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Cómo hacerle un jardín interior a tu gato: solo necesitas madera y césped

Una creadora de contenido especializada en felinos ha compartido un tutorial de bricolaje para llevar un rincón verde a los gatos más naturalistas

Unos gatos jugando en un cajón de césped con la creadora de contenido en un marco.
El proyecto parte de unos tablones de madera unidos con pegamento especial para ese material y de una sábana de césped de un vivero.
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“Ellos también necesitan contacto con la naturaleza”, propone Desirèe Olmeda en su cuenta de TikTok @brodelsandcat. Los gatos caseros a menudo necesitan hierba para expulsar las molestas bolas de pelo que se les forma en el estómago. Pero también para entretenerse y mantener ese lado más salvaje intacto. Por eso, la creadora de contenido propone construir un pequeño jardín de césped natural para gatos. Es sencillo de construir y solo se necesitan los materiales básicos. Tampoco hacen falta conocimientos técnicos avanzados para construirlo y mejorar el comportamiento del felino.

El proyecto parte de unos tablones de madera unidos con pegamento especial para ese material. La estructura se conforma de un cuadrado con base, como una bandeja poco profunda. Lo suficientemente alta para evitar que hebras salgan disparadas, pero no tan alta que el felino tenga que hacer un esfuerzo para entrar. Antes de continuar, Olmeda recomienda colocar una lámina de plástico en el interior, un paso que ella misma omitió en su primer intento. Su función es proteger la madera del contacto directo con la humedad y prolongar la vida de la estructura. Una vez colocada la lámina, se añade una capa de cartón encima, que actúa como regulador de humedad y evita que la tierra o el sustrato se sequen con rapidez.

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El último elemento es una plancha de césped natural adquirida en un vivero. Olmeda señala que el precio fue bajo, aunque no da una cifra exacta. La plancha se coloca directamente sobre el cartón y, una vez encajada, el jardín queda listo para el animal.

Por qué los gatos necesitan contacto con la naturaleza

Los gatos asilvestrados pueden convertirse en especies invasoras. (Freepik)
Los gatos asilvestrados pueden convertirse en especies invasoras. (Freepik)

Los gatos domésticos que viven en interiores mantienen instintos propios de su vida en el exterior. El contacto con el césped activa comportamientos exploratorios y de ramoneo que en un piso no tienen salida natural. Según veterinarios consultados por el portal Pet Greens, los gatos con acceso a hierba fresca tienden a ser más tranquilos y menos propensos a conductas destructivas. El efecto es visible con relativa rapidez tras la introducción del elemento verde en el hogar.

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La hierba también tiene efectos fisiológicos documentados. Su fibra ayuda a mover el pelo ingerido a través del sistema digestivo, lo que reduce la frecuencia de las bolas de pelo. Aporta además vitaminas A, C y E, ácido fólico y clorofila, según recoge KittyLawn. Los gatos con acceso a su propia superficie de hierba también prestan menos atención a las plantas de interior, muchas de las cuales son tóxicas para ellos.

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

Una vez montado el jardín, el mantenimiento es sencillo pero requiere constancia. La plancha de césped necesita entre cuatro y seis horas de luz natural al día, por lo que conviene situarla cerca de una ventana orientada al sur o al oeste. El riego debe ser regular: basta con comprobar a diario que el primer centímetro de sustrato no está seco. Con el paso de las semanas, la hierba pierde frescura y valor nutritivo, por lo que los especialistas de KittyLawn recomiendan renovar la plancha cada pocas semanas para mantener sus propiedades.

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