España
Agregar Infobae enGoogle

Resultados ganadores de Eurojackpot del martes 18 de agosto

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Solo necesitas 2 euros para participar en el sorteo de Eurojackpot. (Infobae/Jovani Pérez)
Solo necesitas 2 euros para participar en el sorteo de Eurojackpot. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como todos los martes Eurojackpot difundió los resultados de su más reciente sorteo. Tenemos la combinación ganadora aquí mismo, averigüe si resultó ser uno de los afortunados premiados con millones de euros.

El sorteo millonario se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

El sorteo millonario del Eurojackpot se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

Jugada ganadora del último sorteo

Fecha: martes 18 de agosto 2026.

Combinación ganadora: 15 22 24 34 42.

Soles: 04 07.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con un plazo de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Eurojackpot, únicamente tienes 30 días naturales contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

PUBLICIDAD

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago.

Eurojackpot: cómo se gana

Eurojackpot realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)
Eurojackpot realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Para jugar en el Eurojackpot solo necesitas dos euros y elegir al menos siete números que formarán parte de tu combinación ganadora.

Esta combinación ganadora está dividida en dos: la primera parte son cinco dígitos que debes elegir entre el 1 y el 50. Mientras que la segunda parte, los dos números restantes llamados “soles”, los tienes que escoger entre el 1 y el 12.

PUBLICIDAD

Para elevar la posibilidades de ganar, tienes la oportunidad de elegir una combinación múltiple, para tener una combinación ganadora de hasta 15 números, 10 de tu combinación base y cinco de soles.

Si no sabes qué combinación ganadora elegir, puedes escoger la opción de “modo aleatorio” y así se te dará una serie de números al azar para tu apuesta.

Finalmente, selecciona el número de sorteos consecutivos en los que quieras participar y espera la publicación de los resultados.

Se gana el premio mayor quien acierte a los siete números de la combinación ganadora, sin embargo, se entregan premios desde los tres aciertos.

Recuerda que el Eurojackpot se juega cada martes y viernes, con un premio mayor de al menos 10 millones de euros.

Eurojackpot se juega en once países del continente europeo que incluyen Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos. (Pixabay)
Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos. (Pixabay)

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

EurojackpotJackpot ONCE EspañaResultado Lotería Eurojackpot hoyLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ladrones entran a robar a una casa y secuestran a Fiona, una perra de 16 años: “Podrían haberse llevado todo, menos a ella”

Una persecución policial acabó con la perra abandonada junto a una vivienda, donde un vecino la encontró

Ladrones entran a robar a una casa y secuestran a Fiona, una perra de 16 años: “Podrían haberse llevado todo, menos a ella”

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

La última campaña de vigilancia de la DGT detectó a 458 menores que viajaban sin un sistema de retención infantil o lo utilizaban de forma incorrecta

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

El rey Carlos III comienza su verano en Balmoral con falda escocesa y una invitación al expríncipe Andrés: su hermano la rechaza por miedo a ser “marginado”

El monarca pensaba reencontrarse con su hermano pequeño en Escocia tras meses sin contacto

El rey Carlos III comienza su verano en Balmoral con falda escocesa y una invitación al expríncipe Andrés: su hermano la rechaza por miedo a ser “marginado”

El truco francés para proteger tu casa del calor: solo necesitas papel de aluminio y menos de 10 minutos

Las altas temperaturas obligan a tomar medidas para proteger las casas que no están preparadas para situaciones de clima extremas

El truco francés para proteger tu casa del calor: solo necesitas papel de aluminio y menos de 10 minutos

Pasta con ricotta y nueces: una receta italiana típica de Liguria con la que puedes sorprender a tus invitados y que se puede preparar en 20 minutos

Es un plato sencillo y fácil de preparar, pero está lleno de sabor y su contraste de texturas es muy llamativo

Pasta con ricotta y nueces: una receta italiana típica de Liguria con la que puedes sorprender a tus invitados y que se puede preparar en 20 minutos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

Vivas aprieta a Sánchez para recuperar lo antes posible la normalidad en Ceuta: “Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y nuestro Gobierno nos tiene abandonados”

La Policía Nacional advierte: “Si tu hijo usa TikTok, hay una función que deberías activar hoy mismo”

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

Juanma Serrano, el hombre que puso su Mercedes al servicio de Pedro Sánchez para que volviese a Ferraz y cuyo móvil guarda miles de mensajes que intercambió con Leire Díez

ECONOMÍA

El Gobierno compensará los daños de viviendas y coches por los terremotos de Granada, siempre que se cumplan estos requisitos

El Gobierno compensará los daños de viviendas y coches por los terremotos de Granada, siempre que se cumplan estos requisitos

El negocio del verano: ocho semanas de alquiler vacacional dan más de la mitad de ingresos que un piso arrendado todo el año

Barcelona multiplica por cinco las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos

Los bancos pagan más por el dinero de los ahorradores: aumentan la rentabilidad de los depósitos hasta el 4%

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

DEPORTES

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital

El preparador físico de Topuria, sobre la pelea en Casa Blanca: “No podía ver, no podía controlar su respiración, fue algo muy traumático”

El FC Barcelona hace oficial el fichaje de Rodri: casi 80 millones de euros y cuatro temporadas

El curioso motivo por el que Rafa Jódar rompe los cordones de las zapatillas en los partidos

El terremoto de Granada sorprende a los jugadores del Arenas de Armilla en un entrenamiento: “Quita, que llamo a mi mujer”