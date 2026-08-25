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Casi 9.600 mensajes de odio detectados en redes en los días de la entrada masiva en Ceuta

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Madrid, 25 ago (EFE).- El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó en solo dos días un total de 9.590 mensajes de odio en redes sociales contra la entrada masiva del 30 y 31 de julio de migrantes en Ceuta cifrada por el Gobierno en unas 80.000 personas.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este "pico" de mensajes de odio ligado a la crisis migratoria en Ceuta ha impulsado el repunte de publicaciones de odio en redes durante julio, con 57.406 contenidos frente a los 40.800 de junio.

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El informe destaca que las personas procedentes del norte de África continúan siendo el principal grupo diana del discurso de odio detectado en redes sociales durante julio, concentrando el 68 por ciento de los contenidos analizados. EFE

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