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Acnur detecta "un número importante" de migrantes en Ceuta con necesidad de asilo

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Madrid, 14 ago (EFE).- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha detectado "un número importante" de personas llegadas a Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio que "estarían en necesidad de protección internacional".

Acnur sigue de cerca la evolución de la situación en la ciudad autónoma y, tras realizar una visita sobre el terreno, ha transmitido a las autoridades competentes sus observaciones, en las que subraya la necesidad de "garantizar" la identificación y registro de las personas recién llegadas y ejecutar procedimientos adecuados de triaje y derivación para identificar a quienes necesiten protección internacional.

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Todo ello para así después facilitar su acceso al procedimiento de asilo de acuerdo con el marco normativo del Pacto Europeo de Migración y Asilo, según informa en un comunicado remitido a EFE este viernes.

Porque, subraya Acnur, la situación plantea "importantes retos operativos y humanitarios", sobre todo por el número de migrantes que permanecen en asentamientos informales y al limitado acceso a servicios básicos en la ciudad autónoma.

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Muchas de las personas que estarían en necesidad de protección internacional proceden de países en guerra, conflicto y con violaciones generalizadas de los derechos humanos como Sudán -en el que la guerra ha obligado a huir a muchas personas-, Yemen, Somalia o Mali, entre otros.

Acnur pide considerar especialmente la situación de los niños y niñas no acompañados, las mujeres y otras personas cuyas circunstancias individuales y necesidades de protección deben identificarse de manera temprana para establecerse las salvaguardias y mecanismos de derivación adecuados.

Garantizar el acceso a procedimientos de asilo justos y efectivos es esencial para las personas que puedan necesitar protección internacional, enfatiza Actur, que a su vez subraya que una gestión eficaz de las fronteras y el retorno de aquellos para los que se determine que no necesitan protección internacional son compatibles con un sistema de asilo creíble y eficaz. EFE

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