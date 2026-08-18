La ministra española de Defensa viaja al Líbano para visitar a los cascos azules de Finul

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Madrid, 18 ago (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, viaja este miércoles al Líbano para visitar durante dos días a las tropas españolas, cuando se cumplen 20 años de la participación de España en la misión de paz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en ese país (Finul).

Robles estará en la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún, donde está ubicado el cuartel general del sector Este, encabezado por España, y donde se encuentra el grueso del contingente español. También hay tropas en el cuartel general de la misión, en Naqoura.

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El viaje de Robles coincide con un aumento significativo de la campaña militar israelí en el sur del Líbano, con una media de 137 proyectiles registrados diariamente por Finul entre el 5 y el 16 de agosto, según informó este lunes la misión de la ONU.

Las Fuerzas Armadas españolas se desplegaron en el Líbano en septiembre de 2006 integradas en Finul. Su labor consiste en patrullas a pie y motorizadas para vigilar permanentemente la línea de separación entre el Líbano e Israel, llamada 'Blue Line', que la ONU fijó en el año 2000.

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También cumplen funciones de observación y realizan otras actividades en colaboración con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), todas para garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas y evitar situaciones que puedan llevar a una escalada de tensión entre las partes.

La misión de la ONU insiste en que esa resolución del Consejo de Seguridad continúa siendo el marco para restablecer la estabilidad en la zona y subraya la necesidad de que todas las partes renueven el compromiso con sus principios para evitar un nuevo deterioro de la situación.

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La resolución citada, aprobada en 2006 tras la guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, establece, entre otras cuestiones, el cese de las hostilidades y el respeto de la soberanía e integridad territorial del Líbano.

El contingente español, que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares, mantiene entre seiscientos y setecientos efectivos desde 2012. A día de hoy, son alrededor de 650.

Desde el inicio de la misión, fallecieron en el Líbano quince cascos azules españoles, según los datos del Ministerio de Defensa. EFE