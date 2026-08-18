Salsa de naranja: un acompañamiento ligero y cítrico con el que puedes darle un toque especial a tus guarniciones y platos principales

Salsa de naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las salsas son una forma sencilla de transformar platos cotidianos y aportarles nuevos matices. Entre las muchas posibilidades que existen, las elaboradas con frutas destacan por su capacidad para combinar el sabor dulce y ácido de estos alimentos con otros ingredientes.

Una de ellas es esta salsa de naranja, una preparación que aprovecha el sabor cítrico de esta fruta para crear un acompañamiento diferente. Su combinación de sabores permite utilizarla con carnes, pescados o verduras, aunque también puede servir para acompañar algunos postres y otras elaboraciones.

Además, es una receta que se prepara con pocos ingredientes y no requiere demasiado tiempo en la cocina. Una alternativa práctica para quienes buscan dar un toque diferente a sus platos sin recurrir a elaboraciones demasiado complicadas.

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Tiempo de preparación

Preparación: 5 minutos

Cocción: 10 minutos

Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes

2 naranjas (zumo y ralladura) 1 cucharada de azúcar 1 cucharada de mantequilla 100 ml de caldo suave (pollo, ave o verduras) 1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar) Pimienta al gusto

Cómo hacer salsa de naranja, paso a paso

Exprime las naranjas y ralla la piel de una de ellas, evitando la parte blanca. Calienta la mantequilla en un cazo a fuego medio hasta que se derrita por completo, procurando que no llegue a quemarse. Añade el azúcar y remueve durante unos minutos hasta que comience a caramelizar ligeramente y adquiera un tono dorado. Incorpora el zumo de naranja y la ralladura de la piel. Remueve bien para integrar todos los ingredientes y deja que la mezcla comience a calentarse. Agrega el caldo y vuelve a mezclar para que los sabores se integren. Mantén el fuego medio y evita que la preparación hierva con demasiada intensidad. Deja que la salsa reduzca durante 7-8 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que parte del líquido se haya evaporado y la mezcla comience a adquirir una textura más concentrada. Si prefieres una salsa más espesa, disuelve la maicena en una cucharada de agua fría hasta que no queden grumos. Añádela a la salsa y remueve hasta que espeseAñádela a la salsa y remueve hasta que espese.

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¿Cuánta salsa de naranja se obtiene?

Con estas cantidades se obtiene aproximadamente 200-250 ml de salsa de naranja, suficiente para acompañar varias raciones de carne, pescado o verduras. Si se necesita una mayor cantidad para servir a más comensales, basta con aumentar proporcionalmente las cantidades de los ingredientes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 60 kcal

Grasas: 2 g

Hidratos de carbono: 11 g

Proteínas: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La salsa de naranja puede conservarse en la nevera durante un máximo de tres días, siempre que se guarde en un recipiente hermético y limpio. Para volver a utilizarla, se puede recalentar a fuego suave, al baño maría o en el microondas, procurando removerla bien antes de servir para recuperar una textura uniforme y evitar que queden zonas más calientes que otras.

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