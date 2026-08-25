Por qué nunca deberías mezclar lejía con agua caliente para limpiar: el error común que anula su efecto desinfectante y crea gases tóxicos

Una persona desinfecta utensilios y prepara una solución de limpieza con agua caliente y lejía. (Foto: Minsa)

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Mezclar lejía con agua caliente para limpiar es uno de los errores más extendidos en el hogar y, a la vez, uno de los más peligrosos: el calor descompone el hipoclorito sódico, el principio activo del producto, lo que anula su capacidad desinfectante y, al mismo tiempo, provoca la liberación de vapores tóxicos de cloro.

El mecanismo detrás de este error tiene una explicación química precisa. El hipoclorito sódico —compuesto activo de la lejía doméstica— es una molécula inestable que se descompone con facilidad ante el calor y la luz. Según las guías de desinfección de la Universidad de Toronto y la Universidad de Texas en Arlington, “el agua caliente descompone el principio activo de la lejía y la vuelve ineficaz”.

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El umbral a partir del cual la degradación se vuelve significativa se sitúa en torno a los 30 °C: por encima de esa temperatura, el cloro libre comienza a escapar de la solución en forma gaseosa, con lo que la concentración desinfectante cae de manera drástica. La farmacéutica y divulgadora científica Gemma del Caño lo explicó en Maldita Ciencia con precisión: “La lejía se evapora y no podemos garantizar la concentración. Hay que preparar la lejía diariamente y en agua fría en las proporciones adecuadas. Esta es la única alternativa”. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) coincide con esa posición en su guía de limpieza y desinfección del hogar: “Si empleas agua caliente, se evapora el cloro y ya no desinfecta”.

La advertencia proviene también de organismos sanitarios internacionales como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), así como de expertos en salud y seguridad alimentaria.

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Una persona aplica un producto desinfectante con un paño sobre la superficie de un refrigerador en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doble peligro: ineficacia y toxicidad

El problema no se limita a la pérdida de eficacia. Cuando el hipoclorito sódico se calienta, la descomposición química genera gas cloro (Cl₂), un compuesto tóxico, corrosivo e irritante. Según la ATSDR, el cloro gaseoso es “altamente corrosivo cuando entra en contacto con tejidos húmedos como los ojos, la piel y el tracto respiratorio superior”. La exposición a concentraciones de entre 1 y 3 partes por millón (ppm) ya provoca irritación nasal; entre 5 y 15 ppm, irritación de garganta; y a partir de 30 ppm, dolor torácico, vómitos y alteraciones respiratorias. El límite de exposición establecido por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA) es de apenas 1 ppm.

Esta infografía detalla las diferencias clave entre limpiar y desinfectar, desmintiendo el uso del bicarbonato como desinfectante y destacando sus aplicaciones seguras y riesgos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso los expertos del CDC advierten de un riesgo adicional vinculado al agua caliente en sistemas de desinfección, es decir, “la producción del carcinógeno trihalometano cuando el agua se hiperclorina a alta temperatura”, según sus directrices sobre desinfectantes químicos para el control de infecciones.

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Aunque ese escenario corresponde principalmente a entornos industriales o de salud, ilustra la inestabilidad del compuesto ante el calor.

Una persona limpia la mampara de vidrio de una ducha con una esponja y un frasco pulverizador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la lejía de forma correcta

La recomendación unánime de organismos sanitarios y expertos es clara: la lejía debe diluirse siempre en agua fría. Las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del CDC para la desinfección de superficies establecen que la dilución estándar para uso doméstico es de 1 parte de lejía por cada 99 partes de agua fría (dilución 1:100) cuando el producto contiene un 5% de hipoclorito sódico, lo que resulta en una solución de aproximadamente 500 ppm de cloro disponible, suficiente para eliminar la mayoría de los patógenos comunes.

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La solución preparada debe usarse el mismo día, ya que la degradación del hipoclorito aumenta con el tiempo incluso a temperatura ambiente. Según un estudio interno de 3M citado en sus documentos técnicos sobre desinfección, la concentración de hipoclorito en productos comerciales puede caer a niveles inferiores a los necesarios tras varios meses de almacenamiento a temperatura ambiente. El calor y la luz solar aceleran ese proceso. Además de evitar el agua caliente, los especialistas subrayan que la lejía nunca debe mezclarse con otros productos de limpieza. Su combinación con amoníaco libera cloraminas gaseosas; con ácidos —como el vinagre— produce gas cloro de forma inmediata. Ambas reacciones pueden causar edema pulmonar agudo. La ATSDR clasifica estas mezclas como generadoras de “gases tóxicos” con capacidad de provocar “daño pulmonar grave” incluso en exposiciones breves en espacios cerrados. Ante cualquier exposición accidental a vapores de cloro, la primera medida es abandonar de inmediato el área y ventilar el espacio. Si aparecen síntomas respiratorios —tos persistente, sibilancias, dificultad para respirar o dolor torácico— la ATSDR recomienda buscar atención médica de urgencia, ya que “no existe antídoto específico para el envenenamiento por hipoclorito” y el tratamiento es de soporte.