La situación de Musiala es un problema para él y para el Bayern, dice Uli Hoeness

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Berlín, 19 ago (EFE).- La situación de Jamal Musiala, que ha sufrido dos desmayos en el campo de juego en el curso de tres días por una disfunción neurológica, es un problema tanto para el jugador como para el su club, el FC Bayern, dijo el presidente de honor de la entidad, el exfutbolista Uli Hoeness.

"Naturalmente con estos dos incidentes, de ayer y del sábado, estamos ante un problema. En primer lugar para Jamal Musiala como persona. Me acuesto y me levanto pensando en él", dijo Hoeness en una entrevista al canal privado RTL; difundida esta miércoles.

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Hoeness subrayó que hay un apoyo incondicional del club hacia Musiala, pero agregó que a medio plazo la situación es problemática.

"De momento, para decirlo honestamente, estamos sin palabras. No nos hemos podido preparar y tenemos que aprender a manejar la situación", afirmó.

Musiala ha explicado que se la ha diagnosticado una ldisfunción neurológica que puede llevar a pérdidas momentáneas de conocimiento.y es la causa de los dos incidentes y que está recibiendo tratamiento.

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Hoeness explicó que el club conocía el problema pero agregó que no esperaba que los incidentes ocurrieran con tanta frecuencia.

Tras el primer incidente, ocurrido el sábado en un amistoso ante el Leipzig, el club y el jugador acordaron que Musiala se pronunciaría públicamente si la situación volvía a repetirse, lo que hizo a través de sus redes sociales tras el desmayo del sábado.

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Según Hoeness, los neurólogos que tratan a Musiala declararon por escrito que no había impedimentos para que el jugador siguiera siendo un deportista de alto rendimiento.

"Sin ello nuestro comportamiento hubiera sido irresponsable", dijo Hoeness.

Todavía no está decidido si Musiala estará o no disponible para la Supercopa este sábado contra el Borussia Dortmund. EFE