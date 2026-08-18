Ladrones entran a robar a una casa y secuestran a Fiona, una perra de 16 años: “Podrían haberse llevado todo, menos a ella”

Ladrones entran a robar a una casa y secuestran a Fiona, una perra de 16 años. (Montaje Infobae)

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Una noche, lo que parecía un simple robo en una vivienda terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj para salvar a un miembro de la familia. Fiona, una perra mestiza de 16 años, fue secuestrada por una desconocida y acabó en medio de una persecución policial, durante la que fue abandonada a su suerte. Horas de angustia después, contra todo pronóstico, la historia tuvo el final que sus dueños tanto esperaban: Fiona volvió a casa.

Alex y Kaylin Hunkins se encontraban fuera de casa, en Nueva York, según relata La Stampa, cuando descubrieron a través de las imágenes de la cámara del timbre que una mujer había entrado en la vivienda de los padres de Alex, en Vermont (Estados Unidos). La intrusa habría accedido al inmueble por una puerta que había quedado abierta y comenzó a llevarse diferentes objetos.

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Pero había algo que la familia jamás habría imaginado que podía desaparecer durante el robo: Fiona, su perra de 16 años, un cruce de pitbull y labrador. La pareja observó la escena a distancia y, al percatarse de que la mujer se llevaba también al animal, Alex pidió ayuda a un amigo, que se desplazó hasta la vivienda.

La preocupación se convirtió rápidamente en desesperación cuando la mujer salió de la casa, subió a un vehículo que estaba aparcado cerca y se marchó con Fiona. “Podrían haberse llevado todo menos al perro”, relató Alex a WCAX-TV. La policía se puso entonces manos a la obra para localizar tanto a la sospechosa como a Fiona.

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Una perra mestiza, cruce de pitbull y labrador, descansa a la sombra en el porche de una vivienda rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persecución a toda velocidad y un inesperado rescate

Unos agentes de policía lograron identificar el vehículo y comenzaron a seguirlo, dando lugar a una persecución de película. La huida continuó incluso por un camino de tierra. En un momento dado, la conductora habría perdido el control del vehículo. Fue entonces cuando Fiona terminó abandonada delante de una vivienda, lejos de su familia y expuesta al calor.

La perra, de avanzada edad, buscó refugio en el porche de la casa para protegerse del sol. Allí la encontró un vecino de la zona, que decidió ayudarla inmediatamente. “Por lo visto, esta persona le dio una lata de atún y un poco de agua”, explicó Kaylin, aliviada al conocer que Fiona había sido encontrada y estaba siendo atendida.

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El gesto del vecino resultó decisivo. Fiona pudo permanecer en un lugar seguro hasta que finalmente fue localizada por los agentes de policía que la estaban buscando. La historia terminó con el desenlace que la familia llevaba horas esperando: Fiona regresó a casa sana y salva.

Un individuo con las manos esposadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus 16 años y de la angustiosa experiencia que acababa de vivir, la perra pudo reencontrarse con Alex y Kaylin. Mientras tanto, la policía logró localizar también a la mujer, que habría sido detenida cerca de la vivienda de la familia cuando intentaba recuperar el vehículo. Según las autoridades, deberá enfrentarse ahora a varios cargos.

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Para los Hunkins, sin embargo, el desenlace más importante estaba claro. Fiona había vuelto a casa y, después de horas de incertidumbre, podía reunirse de nuevo con las personas que habían hecho todo lo posible por encontrarla.