánchez "debería haber acordado un mando único que le reportase de manera concreta" o "haber trasladado sus vacaciones a finales de septiembre u octubre".

Así las cosas, ha recalcado que el presidente "llega tarde" para dar explicaciones el 9 de septiembre en el Congreso. A su juicio, Sánchez tendrá que dar cuenta en la comparecencia de un abanico de temas que han quedado "pendientes": el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las relaciones con Marruecos y la política energética de España y Argelia, según ha enumerado.

BOCHORNO POR ROBLES Y MARLASKA

Por otro lado, Ibáñez ha aludido al choque de versiones entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre si el CNI informó de lo que iba a ocurrir. La primera defiende que el organismo hizo su trabajo y realizó avisos, mientras que el segundo sostiene que no hubo "ningún atisbo" de comunicación sobre lo que sucedió.

El diputado de Sumar, "lo grave es que no haya una única versión en el Gobierno" ha aventurado que "quizá hubo una información oral no exacta de que podría suceder algo y luego sucedió esto y alguien dice que ya lo había avisado". "Creo que también tenemos que ser conscientes de cómo funcionan estos informes muchas veces y cómo hay quien se cura en salud y luego no pasa nada o luego sí pasa y valorar el riesgo", ha agregado.

En cualquier caso, cree "muy grave" que exista una "divergencia" entre ambos miembros del Ejecutivo y que no se haya podido aclarar de qué información disponía la inteligencia española. "Creo que esto es grave", ha abundado, tildando de "bochornoso" que las explicaciones de Robles y Marlaska fueran prácticamente al mismo tiempo.

Por último, ha recordado que su partido ya presentó una solicitud de comparecencia en el Congreso de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para que dé cuenta sobre lo ocurrido.

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EuropaPress

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