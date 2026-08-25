Detenido un entrenador de voleibol por violar y dejar embarazada a una menor en Palma

Imagen de archivo de dos jugadoras de voleibol. (Canva)

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La Policía Nacional ha detenido en Palma de Mallorca a un entrenador de voleibol acusado de un delito de agresión sexual. El hombre, de 23 años y nacionalidad boliviana, habría violado a una de las jugadoras de su equipo, menor de edad, que quedó embarazada.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio, según ha adelantado el diario Última Hora y ha confirmado Europa Press. El entrenador invitó a una joven de 15 años de origen colombiano, a la que entrenaba en un equipo de voleibol desde hacía unos tres años, y a otra de sus compañeras a comer a su casa. Terminados los platos, la amiga de la joven se marchó y el hombre se quedó a solas con su víctima.

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El entrenador pidió entonces a la jugadora que entrara en su habitación. Acto seguido, cerró la puerta y le ordenó que se quitase la ropa. La menor se negó en varias ocasiones, pero terminó accediendo ante la insistencia del detenido y por temor a que este le hiciera daño. El hombre la agarró de las muñecas con fuerza y la tiró sobre la cama, donde la forzó sin protección. El entrenador le exigió que se mantuviera callada, dado que su madre se encontraba en el domicilio en ese momento.

Escribió a la menor varias veces tras la agresión

Imagen de archivo de dos agentes de policía ante un coche patrulla. (Europa Press)

Terminada la agresión sexual, el entrenador pidió a la adolescente que no dijera nada. La menor quedó visiblemente afectada tras este episodio, según confesó su tía a los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), y cambió su actitud de forma radical: la joven dejó prácticamente de hablar, cambió de amistades y de rutina, sin explicar el motivo.

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Según el diario Última Hora, la menor terminó acudiendo semanas después al hospital porque se encontraba mal y no paraba de vomitar. En el centro médico le hicieron varias pruebas y confirmaron que la menor estaba embarazada. La joven decidió interrumpir el proceso.

Mientras, su entrenador continuaba contactando con ella vía WhatsApp. Durante las semanas posteriores a la violación, le escribió en varias ocasiones para intentar quedar con ella. La menor terminó bloqueando al denunciado y toda la conversación se eliminó.

Tras recopilar toda la información, la Policía Nacional detuvo al sospechoso en su domicilio. El hombre pasó a disposición judicial el sábado y quedó en libertad provisional, con una orden de alejamiento sobre la víctima, a quien no podrá acercarse a menos de 200 metros. Tampoco podrá comunicarse con ella. El entrenador está acusado de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, por lo que se enfrenta a una pena de prisión de dos a seis años, que podría llegar hasta los 15 años de privación de libertad según los agravantes.

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