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Feijóo pide la convocatoria "inmediata" de la Comisión de Secretos Oficiales

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Madrid, 26 ago (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles la convocatoria "inmediata" de la Comisión de Secretos Oficiales ante las versiones contrapuestas de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska en torno al papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las fechas previas a la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

En un mensaje en X, Feijóo señala que este "desbarajuste de versiones sobre lo ocurrido en Ceuta hace imprescindible la convocatoria inmediata" de la citada comisión.

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Recuerda además que esta petición ya se hizo el pasado día 5, por lo que, "a estas alturas, ya no admite más demora".

Este martes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, insistió en el Congreso en que el CNI informó el 29 de julio a la representación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria en redes sociales para la entrada irregular a nado de migrantes desde Marruecos.

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Poco después, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba que no había ningún informe que "atisbara" la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, ya que de haberse "vislumbrado" esa situación se habrían tomado "por sentido común" todas las medidas extraordinarias y excepcionales necesarias. EFE

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